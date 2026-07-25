عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

«مونديال الرياضات الإلكترونية»: الأسطورتان بنزيمة وماتو يتنافسان وجهاً لوجه في مباراة استعراضية

كريم بنزيمة وأمين ماتو يتواجهان استعراضياً في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)
كريم بنزيمة وأمين ماتو يتواجهان استعراضياً في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)
TT
TT

«مونديال الرياضات الإلكترونية»: الأسطورتان بنزيمة وماتو يتنافسان وجهاً لوجه في مباراة استعراضية

كريم بنزيمة وأمين ماتو يتواجهان استعراضياً في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)
كريم بنزيمة وأمين ماتو يتواجهان استعراضياً في كأس العالم للرياضات الإلكترونية (الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية)

يتواجه كريم بنزيمة وأمين ماتو في المباراة الاستعراضية للعبة «إي إيه إف سي» ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، يوم 26 يوليو (تموز) الحالي، حيث يقودان فريقين يضمان صانعَي المحتوى بروس وبراك. وتجمع هذه المباراة الاستعراضية الخاصة اثنين من أبرز الأيقونات الفرنسية اللذين تركا بصمات مؤثرة في حياة أجيال مختلفة من الجماهير، من خلال كرة القدم والترفيه الرقمي.

تُقام المباراة الاستعراضية السنوية هذا العام في باريس، ويحضرها على المسرح مباشرة آلاف المشجعين والحضور، إلى جانب المتابعين عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ويتولى التعليق عليها لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق والمعلق الشهير عمر دا فونسيكا، ويقدِّمها أسطورة الرياضات الإلكترونية الفرنسي لوبيوت.

وسيخوض كريم بنزيمة المواجهة إلى جانب بروس غانيك، بينما يتحد صانع المحتوى الأيقوني محمد أمين محمود، المعروف بلقب أمين ماتو، مع الستريمر براك، في رمزية واضحة للتقارب المتزايد بين كرة القدم والألعاب الإلكترونية وثقافة صناع المحتوى. ومع استضافة باريس للبطولة في توسُّعها الدولي الأول، توفِّر العاصمة الفرنسية منصةً مثاليةً لتجسيد هذه الرؤية، إذ يتلاقى على أرضها اثنان من أشهر الوجوه الفرنسية في واحدة من أبرز فعاليات البطولة.

ومع دخولها عامها الثالث، أصبحت المباراة الاستعراضية إحدى أبرز الفعاليات التي تُميِّز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لما تمثله من جسر يربط بين عالم كرة القدم والرياضات الإلكترونية، من خلال تنظيم اللقاء بين نيمار جونيور ومساعد الدوسري «إم إس دوسري» من فريق «تيم فالكونز» عام 2024، وبعدها الثنائي البرازيلي رونالدو نازاريو وكاكا في نسخة 2025.

أما هذا العام، فتجمع المواجهة أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ الفرنسي مع أحد أبرز صناع المحتوى في الجيل الجديد، ما يجعلها احتفالاً بالثقافة الفرنسية وبفرنسا نفسها.

ويُعدُّ كريم بنزيمة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ فرنسا، بعدما تُوِّج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، وأحرز 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرة حافلة رسَّخت مكانته بين أفضل المهاجمين في جيله. أما أمين، فقد رسَّخ مكانته بوصفه أحد أكثر صناع المحتوى تأثيراً في فرنسا، بعدما نجح في بناء مجتمع رقمي يضم ملايين المتابعين من خلال البث المباشر ومحتوى كرة القدم، إلى جانب مشاركته في الفعاليات الجماهيرية الكبرى.

من جانبهما، يدخل بروس المواجهة بسجل رياضي حافل بالتَّميُّز، فهو أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ ألعاب كرة القدم التنافسية، ويعتلي اليوم قائمة أبرز صناع المحتوى للعبة «إي إيه إف سي» في فرنسا، بينما رسَّخ براك مكانته ضمن أبرز صناع المحتوى والمذيعين المتخصصين في اللعبة داخل فرنسا على مدار أكثر من عقد من الزمن.

