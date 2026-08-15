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يوميات الشرق

من «لا تبكِ» إلى «كن قوياً»... عبارات تجنبها عند مواساة صديقك

الاعتقاد بأن المشاعر التي لا نعبّر عنها ستختفي من تلقاء نفسها من المفاهيم الخاطئة (بيكسلز)
الاعتقاد بأن المشاعر التي لا نعبّر عنها ستختفي من تلقاء نفسها من المفاهيم الخاطئة (بيكسلز)
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من «لا تبكِ» إلى «كن قوياً»... عبارات تجنبها عند مواساة صديقك

الاعتقاد بأن المشاعر التي لا نعبّر عنها ستختفي من تلقاء نفسها من المفاهيم الخاطئة (بيكسلز)
الاعتقاد بأن المشاعر التي لا نعبّر عنها ستختفي من تلقاء نفسها من المفاهيم الخاطئة (بيكسلز)

قد تكون الصداقة في أوقات الأزمات أكثر أهمية من أي وقت آخر؛ ففي اللحظات الصعبة، نشعر غالباً بأعمق مشاعر الحب والتقدير تجاه الأصدقاء الذين يقفون إلى جانبنا، وفي المقابل، قد نشعر بأقسى مشاعر الخذلان عندما لا نجد منهم الدعم الذي نحتاج إليه.

لكن مساندة الصديق الذي يمر بظروف قاسية ليست دائماً مهمة سهلة؛ فالرغبة في تقديم الدعم قد تدفعنا أحياناً إلى قول عبارات نظن أنها مشجعة، لكنها قد تزيد من شعوره بالضغط، أو تجعله يشعر بأن مشاعره غير مفهومة أو غير مقبولة.

وبصفتها متخصصة نفسية وخبيرة في العلاقات الإنسانية، ترى ماريسا جي. فرنكو أن الأوقات العصيبة تمثل لحظات حاسمة في الصداقة؛ فهي قد تحدد ما إذا كانت العلاقة ستتمكن من الاستمرار والازدهار حتى بعد انتهاء الأزمة، أم ستتأثر بما حدث خلالها.

لذلك، من المهم أن نكون مستعدين للوقوف إلى جانب أصدقائنا في أحلك أوقاتهم، وأن نفهم في الوقت نفسه ما الذي تعنيه المساندة الحقيقية، وكيف يمكننا تقديمها من دون أن نزيد من معاناتهم، وفقاً لشبكة «سي إن بي سي».

وفيما يلي بعض العبارات التي ينبغي تجنب قولها لصديق يمر بظروف صعبة، وما يمكن قوله أو فعله بدلاً منها، وفقاً لفرنكو، الأستاذة في جامعة ميريلاند:

1. «لا تبكِ»

من المفاهيم الخاطئة شائعة الاعتقاد بأن المشاعر التي لا نعبّر عنها ستختفي من تلقاء نفسها. لكن الواقع قد يكون عكس ذلك؛ فالتعامل مع الأوقات الصعبة يتطلب في كثير من الأحيان أن يجد الإنسان مساحة للتعبير عما يشعر به، وأن يتحدث عن مشاعره بدلاً من كبتها.

فعندما فقد أشخاص أزواجهم، وجدت إحدى الدراسات أن الذين تحدثوا بدرجة أقل عن فقدانهم، كانوا أكثر عرضة لتدهور صحتهم خلال السنة التي تلت الوفاة.

وفي دراسة أخرى، طُلب من أشخاص مفجوعين وصف أكثر الاستجابات فائدة والتي تلقوها أثناء حزنهم، فأشار أحد المشاركين إلى أن الممرضة الوحيدة التي احتضنته وسمحت له بالبكاء كانت الأكثر دعماً له، لأنها لم تطلب منه التوقف عن البكاء، بل تركته يعبّر عن حزنه.

لذلك، إذا أردت مساعدة صديقك في التعامل مع حزنه، فبدلاً من مطالبته بالتوقف عن البكاء، شجعه على التعبير عن مشاعره ومنحه المساحة التي يحتاج إليها. وإذا بدأ بالبكاء، يمكنك أن تقول له: «أنا فخور بك لأنك سمحت لنفسك بالتعبير عن مشاعرك».

