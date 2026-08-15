باريس سان جيرمان يطمع في لقب جديد أمام لانس في السوبر الفرنسي

يطمع فريق باريس سان جيرمان في إضافة لقب جديد لخزائنه عندما يواجه لانس، الأحد، في النسخة رقم 50 من بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم.

تصب كل المؤشرات في مصلحة العملاق الباريسي الذي سيدخل المواجهة متسلحاً بتتويجه بلقب السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بالفوز 2 - 1 على أستون فيلا الإنجليزي في مباراة أقيمت بمدينة سالزبورغ النمساوية، يوم الأربعاء الماضي.

كما يعد الفريق الباريسي بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي الأكثر تتويجاً بلقب السوبر الفرنسي برصيد 14 مرة، ويتطلع لتحقيق الكأس للمرة الخامسة على التوالي.

في المقابل، يحلم لانس بطل كأس فرنسا ووصيف بطولة الدوري في الموسم الماضي لتحقيق إنجاز غير مسبوق بتحقيق كأس السوبر لأول مرة في تاريخه، متسلحاً بإقامة اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره في مدرجات استاد «بولار دولولي».

من جانبه، يدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بقائمة مكتملة، تضم الثلاثي المنضم حديثاً لصفوف الفريق، وهم ماجنيس آكليوش لاعب موناكو الذي شارك في مباراة السوبر، ولوكاس ديني العائد مجدداً لارتداء القميص الباريسي بعد تجارب طويلة تنقل خلالها بين أندية برشلونة الإسباني، وإيفرتون وأستون فيلا في إنجلترا.

كما أعلن النادي الباريسي، السبت، عن تعاقده رسمياً مع فيران توريس مهاجم برشلونة وصاحب هدف تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية.

وبسؤاله عن إمكانية إجراء تدوير على التشكيل الأساسي في ظل ضيق الوقت بين مباراتي السوبر الفرنسي والأوروبي، رد لويس إنريكي على أحد الصحافيين: «بالطبع لن أكشف عن خططي للمنافسين»، وأضاف المدرب الإسباني ساخراً: «ربما سأحتاج لاستشارة زوجتي بشأن التشكيل الأساسي قبل الإعلان عنه».

وذكرت تقارير صحافية فرنسية أن لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز سيكون موجوداً في قائمة باريس سان جيرمان رغم عدم مشاركته في التدريبات الجماعية، الأحد، خشية تفاقم آلامه العضلية.

ويتطلع المدرب الإسباني البالغ من العمر 56 عاماً لمواصلة مسيرته الحالمة مع باريس سان جيرمان، حيث قاد الفريق للفوز بكل الألقاب المحلية والقارية الممكنة، وحقق معه 13 لقباً منذ توليه المسؤولية في صيف 2023، أبرزها الحلم الأكبر بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2025 و2026.

في المقابل، يتسلح لانس بحماس مديره الفني الألماني الجديد دينو توبمولر الذي تولى المسؤولية، هذا الصيف، الذي يملك خبرات تدريبية مميزة في مشواره، حيث عمل مدرباً مساعداً بناديي لايبزيغ وبايرن ميونيخ، وتولى مسؤولية الرجل الأول في آينتراخت فرانكفورت لموسمين ونصف الموسم، وحقق عدداً من الألقاب في تجربته مع نادي دوديلانغ في لوكسمبورغ.

وقبل مواجهة السوبر الأوروبي، رفع توبمولر البالغ من العمر 45 عاماً راية التحدي، قائلاً في مؤتمر صحافي: «يجب أن نثبت للجميع أننا لا نخشى أحداً».

ويرتكز لانس على عدد من العناصر البارزة في مختلف الصفوف مثل الظهير الأيمن سعود عبد الحميد نجم منتخب السعودية الذي تألق مع الفريق الفرنسي عند إعارته من روما الإيطالي طوال الموسم الماضي إضافة إلى الجناح السنغالي عبد الله سيما، والمهاجم المخضرم فلوريان توفان، ولاعب الوسط المالي آمادو هايدرا.