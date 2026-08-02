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الرياضة رياضة عالمية

«دورة تورنتو»: فينوس ويليامز تودّع من الدور الأول

الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز تودّع تورنتو (أ.ب)
الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز تودّع تورنتو (أ.ب)
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«دورة تورنتو»: فينوس ويليامز تودّع من الدور الأول

الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز تودّع تورنتو (أ.ب)
الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز تودّع تورنتو (أ.ب)

ودّعت الأميركية المخضرمة فينوس ويليامز منافسات بطولة كندا المفتوحة للتنس المقامة في تورونتو، بعد خسارتها أمام الأوزبكية كاميلا رحيموفا بمجموعتين دون رد بنتيجة 4 /6 و1 /6 الأحد في الدور الأول.

وشاركت ويليامز، الفائزة بسبعة ألقاب في بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، لكنها لم تتمكن من مجاراة منافستها المصنفة 82 عالميا، في مشاركتها الثالثة عشرة بالبطولة الكندية.

وتبلغ ويليامز من العمر 46 عاما، وقد منيت بخسارتها الثالثة عشرة تواليا في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، والعاشرة لها خلال عام 2026.

ويعود أفضل إنجاز لفينوس في بطولة كندا إلى عام 2014، عندما بلغت المباراة النهائية بعد فوزها على شقيقتها سيرينا ويليامز في الدور قبل النهائي.

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