2. «عليك أن تكون قوياً»

من أكثر الرسائل دعماً التي يمكن توجيهها إلى صديق يمر بظروف صعبة، تلك التي تعترف بمشاعره وتساعده في استكشاف نطاق عواطفه بالكامل، بدلاً من مطالبته بإخفائها أو التصرف بطريقة معينة.

وفي المقابل، تكون الرسائل أقل دعماً عندما تنكر مشاعر الشخص الآخر أو تملي عليه كيف ينبغي أن يتصرف أو يشعر.

فالإصرار على أن يكون صديقك قوياً قد ينكر المشاعر التي يمر بها في تلك اللحظة، مثل الحزن أو الخوف أو الضعف، كما قد يوحي له بأنه مطالب بمواصلة إنكار هذه المشاعر في المستقبل، بدلاً من التعامل معها والتعبير عنها بصورة صحية.

لذلك، حاول أن تقدم له الدعم والتفهم بدلاً من مطالبته بالتظاهر بالقوة. ويمكنك أن تقول له: «مهما كان شعورك، فهو طبيعي»، أو «بالطبع تشعر هكذا».

فهذه العبارات لا تحاول تغيير مشاعره أو التقليل منها، وإنما تمنحه شعوراً بأن ما يمر به مفهوم ومقبول.

3. «أخبرني إن احتجتَ شيئاً»

قد تبدو عبارة «أخبرني إن احتجتَ شيئاً» داعمة ولطيفة، لكنها قد لا تكون الطريقة الأكثر فاعلية لمساعدة شخص يمر بأزمة.

فعندما تطلب من صديقك أن يخبرك إذا احتاج إلى شيء، ربما لا يفعل ذلك. أولاً، قد لا يكون متأكداً من مدى جدية عرضك أو من صدق نيتك في تقديم المساعدة. وحتى إذا كان واثقاً من رغبتك في مساعدته، فإن هذه العبارة تضع على عاتقه مسؤولية تحديد احتياجاته، ثم طلب الدعم منك، في وقت قد يكون فيه أصلاً مرهقاً أو حزيناً أو غير قادر على التفكير في احتياجاته اليومية.

وقد يجعله ذلك يشعر أيضاً بضعف أو حرج تجاه طلب المساعدة، رغم أنه يمر بالفعل بظرف صعب.

لذلك، بدلاً من تقديم عرض عام للمساعدة، حاول أن تقترح أشكالاً محددة من الدعم. يمكنك أن تسأله مثلاً: «هل يمكنني شراء حاجياتك؟»، أو «هل تريدني أن أغسل ملابسك؟»، أو «هل يمكنني رعاية الأطفال لبعض الوقت؟».

وتكتسب هذه المساعدة العملية أهمية خاصة في المراحل الأولى من الحزن؛ فقد أفاد المشاركون في إحدى الدراسات بأن مساعدة الآخرين لهم في أداء المهام اليومية، كانت من أشكال الدعم المفيدة للغاية.

وبذلك، فإن المبادرة إلى تقديم مساعدة محددة قد تكون أكثر فاعلية من انتظار أن يطلب صديقك المساعدة بنفسه.

4. «تجاوز الأمر»

إذا كان صديقك لا يزال يعاني بعد مرور أشهر على حدث مؤلم، فقد تشعر بالحيرة أو القلق بشأن استمرار حزنه، وقد تقول له عبارات مثل: «أعتقد أن عليك المضي قدماً» أو «كنت أظن أنك تجاوزت الأمر بالفعل».

لكن لا يوجد جدول زمني ثابت يمكن أن يحدد المدة التي يحتاج إليها الإنسان حتى يشعر بالتحسن بعد تجربة مؤلمة؛ فبعد التعرض لحدث مرهق، وجدت إحدى الدراسات أن 11 في المائة من الأشخاص ظلوا يعانون من حالة توتر مزمنة، في حين بدا أن ما بين 9 في المائة و12 في المائة منهم كانوا في حالة جيدة في البداية قبل أن تتدهور حالتهم لاحقاً.

