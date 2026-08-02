الأنصار بطلاً للدوري اللبناني للمرة الـ16

أسدل الستار عن إحدى أطول نسخ الدوري اللبناني لكرة القدم، بتتويج الأنصار بطلا إثر تفوقه على غريمه التقليدي النجمة 2-1 الأحد على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في مدينة جونية (شمال بيروت)، في المرحلة السادسة والأخيرة من الدور النهائي (دور الرباعيتين).

وهذا اللقب السادس عشر تاريخيا لفريق «الزعيم الأخضر»، معززا رقمه القياسي، بينما يتساوى كل من العهد والنجمة في المركز الثاني برصيد تسعة ألقاب.

وهذه المرة السادسة التي يبلغ فيها الفريقان اللذان يعدان قطبا الكرة اللبنانية، مباراة حاسمة، حيث توج النجمة مرتين عامي 2005 و2024، ومثلهما للأنصار عامي 2006 و2021، بينما ذهب اللقب إلى العهد عام 2008 بعد تعادل القطبين.

وتعرض الموسم للتعطيل مرارا بسبب الظروف التي شهدها لبنان، لا سيما خلال فترة الحرب بين إسرائيل وحزب الله في مارس (آذار) الماضي، وهذا ما أطال عمر الموسم إلى 318 يوما، حيث آثر الاتحاد والاندية استكمال البطولة برغم كل الظروف.

ورأى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر ان بلوغ مباراة حاسمة على اللقب يعود إلى النظام المتبع في البطولة، واضاف «برأينا هذا النظام هو الأفضل».

ويقوم النظام على استحداث مرحلة إضافية تعقب الدوري المنتظم حيث ينتقل الأربعة الأوائل إلى دورة تصفية نهائية لتحديد البطل مع حسم نصف عدد نقاطها، ثم تخوض مرحلتي ذهاب وإياب لتحديد البطل، وينطبق الأمر على منطقة الهبوط.

وكشف حيدر ان الاتحاد قرر تقليص عدد الفرق في الدرجة الأولى اعتبارا من موسم 2027-2028، لتضم عشرة فرق فقط «الهدف هو جمع نخبة اللاعبين في عدد معيّن من الأندية بغية رفع منسوب التنافس وكذلك تم رفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 5 اعتبارا من الموسم المقبل».

ولفت حيدر إلى أن الحلول في أزمة الملاعب التي يشهدها لبنان لا تزال تراوح مكانها، وأضاف: «المشروع الوحيد هو الملعب الذي وعد به رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو حيث ثمة تقدم كبير لتأمين الأرض التي سيشيد عليها بنسبة عالية».

واستحق الأنصار الذي يغيب عنه المدرب الصربي دراغان يوفانوفيتش بعدما تعذرت عودته عقب استئناف البطولة لأسباب شخصية ليترك المهمة للمدرب المساعد سامي الضوم، اللقب بعدما كان الأفضل طوال الموسم حيث تصدر غالبية فتراته، إلا أنه تعثر في المراحل الأخيرة ما سمح للفريق النبيذي بقيادة المدرب التونسي لسعدي الدريدي بمقارعته.

وقدم الفريقان مباراة متقاربة، وكان النجمة البادئ بالتسجيل عبر هدافه الشاب علي قصاص إثر تمريرة من الكولومبي خوان لوكومي (31).

ورفع قصاص رصيده إلى 12 هدفا هذا الموسم، في المركز الثاني لترتيب الهدافين بفارق ستة أهداف خلف مهاجم الأنصار الجزائري هشام خلف الله الذي أدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة رائعة (45+4).

وتبادل الفريقان السيطرة في الشوط الثاني، مع أفضلية نسبية للفريق الأخصر الذي استحصل على ركلة جزاء إثر عرقلة من مدافع النجمة الكيني تيدي أكومو، سجلها السنغالي حاج ماليك تال (57).

وتابع النجمة اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد قائده قاسم الزين لنيله الإنذار الثاني (81).

ومع ذلك سنحت للفريق النبيذي عدة فرص لتدارك النتيجة من دون ان يستغلها.

وسيمثل الفريقان لبنان في مسابقة دوري التحدي الآسيوي الموسم المقبل.

وحلّ جويا الذي خاص أول موسم له في دوري الأضواء في المركز الثالث إثر تعادله مع العهد 2-2 في الجولة الأخيرة.