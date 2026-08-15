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الرياضة رياضة عالمية

حقبة ما بعد إنفانتينو... تقليص صلاحيات رئيس «فيفا» و«رقابة صارمة»

اتحادات «يويفا» والآسيوي و«كونكاكاف» مقتنعة بأن السويسري لن يفوز في الانتخابات

قضية انفانتينو قد تفضي إلى أنظمة جديدة في أروقة الفيفا (أ.ب)
قضية انفانتينو قد تفضي إلى أنظمة جديدة في أروقة الفيفا (أ.ب)
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حقبة ما بعد إنفانتينو... تقليص صلاحيات رئيس «فيفا» و«رقابة صارمة»

قضية انفانتينو قد تفضي إلى أنظمة جديدة في أروقة الفيفا (أ.ب)
قضية انفانتينو قد تفضي إلى أنظمة جديدة في أروقة الفيفا (أ.ب)

بينما يواجه جياني إنفانتينو معركة للبقاء في منصبه رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد فشل خطته لبيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، كشفت صحيفة «التلغراف» البريطانية عن تحركات ومناقشات كبيرة خلف الكواليس بين أبرز أصحاب النفوذ في كرة القدم العالمية لإصلاح «فيفا»، في حال إطاحة الرئيس المحاصر بالضغوط جياني إنفانتينو.

وشملت اتصالات غير رسمية بين شخصيات بارزة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، ورابطة أندية كرة القدم الأوروبية، إضافة إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، مناقشة تغييرات جوهرية. ومن بين المقترحات تقليص صلاحيات رئيس «فيفا»، وإخضاع شاغل المنصب لسياسة تناوب صارمة، على أن يدعمه جهاز إداري مركزي أقوى يعمل على غرار جهاز الخدمة المدنية.

وهناك قناعة لدى «يويفا» والاتحاد الآسيوي و«كونكاكاف» بأن إنفانتينو لن يفوز في الانتخابات المقررة في مارس (آذار)، بل إن هناك اعتقاداً بأنه قد لا يستمر في منصبه مدة تكفي لخوض الانتخابات أساساً.

وأثار وجود باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، في سالزبورغ هذا الأسبوع للقاء نظيره في «يويفا» ألكسندر تسيفرين، حالة من المفاجأة.

وكان موتسيبي، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس «فيفا»، موجوداً هناك جزئياً لدعم الحكم الصومالي عمر أرتان، الذي أدار نهائي كأس السوبر الأوروبية، الأربعاء، بعدما رُفض دخوله إلى الولايات المتحدة من أجل كأس العالم. وقال موتسيبي لشبكة «سكاي نيوز» إن معارضي إنفانتينو ينبغي عليهم اتباع الإجراءات وإسقاط رئيس «فيفا» عبر صناديق الاقتراع إذا كانوا يريدون إحداث التغيير.

وعُدّ لقاء موتسيبي مع تسيفرين تطوراً مهماً بالنسبة إلى موقف إنفانتينو، خصوصاً أن أصوات الاتحاد الأفريقي الـ54 كانت عادة ما تُعد مضمونة لإنفانتينو بصورة شبه تلقائية. وظل رجل الأعمال الجنوب أفريقي يُنظر إليه حتى الآن بوصفه مؤيداً قوياً لإنفانتينو، إلا أن المزاج السائد بعد الكشف عن خطة الخصخصة السرية لـ«فيفا» يشير إلى أن جميع الأصوات أصبحت مطروحة للمنافسة.

وتشارك رابطة أندية كرة القدم الأوروبية «يويفا» في ملكية الكيان المسؤول عن إدارة الجانب التجاري لمسابقات الأندية الأوروبية للرجال والسيدات، بما فيها دوري أبطال أوروبا للرجال، الذي يحقق عوائد مالية ضخمة. وقد تتحول الرابطة مستقبلاً كياناً عالمياً. وهي تملك بالفعل تفاهماً رسمياً مع «فيفا» بصفتها ممثلة للأندية، ضمن الاتفاق الخاص بمشاركة أنديتها في كأس العالم للأندية. ولطالما شعرت الأندية الكبرى بالإحباط بسبب محدودية تأثيرها داخل «فيفا»، رغم النفوذ الكبير للاتحاد الدولي في قضايا حاسمة، مثل روزنامة كرة القدم العالمية والتغييرات في قوانين اللعبة. كما أن الأندية هي التي تسيطر فعلياً على اللاعبين، في ظل اتفاق قائم منذ فترة طويلة يقضي بالسماح لهم بالانضمام إلى منتخباتهم خلال فترات التوقف الدولي.

وتفاوضت رابطة أندية كرة القدم الأوروبية مع «فيفا» بشأن التعويضات المالية للأندية مقابل السماح للاعبيها بالمشاركة في البطولات الكبرى، وقالت إن الأندية حصلت على 263 مليون جنيه إسترليني عن النسخة الأخيرة من نهائيات كأس العالم.

ورغم أن كأس العالم للرجال هي أكثر بطولة تحقيقاً للإيرادات لدى «فيفا» بفارق كبير، وهي ليست مسابقة للأندية، فإن الأندية ستكون حريصة على الحصول على حصة أكبر مقابل السماح للاعبيها بالمشاركة.

وهذا التفاهم جزء من البنية التاريخية لكرة القدم، وكان من غير المرجح أن يصمد أمام محاولة خصخصة «فيفا». وهذا أحد الأسباب التي جعلت كثيرين لا يفهمون سبب إصرار إنفانتينو على المضي قدماً في خطة «فيفا فوروارد إنتربرايز».

ويرأس رابطة أندية كرة القدم الأوروبية ناصر الخليفي، الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان، الذي ترسخ صعوده إلى قمة المنظمة عقب انهيار مشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي عام 2021.

