يونيون برلين يستعير الإيفواري لاتي لاث

أعلن نادي يونيون برلين الألماني، الأحد، تعاقده مع المهاجم الإيفواري إيمانويل لاتي لاث قادما من أتلانتا يونايتد الأميركي على سبيل الإعارة، وذلك قبل توجه الفريق إلى معسكره الإعدادي في النمسا استعدادا للموسم الجديد.

وقال هورست هيلدت، المدير التنفيذي لكرة القدم في يونيون برلين: «تطور إيمانويل خطوة بخطوة على أعلى المستويات، وأثبت جودته في عدة دول. يتميز بالسرعة والعقلية الاحترافية والحس التهديفي، وهي الصفات التي كنا نبحث عنها لتعزيز خط الهجوم، وسيمنح فريقنا خيارات إضافية».

ويبلغ لاتي لاث من العمر 27 عاما، وسبق له اللعب في إيطاليا وسويسرا وإنجلترا قبل انتقاله إلى الدوري الأميركي، كما خاض أربع مباريات دولية بقميص منتخب كوت ديفوار.

ويجيد المهاجم الإيفواري التحدث بأربع لغات هي الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والإسبانية.