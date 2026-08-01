كرايم لاعب فالكونز السعودي يدخل التاريخ في بطولة «ستريت فايتر»

نجح نادي تيم فالكونز السعودي في اعتلاء صدارة ترتيب بطولة الأندية ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، وذلك بعد إحراز النجم التشيلي جايمي بوستوس «كرايم»، البالغ من العمر 15 عاماً، لقب بطولة «ستريت فايتر 6»، ليصبح أصغر لاعب يتوج باللقب في تاريخ البطولة.

ويمثل هذا الفوز أول الألقاب التي يحصدها تيم فالكونز في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، ويأتي في مرحلة حاسمة بالنسبة إلى النادي الذي سبق له إحراز لقب بطولة الأندية في النسختين الماضيتين. كما يعزز هذا الإنجاز الحضور الكبير للنادي في مجال الرياضات الإلكترونية العالمية، ويبرز المكانة المتميزة للسعودية في عالم الألعاب التنافسية.

وكان النجم الشاب قد فرض حضوره في ميدان ألعاب القتال منذ بداية مسيرته الاحترافية عام 2024 عندما كان يبلغ من العمر 12 عاماً فقط، إلا أنه ارتقى اليوم إلى مستوى جديد كلياً بإحراز أول ألقابه الكبرى مع النادي السعودي الرائد.

وواجه النجم الصاعد في طريقه نحو اللقب مجموعة من أكثر اللاعبين خبرة في البطولة، مما يعزز قيمة هذا الإنجاز بالنظر إلى صغر سنه. كما أن نجاحه في دخول تاريخ البطولة لا يعني نهاية المطاف، إذ لا يزال أمامه الكثير من الوقت لمواصلة التطور وتحقيق المزيد من الإنجازات.

والتقى جايمي بوستوس «كرايم» في المباراة النهائية مع اللاعب المخضرم هيبيكي، البالغ من العمر 30 عاماً، والذي يعد أكبر اللاعبين سناً ضمن قائمة أفضل ثمانية متنافسين.

ووصل هيبيكي إلى النهائي الكبير بعد مشوار استثنائي في تصفيات الفرصة الأخيرة، حيث كان واحداً من خمسة لاعبين فقط تمكنوا من حجز مقاعدهم في المنافسات الرئيسية من بين 269 مشاركاً في منافسات «ستريت فايتر 6».

وفرض «كرايم» سيطرته على المباراة النهائية، محققاً الفوز بنتيجة 5-2، ودون أن يمنح منافسه فرصة حقيقية للعودة إلى أجواء اللقاء.

ورغم خسارته المباراة الأولى، نجح اللاعب التشيلي في تحقيق سلسلة من الانتصارات المتتالية في مواجهة جمعت بين حيوية الشباب وخبرة المنافس، ليصبح أول لاعب يحقق خمسة انتصارات مقابل خسارتين فقط، ويضع بذلك نهاية للمشوار اللافت للاعب الياباني المخضرم.

وبهذا الفوز، اعتلى تيم فالكونز صدارة ترتيب بطولة الأندية مع ختام منافسات يوم السبت. ونجح الفريق، حامل لقب بطولة الأندية في النسختين الماضيتين، في تحقيق الفوز الذي كان ينتظره لتأكيد مكانته بين أبرز المرشحين.

ومع بقاء ثماني بطولات من أصل 12 في المنافسات، يبدو تيم فالكونز في وضع مثالي يؤهله لمواصلة سعيه نحو إحراز لقب بطولة الأندية للمرة الثالثة على التوالي. كما قد يعزز صدارته قبل نهاية عطلة الأسبوع، إذ يدخل منافسات «كول أوف ديوتي: وورزون ريسيرجنس سيريز تشامبيونشيب» المقررة غداً بوصفه أحد أبرز المرشحين للفوز.