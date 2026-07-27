مونديال الرياضات الإلكترونية: ريمونتادا سعودية… ذا فيشس يقفز إلى الوصافة في الجولة الأخيرة

تُوّج فريق فيرتوس برو بلقب «ببجي باتل غراوندز» في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026 بعد ثلاثة أيام من منافسات النهائي الكبير الحافلة بالتشويق والحماس، والتي استمرت حتى المباراة الثامنة عشرة والأخيرة. وافتتح الفريق المكوّن من أربعة لاعبين مواجهات النهائي بأداءٍ كاسح، قبل أن يحافظ على مستواه طوال المنافسات حتى حسم الكأس ونال الجائزة الكبرى البالغة 650 ألف دولار، إلى جانب 1000 نقطة أُضيفت إلى رصيده في السباق نحو لقب بطولة الأندية.

وكان فيرتوس برو قد حجز مقعده في النهائي بعد إنهائه مرحلة المجموعات في المركز السادس، لكنه دخل منافسات النهائي بقوة واضعاً الذهب نصب عينيه؛ ففي اليوم الأول، حقق انتصارين إلى جانب مركزي وصافة، ليجمع 91 نقطة، وهو معدل استثنائي يقل بنقطتين فقط عن إجمالي النقاط التي حصدها تويستد مايندز على مدار ثلاثة أيام من المنافسات في نسخة 2025 واحتاج إليها لنيل اللقب. وفي المقابل، أنهى فريق تيم فالكونز السعودي نهائيات «ببجي باتل غراوندز» في المركز الرابع، ليرتقي إلى المركز السادس في سلم التصنيف العام لبطولة الأندية.

وفي اليوم الثاني، فاز فريق فيرتوس برو بمباراة واحدة فقط، إلا أنه تمكّن من الحفاظ على أدائه القوي الثابت ليحصد رصيداً كبيراً من النقاط ويُنهي اليوم بإجمالي 126 نقطة؛ ما رفع لديه حد نقاط الحسم (ماتش بوينت) إلى 136 نقطة. ومع انطلاق اليوم الثالث، تجاوز الفريق هذا الحد منذ المباراة الأولى، واقترب من حسم اللقب في المباراة الخامسة عشرة، غير أن تيم ليكويد حرمه من تحقيق الانتصار الذي كان سيُنهي البطولة في تلك اللحظة. ومع ذلك، لم يحتج البطل إلى تحقيق المركز الأول في الجولة الأخيرة، وهو الانتصار الذي يُعرف في لعبة «ببجي» بالشعار الشهير «وينر وينر تشيكن دينر»، من أجل تتويجه باللقب؛ إذ حسم فريق فيرتوس برو البطولة مبكراً بفضل تفوقه الكاسح في رصيد النقاط، بعدما عجزت باقي الفرق عن بلوغ الحد المطلوب لمنافسته، ليضمن اللقب بـ159 نقطة، متقدماً بفارق 33 نقطة عن الفريق السعودي ذا فيشس الذي حل ثانياً بجدارة.

وعقب التتويج، قال نينو ميكيتش نيكسي: «إنه شعور لا يوصف، وأكاد لا أستوعب حجم المشاعر التي نعيشها في هذه اللحظة. تغمرني السعادة بتحقيق هذا الإنجاز مع فريقنا تحديداً، ولا أحد غيره. وبكل تأكيد، أشعر بفخر كبير بما قدمناه».

وأضاف: «بالطبع كنا نعلم أننا فزنا. دخلنا البطولة وكلنا ثقة بأن هذا المسرح وُضع لنا. لقد كان شعوراً رائعاً، لكنه كان مصحوباً بقدر كبير من الضغط».

وعند سؤال الفريق عن السبب وراء اختيار مفاتيح تويستد مايندز وتيم فالكونز وناتوس فينسيري لوضعها داخل الكأس التذكارية، قال نيكسي: «كانت هذه الفرق الثلاثة الأصعب والأشد في مواجهتنا خلال البطولة. نحمل لها كل الاحترام؛ ولذلك أردنا أن تبقى جزءاً من ذكرى هذا الإنجاز».

وقد نال نينو ميكيتش نيكسي جائزة أفضل لاعب في البطولة المقدمة من سوني، بعدما سجل 33 عملية إقصاء، و32 إطاحة، وحقق متوسط وقت في البقاء على قيد الحياة بلغ 21 دقيقة و21 ثانية في كل مباراة. وإلى جانب الجائزة، نال اللاعب المتألق مكافأة إضافية قدرها 25 ألف دولار، واكتفى بالتعليق قائلاً: «من جد وجد، ومن سار على الدرب وصل».

وشهدت المباراة الأخيرة تحولاً كبيراً في جدول الترتيب بفضل الأداء المتميز للفريق السعودي ذا فيشس، الذي حافظ على وجوده ضمن المراكز الثلاثة الأولى في مباريات عدة، ثم هيمن على ساحة «ببجي» في المباراة الثامنة عشرة، محققاً 11 عملية إقصاء و10 نقاط تمركز، لينتقل من المركز السادس إلى المركز الثاني في الترتيب العام. وبذلك، نجح ذا فيشس في تجاوز فرق بارزة مثل ناتوس فينسيري وتيم فالكونز وتيم فيتاليتي، ورفع حصته المالية من 74 ألف دولار إلى 305 آلاف دولار خلال دقائق معدودة.