ومن شأن رحيل إنفانتينو أن يخلق فراغاً جديداً قد يؤدي إلى زيادة قوة الخليفي ونفوذه. وطُرح اسم الخليفي بوصفه مرشحاً محتملاً لرئاسة «فيفا»، رغم أنه لا يبدو راغباً في اتخاذ هذه الخطوة.

ولم يكن إنفانتينو قد أبلغ مجلس «فيفا» بأنه يجري محادثات مع مستثمرين لبيع 20 في المائة من الحقوق التجارية للاتحاد الدولي مقابل 4.1 مليار دولار، وهو ما تسبب في فضيحة عالمية عندما ظهرت تفاصيل الخطة إلى العلن.

وكانت خطة «فيفا فوروارد إنتربرايز» قد كلفت بنك «جي بي مورغان تشيس» الأميركي بالبحث عن مستثمرين محتملين، رغم أن الجزء الأكبر من الحصة كان من المقرر بيعه إلى صندوق يخضع جزئياً لسيطرة جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان الهدف من الرسالة المفتوحة التي وجّهتها «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي إلى إنفانتينو، الاثنين، إبلاغ رئيس «فيفا» بأنه سيتعين عليه التنحي بطريقة أو بأخرى.

وطالبت الرسالة كذلك «فيفا» بإجراء تحقيق مستقل في قضية «فيفا فوروارد إنتربرايز»، وهو مطلب لم يصدر بشأنه أي رد من الاتحاد الدولي حتى الآن.

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في يومه الأول مع «المانشافت»... كلوب: أشعر بالحماس أكثر من أي وقت مضى

يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
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في يومه الأول مع «المانشافت»... كلوب: أشعر بالحماس أكثر من أي وقت مضى

يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)

أكد يورغن كلوب، المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، أنه يشعر بحماس ورغبة في تحقيق الغايات أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد تسلمه مهام عمله رسمياً، السبت.

نشر كلوب والاتحاد الألماني لكرة القدم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى المكان المخصص لسيارته في مقر الاتحاد بمدينة فرانكفورت، وبعدها تسلم بطاقة منصبه، وتفقد مقر الاتحاد.

قال كلوب عند تفقد الصالة المغطاة لكرة القدم في مقر الاتحاد: «إنه مكان رائع للغاية».

ومن المنتظر أن ينشر الاتحاد الألماني لكرة القدم مقابلة مع يورغن كلوب في وقت لاحق.

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إصابة لايمر في ودية بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
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إصابة لايمر في ودية بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)

تعرض النمساوي كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة فريقه الودية ضد لايبزيغ والتي تأتي ضمن التحضيرات الأخيرة لانطلاق الموسم الجديد.

واضطر لايمر لمغادرة المباراة الودية بعد 10 دقائق فقط من بدايتها بداعي الإصابة ليشارك بديلاً له المدافع الفرنسي ساشا بوي.

وذكر موقع «بايرن إنسايد» أن اللاعب تعرض للإصابة في ودية السبت، في وقت يعتمد فيه الفريق على تشكيلة من العناصر الأساسية، بما في ذلك لايمر الذي مدد تعاقده مؤخراً مع النادي.

وأضاف الموقع أن اللاعب لم يكن قادراً على الاستمرار في الملعب لفترة طويلة وخرج مبكراً للغاية، بعد كرة مشتركة شعر على إثرها لايمر بإصابة في الفخذ والركبة.

وخرج اللاعب من الملعب ويبدو متأثراً بالإصابة، حيث كان قد حاول استكمال اللعب، لكن تبين أن الأمر يبدو مستحيلاً، وتلقى العلاج، وكان القرار باستبداله سريعاً.

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الرياضة رياضة عالمية

ساوثهامبتون يرفض عرض الـ«20 مليوناً» لضم هاروود بيليس

المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
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ساوثهامبتون يرفض عرض الـ«20 مليوناً» لضم هاروود بيليس

المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)

رفض ساوثهامبتون عرضاً من بنفيكا البرتغالي بقيمة 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس.

ولا يمانع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) رحيل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، شريطة الحصول على المقابل المالي الذي يتوافق مع تقييمه، في الوقت الذي يُعد فيه ماركو سيلفا، المدير الفني الجديد لبنفيكا، من أشد المعجبين بالمدافع الإنجليزي.

ومن جانبه، يرحب هاروود بيليس بإمكانية الانتقال إلى بنفيكا، إذا تمكن الناديان من التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة. ويُعد قلب الدفاع أحد العناصر الأساسية في صفوف ساوثهامبتون منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2023، عندما وصل في البداية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وبعد نجاح ساوثهامبتون في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تحول انتقال اللاعب إلى صفقة دائمة في العام التالي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني. وتدرج هاروود بيليس في أكاديمية مانشستر سيتي، قبل أن يخوض عدة تجارب على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرة، حيث لعب مع بيرنلي وبلاكبيرن روفرز وستوك سيتي وأندرلخت البلجيكي.

كما شارك في ثماني مباريات مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، الذي كان يقوده في ذلك الوقت المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحافظ المدافع الإنجليزي على مكانته بوصفه أحد أهم لاعبي ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي، إذ خاض 48 مباراة في جميع المسابقات. وشارك في 41 مباراة من أصل 46 مباراة خاضها النادي في الموسم الاعتيادي من «تشامبيونشيب»، كما لعب مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من ملحق الصعود.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك هاروود بيليس حتى الآن مشاركة واحدة فقط مع المنتخب الإنجليزي الأول. وجاء ظهوره الدولي الوحيد تحت قيادة المدرب لي كارسلي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ونجح خلاله في تسجيل هدف في انتصار إنجلترا الكبير 5-0 على جمهورية آيرلندا.

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