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الرياضة رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يطمع في لقب جديد أمام لانس في السوبر الفرنسي

فريق باريس سان جيرمان يتدرب استعداداً لمواجهة لانس (أ.ف.ب)
فريق باريس سان جيرمان يتدرب استعداداً لمواجهة لانس (أ.ف.ب)
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باريس سان جيرمان يطمع في لقب جديد أمام لانس في السوبر الفرنسي

فريق باريس سان جيرمان يتدرب استعداداً لمواجهة لانس (أ.ف.ب)
فريق باريس سان جيرمان يتدرب استعداداً لمواجهة لانس (أ.ف.ب)

يطمع فريق باريس سان جيرمان في إضافة لقب جديد لخزائنه عندما يواجه لانس، الأحد، في النسخة رقم 50 من بطولة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم.

تصب كل المؤشرات في مصلحة العملاق الباريسي الذي سيدخل المواجهة متسلحاً بتتويجه بلقب السوبر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي بالفوز 2 - 1 على أستون فيلا الإنجليزي في مباراة أقيمت بمدينة سالزبورغ النمساوية، يوم الأربعاء الماضي.

كما يعد الفريق الباريسي بطل الدوري الفرنسي في الموسم الماضي الأكثر تتويجاً بلقب السوبر الفرنسي برصيد 14 مرة، ويتطلع لتحقيق الكأس للمرة الخامسة على التوالي.

في المقابل، يحلم لانس بطل كأس فرنسا ووصيف بطولة الدوري في الموسم الماضي لتحقيق إنجاز غير مسبوق بتحقيق كأس السوبر لأول مرة في تاريخه، متسلحاً بإقامة اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره في مدرجات استاد «بولار دولولي».

من جانبه، يدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان بقائمة مكتملة، تضم الثلاثي المنضم حديثاً لصفوف الفريق، وهم ماجنيس آكليوش لاعب موناكو الذي شارك في مباراة السوبر، ولوكاس ديني العائد مجدداً لارتداء القميص الباريسي بعد تجارب طويلة تنقل خلالها بين أندية برشلونة الإسباني، وإيفرتون وأستون فيلا في إنجلترا.

كما أعلن النادي الباريسي، السبت، عن تعاقده رسمياً مع فيران توريس مهاجم برشلونة وصاحب هدف تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين في المباراة النهائية.

وبسؤاله عن إمكانية إجراء تدوير على التشكيل الأساسي في ظل ضيق الوقت بين مباراتي السوبر الفرنسي والأوروبي، رد لويس إنريكي على أحد الصحافيين: «بالطبع لن أكشف عن خططي للمنافسين»، وأضاف المدرب الإسباني ساخراً: «ربما سأحتاج لاستشارة زوجتي بشأن التشكيل الأساسي قبل الإعلان عنه».

وذكرت تقارير صحافية فرنسية أن لاعب الوسط البرتغالي جواو نيفيز سيكون موجوداً في قائمة باريس سان جيرمان رغم عدم مشاركته في التدريبات الجماعية، الأحد، خشية تفاقم آلامه العضلية.

ويتطلع المدرب الإسباني البالغ من العمر 56 عاماً لمواصلة مسيرته الحالمة مع باريس سان جيرمان، حيث قاد الفريق للفوز بكل الألقاب المحلية والقارية الممكنة، وحقق معه 13 لقباً منذ توليه المسؤولية في صيف 2023، أبرزها الحلم الأكبر بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين في 2025 و2026.

في المقابل، يتسلح لانس بحماس مديره الفني الألماني الجديد دينو توبمولر الذي تولى المسؤولية، هذا الصيف، الذي يملك خبرات تدريبية مميزة في مشواره، حيث عمل مدرباً مساعداً بناديي لايبزيغ وبايرن ميونيخ، وتولى مسؤولية الرجل الأول في آينتراخت فرانكفورت لموسمين ونصف الموسم، وحقق عدداً من الألقاب في تجربته مع نادي دوديلانغ في لوكسمبورغ.

