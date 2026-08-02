«أوبك بلس» يحذر من استهداف البنى التحتية للطاقة

قررت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، في تحالف «أوبك بلس»، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً لسبتمبر (أيلول) المقبل.

وأفاد بيان صحافي من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بأن اللجنة التي عقدت أمس (الأحد) اجتماعها السابع والستين عبر تقنية الفيديو، استعرضت أوضاع السوق الراهنة، وأكدت الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما حذرت من تداعيات الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.

وشددت اللجنة على أن أي أعمال تقوِّض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية المبذولة في إطار إعلان التعاون لدعم استقرار السوق.