رسمياً... فيران توريس إلى سان جيرمان

انضم الإسباني فيران توريس، المتوّج بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026، السبت، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بطل أوروبا قادماً من برشلونة بعقد لخمسة أعوام حتى 2031، وفق ما أعلن النادي الباريسي.

ويلتحق المهاجم، البالغ 26 عاماً، الذي سجّل هدف فوز إسبانيا بلقب مونديال أميركا الشمالية أمام الأرجنتين في النهائي، والقادر على شغل أكثر من مركز هجومي، ببطل أوروبا في الموسمين الأخيرين، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 50 مليون يورو (نحو 58 مليون دولار) وفقاً لوسائل إعلام إسبانية وفرنسية.

وقال بطل فرنسا في بيان: «يسرّ باريس سان جيرمان الإعلان عن التعاقد مع فيران توريس. وقّع المهاجم الإسباني، بطل العالم، عقداً مع النادي يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي القميص رقم 9».

وكان يتبقى عام واحد فقط في عقد توريس مع برشلونة، الذي لعب بقميصه منذ 2022.

وانضم توريس إلى برشلونة قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل أكثر من 55 مليون يورو (63 مليون دولار)، ووظّفه المدرب الألماني هانزي فليك مهاجماً صريحاً احتياطياً خلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي منذ توليه تدريب الفريق في صيف 2024.

وكثيراً ما لعب توريس دوراً حاسماً عند دخوله بديلاً، إذ سجّل اللاعب المتخرج في أكاديمية فالنسيا 40 هدفاً في 94 مباراة، ضمن جميع المسابقات خلال الموسمين الماضيين.

وسبق أن عزز سان جيرمان صفوفه بتعاقده مع الظهير الدولي لوكا ديني ولاعب الوسط الهجومي الدولي ماغنييس أكليوش.

في المقابل، من المرتقب أن يعوّض برشلونة انتقال توريس بعد رحيل ليفاندوفسكي والإنجليزي ماركوس راشفورد، علماً بأن النادي الكاتالوني تعاقد مع الإنجليزي أنتوني غوردون من نيوكاسل، والألماني كريم أديمي من بوروسيا دورتموند.