وقبل مواجهة السوبر الأوروبي، رفع توبمولر البالغ من العمر 45 عاماً راية التحدي، قائلاً في مؤتمر صحافي: «يجب أن نثبت للجميع أننا لا نخشى أحداً».

ويرتكز لانس على عدد من العناصر البارزة في مختلف الصفوف مثل الظهير الأيمن سعود عبد الحميد نجم منتخب السعودية الذي تألق مع الفريق الفرنسي عند إعارته من روما الإيطالي طوال الموسم الماضي إضافة إلى الجناح السنغالي عبد الله سيما، والمهاجم المخضرم فلوريان توفان، ولاعب الوسط المالي آمادو هايدرا.

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باريس سان جيرمان يتعاقد مع البلجيكي ميكا غودتس حتى 2031

المهاجم البلجيكي ميكا غودتس (أ.ف.ب)
المهاجم البلجيكي ميكا غودتس (أ.ف.ب)
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باريس سان جيرمان يتعاقد مع البلجيكي ميكا غودتس حتى 2031

المهاجم البلجيكي ميكا غودتس (أ.ف.ب)
المهاجم البلجيكي ميكا غودتس (أ.ف.ب)

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت، تعاقده مع المهاجم البلجيكي ميكا غودتس قادماً من أياكس أمستردام الهولندي، بعقد يمتد حتى عام 2031.

وقال النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي إنه سعيد بانضمام المهاجم البلجيكي إلى صفوفه، مشيراً إلى أنه سيرتدي القميص رقم 22.

وُلد غودتس في 7 يونيو (حزيران) 2005 بمدينة لوفين البلجيكية، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية أندرلخت، قبل انتقاله إلى جينك عام 2020، حيث برز سريعاً بوصفه أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم البلجيكية، خصوصاً خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا للشباب.

وفي يناير (كانون الثاني) 2023، انتقل غودتس إلى أياكس أمستردام لمواصلة تطوره، وشارك مع فريق يونغ أياكس، مسجلاً تسعة أهداف وصانعاً أربعة أخرى خلال 25 مباراة على مدار موسم ونصف.

وساهم مستواه في تصعيده تدريجياً إلى الفريق الأول لأياكس، بعدما سجل ظهوره الأول في الدوري الهولندي أمام فورتونا سيتارد في 9 أبريل (نيسان) 2023، عندما كان يبلغ 17 عاماً.

ويواصل غودتس الآن مسيرته في فرنسا، بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعقد طويل الأمد يمتد حتى 2031.

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الدوري الأوروبي هولندا
الرياضة رياضة عالمية

كوبولي ينهي سلسلة هزائمه ويتأهل إلى الدور الثالث في سينسيناتي

الإيطالي فلافيو كوبولي خلال مواجهته الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في دورة سينسيناتي (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي خلال مواجهته الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في دورة سينسيناتي (رويترز)
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كوبولي ينهي سلسلة هزائمه ويتأهل إلى الدور الثالث في سينسيناتي

الإيطالي فلافيو كوبولي خلال مواجهته الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في دورة سينسيناتي (رويترز)
الإيطالي فلافيو كوبولي خلال مواجهته الصربي ميومير كيتسمانوفيتش في دورة سينسيناتي (رويترز)

تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي، المصنف العاشر عالمياً، إلى الدور الثالث من منافسات فردي الرجال في دورة سينسيناتي للتنس، إحدى بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، بعد فوزه الصعب على الصربي ميومير كيتسمانوفيتش، السبت.

وحسم كوبولي المواجهة التي امتدت لثلاث مجموعات بنتيجة 6-1 و4-6 و6-3، لينهي سلسلة من ثلاث هزائم متتالية.

وواصل اللاعب الإيطالي تفوقه على كيتسمانوفيتش للمرة الثالثة خلال العام الحالي، محققاً انتصاره الـ28 في 2026، والأول له في بطولة سينسيناتي منذ عامين.

