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الرياضة رياضة سعودية

كأس العالم للرياضات الإلكترونية: رحلة «جي 2» من الإخفاق إلى قمة وورزون

جاءت مشاركة الفريق هذا العام بصورة مختلفة (الشرق الأوسط)
جاءت مشاركة الفريق هذا العام بصورة مختلفة (الشرق الأوسط)
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كأس العالم للرياضات الإلكترونية: رحلة «جي 2» من الإخفاق إلى قمة وورزون

جاءت مشاركة الفريق هذا العام بصورة مختلفة (الشرق الأوسط)
جاءت مشاركة الفريق هذا العام بصورة مختلفة (الشرق الأوسط)

شكل الحفاظ على استقرار التشكيلة أحد أبرز أسرار نجاح فريق جي 2 إي سبورتس في بطولة كول أوف ديوتي: سلسلة بطولات وورزون ريسيرجنس، إذ تمسك النادي بالثلاثي أنتوني موران «أنزايتي»، وآشتون إيزارد «بيغمان»، وآرونديب دامي «سايث»، الذين نجحوا في تحويل إخفاق النسخة الماضية إلى قصة تتويج في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.

وحافظ الثلاثي على اللعب معاً لأعوام عدة حتى قبل انضمامهم إلى جي 2 إي سبورتس، وشهدوا معاً الكثير من النجاحات والإخفاقات، متجنبين التغييرات المتكررة التي اعتادت عليها فرق كول أوف ديوتي: سلسلة بطولات وورزون ريسيرجنس. وكان الثلاثي قد أنهى مشاركته في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في المركز السابع عشر، وتعرض لانتقادات واسعة من الجمهور بعد إخفاقه في بلوغ النهائي الكبير.

وجاءت مشاركة الفريق هذا العام بصورة مختلفة، فبعد انضمام الثلاثي رسمياً إلى جي 2 إي سبورتس في فبراير الماضي، قدم الفريق مستويات قوية، وإن اتسمت ببعض التذبذب، طوال الموسم. ودخل البطولة بين أبرز المنافسين على اللقب، رغم أن معظم التوقعات لم تكن في صالحه، قبل أن يؤكد جدارته في مرحلة المجموعات بعدما جمع 235.2 نقطة، محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثانية، ليحجز مقعده في النهائي الكبير.

واستهل جي 2 إي سبورتس النهائي بأداء قوي، بعدما أنهى الخرائط الأربع الأولى ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وواصل تفوقه أمام منافسة قوية حتى بلغ نقطة الحسم مع نهاية المواجهة العاشرة. وفي المباراة الحادية عشرة، أنهى الفريق المهمة بأداء استثنائي سجل خلاله 26 عملية إقصاء، ليحسم اللقب. وخلال الخرائط الإحدى عشرة، لم يخرج الفريق من المراكز الخمسة الأولى سوى مرتين، كما سجل أعلى حصيلة من عمليات الإقصاء بإجمالي 150 عملية.

وقال اللاعب آرونديب دامي «سايث»: «ألعب مع هذا الفريق منذ أربعة أعوام. وخلال مشاركتنا في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية كدنا ننهي المنافسات في المركز الأخير، أما هذا العام فقد أثبتنا لكل من شكك في قدراتنا أنه كان مخطئاً. لقد منحنا هذا الإنجاز شعوراً رائعاً للغاية».

وأضاف «سايث»: «من الرائع أن نثبت لجميع المنتقدين أنهم كانوا على خطأ. وأعتقد أن تعرضك للانتقاد يعني أنك تسير في الاتجاه الصحيح، لذلك أقدّر عالياً جميع الذين ساندونا».

من جانبه، قال آشتون إيزارد «بيغمان»: «يحمل هذا الفوز طابعاً مميزاً بعد إخفاقنا في العام الماضي. كنا حينها في أسوأ حالاتنا، واليوم أصبحنا أبطالاً، وكأن هذه النهاية السعيدة كانت مقدرة لنا. وأكاد لا أصدق حتى الآن أننا أحرزنا اللقب فعلاً، وكنت ألعب النهائي كما لو أنه مباراة ودية».

وحصل أنتوني موران «أنزايتي» على جائزة سوني لأفضل لاعب في البطولة، إلى جانب مكافأة مالية إضافية قدرها 25 ألف دولار أميركي، وقال: «لا أجد الكلمات التي تصف ما أشعر به الآن، فقد أذهلني فوزنا في تلك المباراة. إنه شعور لا يوصف. لقد فقدت صوتي من شدة الاحتفال، إنه إنجاز رائع».

وأحرز جي 2 إي سبورتس جائزة المركز الأول البالغة 250 ألف دولار أميركي، إضافة إلى 1000 نقطة في ترتيب بطولة الأندية. إلا أن النادي، وبعد إخفاقه في إنهاء منافسات فالورانت وليغ أوف ليجندز ضمن المراكز الثمانية الأولى، لا يزال بحاجة إلى تحقيق أحد المراكز الثمانية الأولى في كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 7 أو كاونتر سترايك 2 ليصبح مؤهلاً للمنافسة على لقب بطولة الأندية.

وفي المقابل، أنهى نادي تيم فالكونز، متصدر ترتيب بطولة الأندية وأحد أبرز المرشحين للفوز بلقب بطولة كول أوف ديوتي: سلسلة بطولات وورزون ريسيرجنس، المنافسات في المركز الأخير، ليغادر البطولة دون إضافة أي نقاط إلى رصيده في بطولة الأندية.

وشهد عام 2026 انطلاق الموسم الافتتاحي من بطولة كول أوف ديوتي: سلسلة بطولات وورزون ريسيرجنس، الذي اختُتمت منافساته ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وتضمن الموسم بطولتين حضوريتين، أقيمت الأولى في برمنغهام بالمملكة المتحدة، والثانية في أتلانتا بالولايات المتحدة الأميركية، وأتاحتا للفرق المتصدرة فرصة التأهل إلى البطولة الختامية، إلى جانب التنافس على جوائز مالية بلغت 200 ألف دولار أميركي. كما شهد الموسم سلسلة من التصفيات عبر الإنترنت، وفرت بدورها فرصاً إضافية للفرق لحجز مقاعدها في البطولة الختامية ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

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