وتُشكِّل هذه المباراة الاستعراضية محطةً جديدةً في العلاقة بين كريم بنزيمة ومؤسسة الرياضات الإلكترونية، إذ يشغل زميله السابق كريستيانو رونالدو منصب السفير العالمي للمؤسسة، وهو النجم الذي تُوِّج بأكثر من 12 لقباً، من بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا إلى جانب بنزيمة مع ريال مدريد، ويقف اليوم إلى جانب سفيري الألعاب، أسطورة الرياضات الإلكترونية فيكر، وبطل العالم في الشطرنج ماغنوس كارلسن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايك ماكيب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «تتمحور بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية حول الاحتفال بالأفراد والمجتمعات التي ترسم ملامح المنافسات العالمية في العصر الحديث، ويمثل كريم بنزيمة وأمين ماتو خير تجسيد لهذا الأثر الثقافي الواسع، فقد ألهم كل منهما الملايين من الجماهير والمتابعين بشتى الطرق والأشكال. من جهة، سطر بنزيمة مسيرةً رياضيةً استثنائيةً في كرة القدم، بينما يسهم أمين في بناء واحد من أكثر مجتمعات صناع المحتوى تأثيراً في فرنسا، ويؤكد حضورهما معاً في باريس مدى التقارب المتزايد بين الرياضة والألعاب الإلكترونية والثقافة الرقمية على المسرح نفسه».

وتُقام المباراة الاستعراضية للعبة «إي إيه إف سي» ضمن فعاليات أسبوع كرة القدم في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بالتزامن مع بطولة العالم «إي إيه إف سي برو»، التي يتنافس فيها نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم للفوز باللقب، في أجواء تحتفي بثقافة كرة القدم داخل المستطيل الأخضر الافتراضي وخارجه.

وتُعدُّ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس من 6 يوليو إلى 23 أغسطس (آب)، الحدث الأضخم في تاريخ الرياضات الإلكترونية. وتستقطب البطولة أكثر من 2000 لاعب و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 من أشهر الألعاب العالمية، للفوز بحصة من إجمالي جوائز مالية قياسية تبلغ 75 مليون دولار أميركي.

مواضيع
الرياضة الألعاب الإلكترونية كأس العالم للرياضات الإلكترونية السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

رياضة عالمية رودري نجم وسط مانشستر سيتي قائد منتخب إسبانيا (رويترز)

سان جيرمان يستفسر عن ضم رودري نجم مان سيتي

استفسر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن إمكانية ضم رودري نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية الفرنسي ميكايل أوليسيه لاعب بايرن ميونيخ ليس للبيع (د.ب.أ)
رياضة عالمية

مدير بايرن ميونيخ: لا نية للاستغناء عن أوليسيه هذا الصيف

أغلق نادي بايرن ميونيخ بطل الثنائية المحلية في ألمانيا الباب أمام إمكانية بيع نجمه الفرنسي ميكايل أوليسيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
رياضة عربية أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر (الاتحاد المصري لكرة القدم)
رياضة عربية

المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد ونيوم السابق يعلن اعتزاله

أعلن أحمد حجازي المدافع السابق لمنتخب مصر لكرة القدم السبت اعتزاله بعد مسيرة شملت اللعب لعدة أندية في مصر وخارجها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية المصرية ميار شريف (يميناً) تصافح الألمانية تامارا كورباتش بعد مباراتهما بهامبورغ (رويترز)
رياضة عالمية

«دورة هامبورغ»: المصرية ميار شريف تنسحب... والألمانية كورباتش إلى النهائي

تأهلت الألمانية تامارا كورباتش إلى المباراة النهائية من بطولة هامبورغ للتنس، وذلك بعد انسحاب المصرية ميار شريف من مواجهتهما في قبل النهائي.

«الشرق الأوسط» (هامبورغ)
رياضة عربية هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري (نادي الزمالك)
رياضة عربية

هشام نصر: الزمالك لم يُجامَل في الرخصة الأفريقية

أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري، أن النادي نجح في الحصول على الرخصة الأفريقية بعد استيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)