ويلتقي كوبولي في الدور المقبل مع البلجيكي ألكسندر بلوك، الذي تأهل على حساب الأرجنتيني ماريانو نافوني بالفوز عليه بمجموعتين دون رد 6-3 و6-4.

وفي مواجهات أخرى، تغلب الباراغواياني أدولفو دانييل فاييخو على فالنتين فاشيرو من موناكو بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-3.

كما تأهل الإسباني مارتن لاندالوسي بعد فوزه على الإيطالي ماتيو أرنالدي في مواجهة من ثلاث مجموعات بنتيجة 6-4 و4-6 و6-4.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة سينسيناتي 9 ملايين و415 ألفاً و725 دولاراً.

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تنس غراند سلام أميركا
الرياضة رياضة عالمية

كيت دوغلاس تستعيد الرقم القياسي العالمي لسباق 50 متراً حرة

الأميركية كيت دوغلاس خلال منافسات سباق 200 متر صدراً في بطولة بان باسيفيك للسباحة (أ.ف.ب)
الأميركية كيت دوغلاس خلال منافسات سباق 200 متر صدراً في بطولة بان باسيفيك للسباحة (أ.ف.ب)
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كيت دوغلاس تستعيد الرقم القياسي العالمي لسباق 50 متراً حرة

الأميركية كيت دوغلاس خلال منافسات سباق 200 متر صدراً في بطولة بان باسيفيك للسباحة (أ.ف.ب)
الأميركية كيت دوغلاس خلال منافسات سباق 200 متر صدراً في بطولة بان باسيفيك للسباحة (أ.ف.ب)

استعادت السباحة الأميركية كيت دوغلاس الرقم القياسي العالمي لسباق 50 متراً حرة، السبت، بعدما سجلت 23.49 ثانية في تصفيات بطولة بان باسيفيك للسباحة المقامة في إرفين بولاية كاليفورنيا.

وحسّنت دوغلاس الرقم القياسي السابق البالغ 23.55 ثانية، الذي سجلته مواطنتها غريتشن والش في 28 يونيو (حزيران) خلال بطولة سيت كولي في روما.

وكانت والش قد انتزعت الرقم القياسي من دوغلاس نفسها، التي سجلت 23.59 ثانية في 19 يونيو، قبل أن تستعيد السباحة الأميركية الرقم مجدداً بعد أقل من شهرين.

وأبدت دوغلاس مفاجأتها بالإنجاز، مؤكدة أنها لا تزال ترى مجالاً لتطوير أدائها، وقالت: «لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق. ما زلت أعتقد أن هناك جوانب يمكنني تحسينها».

وجاء الرقم القياسي بعد أكثر من 12 ساعة فقط من تسجيل دوغلاس ثاني أسرع زمن في تاريخ سباق 100 متر حرة، خلال مشاركتها في المرحلة الأولى من سباق التتابع 4 مرات 100 متر حرة الذي توج به المنتخب الأميركي.

وسجلت دوغلاس 51.69 ثانية في سباق 100 متر، بفارق جزء من مائة من الثانية فقط عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الهولندية ماريت ستينبرخن.

وقالت السباحة الأميركية إن اقترابها من تحطيم الرقم القياسي في سباق 100 متر منحها دافعاً إضافياً قبل سباق 50 متراً، مؤكدة أنها أصبحت أكثر هدوءاً في التعامل مع الأرقام القياسية مقارنة بالمرة الأولى التي حققت فيها هذا الإنجاز.

ومن المنتظر أن يشهد نهائي سباق 50 متراً حرة مواجهة قوية بين دوغلاس ووالش؛ إذ سجلت الأخيرة 23.78 ثانية في التصفيات، وهو ثاني أسرع زمن، فيما حلت الأسترالية ميغ هاريس ثالثة بزمن 24.22 ثانية.

وتستعد دوغلاس أيضاً لخوض سباق فردي آخر في الليلة الختامية للبطولة، بعدما تأهلت إلى نهائي سباق 200 متر صدراً في المركز الثاني خلف اليابانية كوتومي كاتو.

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