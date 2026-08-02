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الرياضة رياضة عالمية

النرويجي سورلوث يبدأ التعافي بدنياً

النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
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النرويجي سورلوث يبدأ التعافي بدنياً

النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)
النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد (أ.ف.ب)

بدأ النرويجي ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد التعافي بدنيا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد، حيث تدرب الأحد برفقة أحد مدربي اللياقة البدنية للفريق.

كما يدرس زميله غريمالدو إمكانية تقديم موعد انضمامه للفريق خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد بدأ تأهيل لاعبيه بدنيا بعد ثلاثة أسابيع من غياب اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم.

وأشارت إلى أن صفوف أتلتيكو ستكتمل يوم 10 أغسطس (آب) بانضمام اللاعبين الذين تأهلوا لنهائي مونديال 2026.

وسيواصل سورلوث الإثنين برنامج تأهيله البدني وذلك بعد مرور 21 يوماً على خروج النرويج من كأس العالم بالخسارة أمام إنجلترا في دور الثمانية.

ورجحت ماركا بأن المهاجم النرويجي لن ينضم لبعثة الفريق التي ستسافر إلى كوريا يوم الأربعاء المقبل بهدف تجهيزه بشكل أفضل ليكون المهاجم الأساسي في انطلاقة الدوري الإسباني.

وكشفت الصحيفة أيضا أن فكرة بيع سورلوث غير واردة على الإطلاق رغم التكهنات بشأن إمكانية انتقاله إلى ناد آخر في بداية موسم الانتقالات الصيفية.

وتعد عودة ألكسندر سورلوث لصفوف أتلتيكو مدريد مهمة في ظل نقص الخيارات بخط هجوم الفريق.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني إسبانيا

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