وكما لا يمكنك أن تطلب من شخص أن يسرّع التئام كسر في الكاحل، لا يمكنك أن تفرض على شخص آخر موعداً محدداً لانتهاء حزنه أو اكتئابه؛ فالتعافي النفسي، مثل التعافي الجسدي، قد يستغرق وقتاً يختلف من شخص إلى آخر.

بل إن توقع زوال المشاعر قبل أوانها قد يؤدي إلى نتائج عكسية؛ فقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين قيّموا مشاعرهم كانوا الأكثر معاناة من القلق والاكتئاب، والأكثر تقلباً في المزاج.

لذلك، لا تحاول تقييم مشاعر صديقك أو تحديد ما إذا كان قد استغرق وقتاً طويلاً في التعافي، وأوضح له أن المدة التي يحتاج إليها للتعافي، مهما طالت، ليست دليلاً على أي شيء بشأنه، أو بشأن قدرته على تجاوز المحنة.

فهو ليس بالضرورة أفضل حالاً لأنه تعافى في وقت أقصر، وليس شخصاً فاشلاً لأنه احتاج إلى وقت أطول.

وبدلاً من الضغط عليه للمضي قدماً، يمكنك أن تقول له: «لا بأس أن تشعر بالحزن ما دام أنك بحاجة إلى ذلك، وسأظل بجانبك».

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يوميات الشرق

10 علامات تدل على الحب الحقيقي

في وجود المحب يمكنك التحدث بحرية تامة فهو يستمع إليك كما لو كنت برنامجه المفضل (بكسلز)
في وجود المحب يمكنك التحدث بحرية تامة فهو يستمع إليك كما لو كنت برنامجه المفضل (بكسلز)
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10 علامات تدل على الحب الحقيقي

في وجود المحب يمكنك التحدث بحرية تامة فهو يستمع إليك كما لو كنت برنامجه المفضل (بكسلز)
في وجود المحب يمكنك التحدث بحرية تامة فهو يستمع إليك كما لو كنت برنامجه المفضل (بكسلز)

يتصور خيال المحب أن الحب يأتي دائماً مصحوباً بموسيقى تصويرية وينفجر كألعاب نارية تحت سماء متلألئة، حيث يعيش المحبان في سعادة أبدية. أما في الواقع، فالحب غالباً ما يترجم في شكل علامات تميز المشاعر الحقيقية عن غيرها من المشاعر التقليدية.

إليك عشر علامات تدل على أن أحدهم يحبك حقاً.

كتبت دويغو بالان، المعالجة النفسية، ومؤلفة مشاركة لكتاب «إعادة الكتابة» عن الصدمات النفسية، «يُعدّ التواصل البصري من أوائل إشارات التعلق التي يستخدمها البشر للتعبير عن الأمان والمودة. فمنذ الولادة، يدرس الأطفال وجوه من يرعونهم، ويتشكل إحساسهم بقيمتهم وروابطهم المبكرة من خلال هذه الإشارات. تضيء عيونهم عندما يرونك وينظرون إليك وكأنهم يتأملونك».

وتضيف في مقال لها، نشر الخميس على موقع «سيكولوجي توداي»، أن المحبين يتميزون بأنهم يحترمون اختلافاتك ولا يحاولون تغيير شخصيتك لتكون نسخةً أكثر ملاءمةً لهم. إنهم يحبون غرائبك، ويفهمون تناقضاتك. إنهم مفتونون بخصوصياتك.

وتتابع: «في وجودهم، يمكنك التحدث بحرية تامة، فهم يستمعون إليك كما لو كنت برنامجهم المفضل. يمكنك الخوض في أفكارك، أو التعبير عن غضبك، أو البوح بأفكارك المزعجة في وقت متأخر من الليل. فالحب الحقيقي يرحب بشخصيتك الحقيقية».

