الفلبينية إيالا ترقى إلى مستوى التوقعات بفوزها في واشنطن

قلة ‌من اللاعبات الشابات في اتحاد لاعبات التنس المحترفات شهدن مستوى التوقعات والدعم الذي حظيت به ألكسندرا إيالا منذ أن حجزت مكانها في بطولات الاتحاد، وقد أثبتت ​اللاعبة الفلبينية، الاثنين، سبب هذه الضجة بفوزها بدورة واشنطن المفتوحة. وتوجت إيالا مسيرتها الرائعة بفوزها على المصنفة الأولى جيسيكا بيغولا 4 - 6 و6 - 4 و6 - صفر في نهائي توقف بسبب الأمطار، وبدأ يوم الأحد الماضي، لتصبح أول لاعبة من بلدها تفوز بلقب فردي ضمن بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

ألكسندرا إيالا من الفلبين ترد ضربة أمام جيسيكا بيغولا (أ.ف.ب)

وخلال مسيرتها نحو النهائي، تغلبت اللاعبة (21 عاماً) على الصينية تشنغ تشين ون بطلة الأولمبياد وليلى فرنانديز الفائزة بلقب العام ‌الماضي وإيلينا ‌سفيتولينا المصنفة الثانية، ونعومي أوساكا الحائزة على ​أربع ‌بطولات ⁠كبرى، وهي ​انتصارات ⁠ستجعلها منافسة خطيرة في دورة أميركا المفتوحة المقبلة. وقالت إيالا للصحافيين: «إنه إنجاز رائع بالنسبة لي. في بداية الأسبوع، لم أكن لأتخيل أبداً أنني سأحمل هذه الكأس. هذه الأمور تأتيك فجأة، وأنا أعتز بهذه اللحظات كثيراً».

ذكرت ألكسندرا إيالا أن الطريق كان شاقاً للغاية قبل البطولة (أ.ف.ب)

وأضافت: «كان الطريق شاقاً للغاية. قبل البطولة كنت أعلم أن المنافسة ستكون قوية للغاية، وأن القرعة كانت صعبة جداً. كانت كل مباراة ⁠تمثل مجموعة مختلفة من العقبات. أنا فخورة حقاً».

وتابعت: «أنهيت ‌البطولة في حالة أفضل مما ‌كنت عليها في البداية. في كل مباراة واصلت ​التحسن وتعلم أشياء جديدة ‌عن نفسي. لذلك فإن هذا يمنحني بالتأكيد ثقة كبيرة. من الرائع ‌حقاً أن أرى كل ما كنت أعمل عليه خارج الملعب أو في أثناء التدريبات يتم تطبيقه في المباريات».

ويخضع تقدم إيالا لمراقبة دقيقة منذ فوزها ببطولة أميركا المفتوحة للناشئات عام 2022. وكان ‌وصولها إلى نهائي إيستبورن العام الماضي وبلوغها الدور الرابع في ويمبلدون الشهر الماضي مؤشراً على تحسنها المستمر.

ومع ⁠تزايد شهرة ⁠إيالا، تزداد قاعدتها الجماهيرية أيضاً، حيث اكتظت مدرجات البطولات حول العالم بمجموعات كبيرة من المشجعين الفلبينيين لدعم لاعبة يعدُّها الكثيرون رائدة للتنس في بلادهم. وتجلت شعبيتها بوضوح في نهائي بطولة واشنطن ذات 500 نقطة أمس، حيث أعجبت منافستها، بيغولا، بمستوى المساندة التي حظيت بها اللاعبة الفلبينية.

ألكسندرا إيالا تلتقط صورة مع الكأس بعد فوزها على جسيسكا بيغولا (إ.ب.أ)

وقالت: «من المذهل أنكم حضرتم مرة أخرى، إلى جميع المشجعين الفلبينيين الذين حضروا، أنتم تساعدون في تنمية رياضة التنس في جميع أنحاء العالم»، مضيفة: «أنا أقدر ذلك، بصفتي رياضية ولاعبة تنس، فنحن نحب أن نرى هذا النمو».

ويمكن لإيإلا أن تتوقع استمرار هذا الدعم ​في بطولة كندا المفتوحة التي ​تقام الأسبوع المقبل في تورونتو قبل أن تتوجه إلى نيويورك للمشاركة في بطولة أميركا المفتوحة التي تبدأ في 30 أغسطس (آب) الحالي.