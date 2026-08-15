محمد صلاح يسجل ظهوره الأول بقميص طرابزون سبور

سجل المصري محمد صلاح ظهوره الأول بقميص فريقه الجديد طرابزون سبور، السبت، بعدما شارك أمام قاسم باشا ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري التركي لكرة القدم.

وبدأ صلاح المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الجهاز الفني الدفع به في الدقيقة 57 بدلاً من ميتان ميماروجلو، عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1.

وكان طرابزون سبور قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف سجله نواه سافيولو في الدقيقة 43، قبل أن يدرك قاسم باشا التعادل عن طريق البولندي أدريان بينيديتشاك من ركلة جزاء في الدقيقة 56.

محمد صلاح خلال مباراة قاسم باشا وطرابزون سبور ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز في إسطنبول (أ.ب)

ولم يحتج صلاح إلى الكثير من الوقت لتهديد مرمى منافسه، إذ أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 66، قبل أن ينفذ بعد 4 دقائق ركلة حرة قابلها المدافع المخضرم ستيفان سافيتش برأسية، أبعدها أندرياس جيانيوتيس حارس قاسم باشا بصعوبة.

ويعد طرابزون سبور المحطة السادسة لصلاح في الملاعب الأوروبية، بعد تجاربه مع بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وليفربول الإنجليزي.

وانضم النجم المصري إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ليفربول في 30 يونيو (حزيران) الماضي، منهياً مسيرة استمرت 9 أعوام مع النادي الإنجليزي.