وتستطرد: «المحبون يطرحون أسئلة ليفهموك بشكل أفضل. يمنحونك كامل انتباههم. محادثاتكما تسير بسلاسة وعفوية. لحظة تضحكان على شيء تافه، وفي اللحظة التالية تتحدثان عن ذكريات الطفولة».

الحب الحقيقي يجعلك تشعر بالأمان (بكسلز)

وتشدد بالان على أن الزمن غالباً ما يتوقف عندما يجتمع المحبان معاً. تقول: «تتحدثان لعشرين دقيقة، وفجأة تصبح الساعة الثالثة صباحاً. يتلاشى كل شيء آخر في الخلفية حتى تشعران وكأنكما وحدكما موجودان. يصبح الزمن لانهائياً».

وكما أفادت فإن المحب يجعلك الشخص المُفضّل لديه، فأنت أول من يرسل له رسالة نصية، وأول من يتصل به، وأول من يقول: «لن تصدق ما حدث للتو». مع المحب تصبح الحياة وكأنها أشبه بمواجهة بينكما والعالم، بالإضافة إلى بعض الوجبات الخفيفة.

وأضافت أن خططهم المستقبلية دائماً ما تشملك، ولكن ليس بطريقة اعتمادية. تبدو هذه الخطط عفوية وطبيعية: «لنذهب إلى ذلك المهرجان الشهر القادم»، «عندما تعود، علينا تجربة ذلك المطعم الجديد». يفكرون دائماً بضمير الجمع «نحن». يشاركونك حتى في اللحظات غير الممتعة من الحياة، مثل الخروج للعمل عند شروق الشمس أو اصطحابك بعد يوم طويل عندما تشعر بالإرهاق الشديد.

«يمنحونك مساحة شخصية، ويحترمون حدودك، ويدعمون نجاحك. في العلاقات الناجحة، تُفهم الحدود على أنها إشارات تُساعد على تنظيم سلامة الجهاز العصبي والحفاظ على الثقة المتبادلة»، وفق بالان، التي تشدد على أن المحبين يدعمون هواياتك غير المألوفة، سواءً كانت مراقبة الطيور أو شغفك بتحليل الأفلام. يتمنون لك النمو والتطور، يُشجعون نجاحاتك حتى لو سببت لهم بعض الإزعاج. يتابعون طلباتك، ويدعمون أفكارك، ويحلمون لك أحلاماً كبيرة.

وتشدد كاتبة المقال على أن الجمال يكمن في التفاصيل، فهم يتذكرون وجبتك الخفيفة المفضلة في طفولتك. ويتذكرون كيف تشرب قهوتك عندما تكون متوتراً وعندما تكون متحمساً، وهداياهم مثالية بشكلٍ غريب. يبدو الأمر كما لو أنهم يقرأون تفاصيل حياتك.

وأضافت أن المحبين الحقيقيين يشعرون بالراحة في مواجهة الصعوبات من أجلك. فهم لا يتجنبون المحادثات الصعبة ولا ينغلقون على أنفسهم عندما تشتد الأمور. يتحملون المسؤولية ويعتذرون دون دفاع. ويظلون فضوليين لمعرفة وجهة نظرك. لا يتنافسون، ولا يسعون للمقارنة، ولا يحاولون السيطرة. يستطيع الشريكان المستقران عاطفياً أن يلجآ لبعضهما في لحظات الشدة، ويخلقا ملاذاً آمناً حيث تُعزز الصراحة الرابطة بدلاً من أن تُهددها.

وأخيراً، تنبه بالان إلى أن جسدك يسترخي في وجودهم، ويتنفس جهازك العصبي الصعداء. قد تكون هذه أكبر علامة على الإطلاق. فالحب الحقيقي يُنظم جهازك العصبي، ويجعلك تشعر بالأمان. فمن يُحبك يجعل عالمك الداخلي يشعرك بالدفء والأمان.

