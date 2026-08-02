عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:8 دقيقه
الاقتصاد

«أوبك بلس» يحذر من استهداف البنى التحتية للطاقة

قرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً لسبتمبر

شعار «أوبك» على برميل نفط (أرشيفية - رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط (أرشيفية - رويترز)
TT
TT

«أوبك بلس» يحذر من استهداف البنى التحتية للطاقة

شعار «أوبك» على برميل نفط (أرشيفية - رويترز)
شعار «أوبك» على برميل نفط (أرشيفية - رويترز)

قررت اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة، في تحالف «أوبك بلس»، التي تضم السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان ونيجيريا والجزائر وفنزويلا، زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً لسبتمبر (أيلول) المقبل.

وأفاد بيان صحافي من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) بأن اللجنة التي عقدت أمس (الأحد) اجتماعها السابع والستين عبر تقنية الفيديو، استعرضت أوضاع السوق الراهنة، وأكدت الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. كما حذرت من تداعيات الهجمات على البنية التحتية للطاقة، مشيرةً إلى أن إعادة تأهيل أصول الطاقة المتضررة إلى طاقتها الكاملة أمر مكلف ويستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توفر الإمدادات بشكل عام.

وشددت اللجنة على أن أي أعمال تقوِّض أمن إمدادات الطاقة، سواء من خلال الهجمات على البنية التحتية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، تزيد من تقلبات السوق، وتضعف الجهود الجماعية المبذولة في إطار إعلان التعاون لدعم استقرار السوق.

اقرأ أيضاً

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك بلس» يتفق على زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر

مواضيع
أولى أوبك+ حرب إيران النمسا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ترمب يمنح طهران فرصة أخيرة

شؤون إقليمية مقاتلة أميركية شبحية من طراز «إف-35 سي» تقلع من حاملة الطائرات «يو إس إس أبراهام لينكولن» أثناء انتشارها في بحر العرب (سنتكوم)

ترمب يمنح طهران فرصة أخيرة

أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضربة عسكرية جديدة كانت مقررةً ضد إيران، مانحاً إياها ما وصفه بفرصة أخيرة للتوصل سريعاً إلى اتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
المشرق العربي دبابات إسرائيلية تنتشر في بلدة زوطر الشرقية بالجنوب اللبناني أمس (أ.ف.ب)
المشرق العربي

لبنان يوسع وفده التفاوضي مع إسرائيل

وسّع لبنان وفده التفاوضي مع إسرائيل برعاية أميركية، إذ يشارك بوفد سياسي عسكري موسّع غير مسبوق في الجولة السابعة من المفاوضات في روما غداً (الثلاثاء).

محمد شقير ( بيروت)
الخليج الحوثيون أرغموا الفلاحين والعمال على المشاركة في أنشطتهم العسكرية (إعلام محلي)
الخليج

استنفار حوثي خشية هجوم حكومي

تعيش الجماعة الحوثية حالةً من الارتباك غير المسبوق في تقديراتها الميدانية، بعدما دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهات ومحاور متفرقة، وأقامت تحصينات، في مؤشر

محمد ناصر (عدن)
المشرق العربي سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية أمس في دير البلح وسط غزة (رويترز)
المشرق العربي

هدنة غزة تتعثر تحت القصف

تعثرت الجهود الرامية إلى إطلاق هدنة مؤقتة في قطاع غزة، مع استمرار الغارات الإسرائيلية التي أوقعت قتلى وجرحى، في وقت كشفت فيه إسرائيل عن تحفظات جوهرية على

«الشرق الأوسط» (غزة)
رياضة عالمية إنفانتنيو يعيش لحظات حرجة منذ الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رياضة عالمية

حرب التكتلات تشتعل علناً داخل اتحاد «فيفا»

بدأت ملامح حرب التكتلات داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتشكل بصورة علنية، بعدما انقسمت الاتحادات الوطنية بين معسكر يقوده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

«الشرق الأوسط» (لندن)