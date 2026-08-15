كلوب ينفي نصحه سعيد الملا بالانتقال إلى دورتموند

استهل يورغن كلوب مهامه رسمياً مدرباً للمنتخب الألماني، السبت، بنفي التقارير التي تحدثت عن نصحه لاعب كولن سعيد الملا بالانتقال إلى ناديه السابق بوروسيا دورتموند.

وأشارت تقارير إعلامية إلى تعثُّر صفقة انتقال الملا، نجم منتخب ألمانيا تحت 21 عاماً، إلى دورتموند، بعدما كانت تقارير سابقة قد ذكرت أن كلوب نصح اللاعب البالغ 19 عاماً بالضغط من أجل إتمام الصفقة.

وقال كلوب، البالغ 59 عاماً، في تصريحات لقناة الاتحاد الألماني لكرة القدم: «أزعجني قليلاً اعتقاد البعض أن أول إجراء رسمي لي هو الاتصال بلاعب، والقول له: بالمناسبة، دورتموند يناسبك تماماً. بالطبع لم أفعل ذلك».

وأضاف مدرب ليفربول السابق: «هذه ليست وظيفتي، ولم أبدأ العمل مع اللاعبين بعد».

وأوضح كلوب أنه قد يقدم نصيحته مستقبلاً إلى أي لاعب يتعامل معه لفترة طويلة، إذا طلب منه رأيه بشأن موقف معين، لكنه شدد على أن النصيحة لن تتأثر بعلاقته السابقة بأي نادٍ.

وأكد المدرب الألماني أن أي نصيحة يقدمها ستكون مبنية على مصلحة اللاعب فقط، وليس على حقيقة عمله سابقاً مع النادي الذي يرغب في التعاقد معه.