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دراسة أميركا
يوميات الشرق

سارة ذوق: «حبّ ع ورق» منحني الانطلاقة التي انتظرتها

«حبّ ع ورق» فاجأها بحجم انتشاره (إنستغرام)
«حبّ ع ورق» فاجأها بحجم انتشاره (إنستغرام)
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سارة ذوق: «حبّ ع ورق» منحني الانطلاقة التي انتظرتها

«حبّ ع ورق» فاجأها بحجم انتشاره (إنستغرام)
«حبّ ع ورق» فاجأها بحجم انتشاره (إنستغرام)

يُقدّم المسلسل المعرّب «حبّ ع ورق» مجموعة من الوجوه التمثيلية الناشئة والصاعدة، واستطاع بذلك جذب جيل الشباب إلى متابعته، كونه عرف كيف يقدّم شخصيات تشبهه إلى حدّ بعيد.

وتُعدّ الممثلة اللبنانية سارة ذوق من الوجوه الجديدة التي جرى التعاون معها. فقد سبق أن خاضت تجارب خجولة في الدراما المعرّبة، فجسّدت شخصية «سهى»، مساعدة المحقق، في «ستيلتو» عام 2022، ثم أطلّت في مسلسل «كريستال» عام 2023، لتكمل اليوم مشوارها مع «حبّ ع ورق».

وتشير، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه عندما عُرضت عليها المشاركة في العمل، كانت تملك فكرة عن نسخته التركية الأصلية، وكانت من متابعيه في العالم العربي. وتضيف: «أُعجبت بالدور، لا سيما أنّ مساحته أكبر من الأدوار التي قدّمتها سابقاً، كما أنّ الشخصية محورية وترتكز عليها أحداث عدة. إضافة إلى ذلك، فإنّ فريق الممثلين المشاركين في العمل والشركة المنتجة زادا من حماستي لخوض التجربة».

مع زميلاتها في مسلسل «حبّ ع ورق» (إنستغرام)

وعمّا إذا كانت قد توقّعت مسبقاً النجاح الذي يحقّقه «حبّ ع ورق» حالياً، تردّ: «عادةً ما تلاقي هذه المسلسلات انتشاراً واسعاً في العالم العربي، محقّقةً نسب مشاهدة عالية، لكنّني لم أتوقَّع أن يحقّق هذا الانتشار الهائل. صرت أينما أمشي أو أطلّ في مناسبة، ينادونني باسم الشخصية التي أجسّدها. وأعيش اليوم حالة امتنان كبيرة للنتيجة التي حقّقها العمل».

وبالنسبة إلى تجاربها السابقة في الأعمال المعرّبة، تصف «ستيلتو» بأنه كان سبباً في تعريف المشاهد العربي بها. أما «كريستال»، الذي وقفت فيه إلى جانب محمود نصر، فتعدّه تجربة ناجحة، لا سيما أنها من المعجبات بالبطل ممثلاً. وتقول: «يستطيع أن يمثّل بنظراته، وهو شخص متواضع، وكان يقدّم لي الملاحظة بموضوعية. تعلّمت منه كثيراً».

وكانت في صغرها تحلم بممارسة طبّ الأسنان، بسبب معاناتها آنذاك من مشكلات في أسنانها. لكنها ما لبثت، عندما كبرت، أن أدركت حبّها للتمثيل، فعدلت عن فكرة ممارسة الطبّ لتتخصّص في الإذاعة والتلفزيون والسينما في الجامعة اللبنانية. وكانت بدايتها من خلال مشاركتها في مشاريع التخرّج والأفلام القصيرة.

وتؤكّد أنها باتت اليوم على مسافة قريبة من الهدف الذي تطمح إليه في عالم التمثيل: «أعدُّ نفسي من الوجوه الصاعدة التي بات لها مكانها في هذا القطاع. فشخصية (صوفي) نقطة تحوّل في مشواري، واستطعتُ إيصالها إلى المشاهد على المستوى المطلوب»؛ كاشفةً عن أنه في الحلقات المقبلة، سيشهد العمل تحوّلات تؤثّر في مجرياته بسبب هذه الشخصية.

