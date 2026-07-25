«مونديال الرياضات الإلكترونية»: الأسطورتان بنزيمة وماتو يتنافسان وجهاً لوجه في مباراة استعراضية

يتواجه كريم بنزيمة وأمين ماتو في المباراة الاستعراضية للعبة «إي إيه إف سي» ضمن بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، يوم 26 يوليو (تموز) الحالي، حيث يقودان فريقين يضمان صانعَي المحتوى بروس وبراك. وتجمع هذه المباراة الاستعراضية الخاصة اثنين من أبرز الأيقونات الفرنسية اللذين تركا بصمات مؤثرة في حياة أجيال مختلفة من الجماهير، من خلال كرة القدم والترفيه الرقمي.

تُقام المباراة الاستعراضية السنوية هذا العام في باريس، ويحضرها على المسرح مباشرة آلاف المشجعين والحضور، إلى جانب المتابعين عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم، ويتولى التعليق عليها لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق والمعلق الشهير عمر دا فونسيكا، ويقدِّمها أسطورة الرياضات الإلكترونية الفرنسي لوبيوت.

وسيخوض كريم بنزيمة المواجهة إلى جانب بروس غانيك، بينما يتحد صانع المحتوى الأيقوني محمد أمين محمود، المعروف بلقب أمين ماتو، مع الستريمر براك، في رمزية واضحة للتقارب المتزايد بين كرة القدم والألعاب الإلكترونية وثقافة صناع المحتوى. ومع استضافة باريس للبطولة في توسُّعها الدولي الأول، توفِّر العاصمة الفرنسية منصةً مثاليةً لتجسيد هذه الرؤية، إذ يتلاقى على أرضها اثنان من أشهر الوجوه الفرنسية في واحدة من أبرز فعاليات البطولة.

ومع دخولها عامها الثالث، أصبحت المباراة الاستعراضية إحدى أبرز الفعاليات التي تُميِّز بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، لما تمثله من جسر يربط بين عالم كرة القدم والرياضات الإلكترونية، من خلال تنظيم اللقاء بين نيمار جونيور ومساعد الدوسري «إم إس دوسري» من فريق «تيم فالكونز» عام 2024، وبعدها الثنائي البرازيلي رونالدو نازاريو وكاكا في نسخة 2025.

أما هذا العام، فتجمع المواجهة أحد أعظم نجوم كرة القدم في التاريخ الفرنسي مع أحد أبرز صناع المحتوى في الجيل الجديد، ما يجعلها احتفالاً بالثقافة الفرنسية وبفرنسا نفسها.

ويُعدُّ كريم بنزيمة أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ فرنسا، بعدما تُوِّج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022، وأحرز 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال مسيرة حافلة رسَّخت مكانته بين أفضل المهاجمين في جيله. أما أمين، فقد رسَّخ مكانته بوصفه أحد أكثر صناع المحتوى تأثيراً في فرنسا، بعدما نجح في بناء مجتمع رقمي يضم ملايين المتابعين من خلال البث المباشر ومحتوى كرة القدم، إلى جانب مشاركته في الفعاليات الجماهيرية الكبرى.

من جانبهما، يدخل بروس المواجهة بسجل رياضي حافل بالتَّميُّز، فهو أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في تاريخ ألعاب كرة القدم التنافسية، ويعتلي اليوم قائمة أبرز صناع المحتوى للعبة «إي إيه إف سي» في فرنسا، بينما رسَّخ براك مكانته ضمن أبرز صناع المحتوى والمذيعين المتخصصين في اللعبة داخل فرنسا على مدار أكثر من عقد من الزمن.

وتُشكِّل هذه المباراة الاستعراضية محطةً جديدةً في العلاقة بين كريم بنزيمة ومؤسسة الرياضات الإلكترونية، إذ يشغل زميله السابق كريستيانو رونالدو منصب السفير العالمي للمؤسسة، وهو النجم الذي تُوِّج بأكثر من 12 لقباً، من بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا إلى جانب بنزيمة مع ريال مدريد، ويقف اليوم إلى جانب سفيري الألعاب، أسطورة الرياضات الإلكترونية فيكر، وبطل العالم في الشطرنج ماغنوس كارلسن.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال مايك ماكيب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «تتمحور بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية حول الاحتفال بالأفراد والمجتمعات التي ترسم ملامح المنافسات العالمية في العصر الحديث، ويمثل كريم بنزيمة وأمين ماتو خير تجسيد لهذا الأثر الثقافي الواسع، فقد ألهم كل منهما الملايين من الجماهير والمتابعين بشتى الطرق والأشكال. من جهة، سطر بنزيمة مسيرةً رياضيةً استثنائيةً في كرة القدم، بينما يسهم أمين في بناء واحد من أكثر مجتمعات صناع المحتوى تأثيراً في فرنسا، ويؤكد حضورهما معاً في باريس مدى التقارب المتزايد بين الرياضة والألعاب الإلكترونية والثقافة الرقمية على المسرح نفسه».

وتُقام المباراة الاستعراضية للعبة «إي إيه إف سي» ضمن فعاليات أسبوع كرة القدم في بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بالتزامن مع بطولة العالم «إي إيه إف سي برو»، التي يتنافس فيها نخبة اللاعبين من مختلف أنحاء العالم للفوز باللقب، في أجواء تحتفي بثقافة كرة القدم داخل المستطيل الأخضر الافتراضي وخارجه.

وتُعدُّ بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس من 6 يوليو إلى 23 أغسطس (آب)، الحدث الأضخم في تاريخ الرياضات الإلكترونية. وتستقطب البطولة أكثر من 2000 لاعب و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة ضمن 24 من أشهر الألعاب العالمية، للفوز بحصة من إجمالي جوائز مالية قياسية تبلغ 75 مليون دولار أميركي.