وفي سؤال عمّا إذا كانت ستختار عرض بطولة أو دوراً مركّباً في حال قُدّما لها، تردّ: «أختار الدور المركّب، لأنّه يتطلّب منّي التحدّي ويزيد من خبرتي. كما أنّه يتطلّب منّي البحث والتدقيق في نماذج حقيقية تشبه الدور. وبذلك أختبر قدراتي التمثيلية، وأكسر نمط الفتاة الممثلة المرتكزة فقط على جمالها الخارجي».

وعن النصيحة التي تتمنّى لو أسدتها إلى نفسها في بداياتها، تقول: «عدم الخوف من أي تجربة أخوضها. ففي مسلسل (ستيلتو) قلقت من النتيجة التي يمكن أن أحقّقها، وكنت أتمنّى لو كانت ثقتي بنفسي أكبر».

تُحضّر لتصوير مسلسل جديد قريباً (إنستغرام)

وتتحدَّث سارة ذوق عن الخلطة الشبابية التي يتلوّن بها «حبّ ع ورق»: «جاءت في مكانها المناسب، فجميعنا كنّا نتبادل كرة التمثيل ونحرص على مساعدة بعضنا بعضاً، وهو ما ولّد أجواء تمثيلية ممتازة بيننا».

وعن أعمالها المستقبلية، توضح: «سندخل مواقع التصوير قريباً، وأجسّد في عمل جديد دوراً مغايراً تماماً عمّا سبق أن قدّمته، وأنا متحمّسة جداً لرؤية ردود فعل المشاهد تجاهه، لا سيما أنّ مشاهدته تجوز لأفراد العائلة أجمعين».

وتختم متحدّثة عن بطلَي «حبّ ع ورق»، أنس طيارة وهيا مرعشلي: «إنهما رائعان مهنياً وإنسانياً، وقد خضنا معاً تجربة تمثيلية حلوة. فهيا ممثلة مجتهدة، وأنس برهن في أكثر من عمل عن موهبة فذّة. كما أنه كان الدينامو في مواقع التصوير، لروح الطرافة التي يتمتّع بها والدعم الذي يقدّمه للآخرين».

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ممثلين دراما منوعات لبنان
يوميات الشرق

معارض وورش وعروض فنية تروي قصة النيل من مصر القديمة إلى الحاضر

مصر تحتفل بعيد وفاء النيل (وزارة السياحة)
مصر تحتفل بعيد وفاء النيل (وزارة السياحة)
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معارض وورش وعروض فنية تروي قصة النيل من مصر القديمة إلى الحاضر

مصر تحتفل بعيد وفاء النيل (وزارة السياحة)
مصر تحتفل بعيد وفاء النيل (وزارة السياحة)

في 15 أغسطس (آب) من كل عام، تحيي مصر ذكرى «عيد وفاء النيل»، أحد أقدم الاحتفالات المرتبطة بنهر النيل، مصدر الحياة والازدهار في مصر القديمة.

وبهذه المناسبة أقيمت العديد من الأنشطة والفعاليات التي رعتها وزارة السياحة المصرية وشاركت فيها وزارة الري، وتضمنت معارض فنية وورش عمل والعديد من الأنشطة الأخرى بالمتحف القومي للحضارة المصري.

ووفق بيان لوزارة السياحة المصرية، «ارتبط فيضان النيل بالإله حابي، رمز الوفرة والخصوبة، حيث مثّلت مياهه أساس الزراعة واستمرار الحياة لدى المصريين القدماء».

وأرجع المتحف القومي للحضارة المصرية الاحتفالات بعيد وفاء النيل إلى أنه «شريان الحياة الذي قامت على ضفافه الحضارة المصرية، ومن ثم وجب التعريف بتاريخه العريق وما ارتبط به عبر العصور من فنون وحرف واحتفالات وممارسات ومعتقدات، من مصر القديمة وحتى وقتنا الحاضر».

جانب من فعاليات الاحتفال بعيد وفاء النيل (وزارة الري)

وأقيمت الأنشطة في متحف الحضارة بالتعاون مع ووزارة البيئة وزارة الموارد المائية والري، ومحافظة الشرقية، ومركز الطفل للحضارة والإبداع، ومدرسة الفخار والحرف التراثية للتكنولوجيا التطبيقية، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، ونخبة من الفنانين المصريين.

وشمل البرنامج معارض للحرف والفنون التقليدية المرتبطة بالنيل، وورشاً تفاعلية لصناعة الفخار والرسم على البردي، إلى جانب معرض فوتوغرافي يوثّق تراث النيل وطبيعته. كما ضم معرضاً توثيقياً يستعرض تاريخ النهر وما ارتبط به من ممارسات وحرف ومعتقدات، فضلاً عن عروض فنية مستوحاة من التراث المصري القديم وفيلم وثائقي عن عيد وفاء النيل.

ويرى عالم المصريات، الدكتور حسين عبد البصير، أن «وفاء النيل ليس مجرد مناسبة احتفالية نستدعي فيها بعض المظاهر الفرعونية، وإنما هو مناسبة تكشف عن عمق العلاقة التاريخية بين المصري والنيل»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «الحضارة المصرية القديمة لم تنظر إلى النهر باعتباره مجرى مائياً فحسب، بل رأته أساساً للحياة والاستقرار والنظام والخصوبة، ومن هنا ارتبط النيل في الوعي المصري القديم بمفهوم التجدد واستمرار الحياة».

وتابع أن «الأهم في مثل هذه الفعاليات أن ننتقل من فكرة استدعاء الطقس الفرعوني إلى فهم المعنى الذي كان وراء الطقس. فالحضارة لا تُستعاد بارتداء الملابس القديمة أو تكرار بعض المظاهر الاحتفالية، وإنما باستعادة الأفكار والقيم التي صنعتها. وكان النيل في مصر القديمة قصة حياة كاملة: الزراعة والقرية والمدينة والمعبد والاقتصاد والفن والأسطورة وحتى مفهوم الزمن نفسه».

ورش فنية بمتحف الحضارة في عيد وفاء النيل (وزارة الري)

وشاركت وزارة الري المصرية في الاحتفالية، وقال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن «عيد وفاء النيل» ليس مجرد احتفال سنوي، بل هو مناسبة نستحضر خلالها العلاقة الممتدة بين المصريين ونهر النيل عبر العصور، وما يحظى به النهر من مكانة راسخة في وجدان الشعب المصري، وامتداد لتقاليد أجدادنا الذين أبدعوا في إدارة مياه النيل وترويض فيضانه منذ فجر التاريخ، وأقاموا واحدة من أعرق الحضارات التي ارتبط وجودها ارتباطاً وثيقاً بالمياه.

وأضاف في بيان للوزارة، السبت، أن «هذا العيد يحمل رسالة ممتدة من الماضي إلى المستقبل، مفادها أن النيل كان ولا يزال محور الحياة والتنمية في مصر، وأن الحفاظ عليه وحسن إدارة موارده يمثلان مسؤولية وطنية تتطلب مواصلة العمل والتطوير والابتكار، بما يضمن استدامة الموارد المائية ودعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر، ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في موارد مائية مستدامة».

ويلفت عالم المصريات إلى أن إقامة فعاليات في المتاحف، خصوصاً متحف الحضارة، تسعى إلى تحويل التاريخ من مادة محفوظة داخل فتارين إلى تجربة حية يتفاعل معها الجمهور. موضحاً أنه «عندما يشاهد المصري اليوم معرضاً فنياً أو فعالية ثقافية تستلهم علاقة المصري القديم بالنيل، فإنه لا ينبغي أن يشعر بأنه أمام ماضٍ بعيد، بل أمام جزء من ذاكرته الثقافية الممتدة حتى الحاضر».

وعدّ عبد البصير «العلاقة بين المصري والنيل واحدة من أعمق القصص التي يمكن أن نحكيها عن مصر. وحين ننجح في تقديم هذه القصة بلغة معاصرة تجمع بين العلم والفن والمتعة، يصبح المتحف مساحة للحياة لا مجرد مكان لحفظ الآثار».

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