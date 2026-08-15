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الرياضة رياضة عالمية

أتلتيكو مدريد يضم روميرو رسمياً مقابل 40 مليون يورو

روميرو لحظة اجتيازه الفحص الطبي والتوقيع لأتلتيكو مدريد (أتلتيكو مدريد)
روميرو لحظة اجتيازه الفحص الطبي والتوقيع لأتلتيكو مدريد (أتلتيكو مدريد)
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أتلتيكو مدريد يضم روميرو رسمياً مقابل 40 مليون يورو

روميرو لحظة اجتيازه الفحص الطبي والتوقيع لأتلتيكو مدريد (أتلتيكو مدريد)
روميرو لحظة اجتيازه الفحص الطبي والتوقيع لأتلتيكو مدريد (أتلتيكو مدريد)

أكمل أتلتيكو مدريد تعاقده مع الأرجنتيني كريستيان روميرو، مدافع توتنهام هوتسبير، لينتقل إلى العاصمة الإسبانية بعد خمسة مواسم قضاها مع النادي اللندني.

وبحسب شبكة «The Athletic»، بلغت قيمة الصفقة نحو 40 مليون يورو (34.1 مليون جنيه إسترليني، و46 مليون دولار)، ووقّع المدافع الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاماً عقداً طويل الأمد مع أتلتيكو مدريد، فيما احتفظ توتنهام بنسبة 15 في المائة من قيمة أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

وكان روميرو أحد العناصر الرئيسة التي أسهمت في إنهاء توتنهام انتظاراً دام 17 عاماً للتتويج بالألقاب، بعدما ساعد الفريق على الفوز بالدوري الأوروبي عام 2025، وشكّل إلى جانب الهولندي ميكي فان دي فين ثنائياً مهماً في قلب الدفاع، خصوصاً خلال الأدوار الإقصائية من البطولة.

وفي المقابل، لم تخلُ مسيرة روميرو في شمال لندن من الانتقادات، إذ كان عرضة لانتقادات متكررة من جانب جماهير النادي بسبب كثرة إصاباته، وسجله الانضباطي، بعدما تعرض لست حالات طرد خلال خمسة أعوام.

وودع روميرو توتنهام برسالة نشرها عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيها أن النادي كان بالنسبة إليه أكثر من مجرد فريق خلال المواسم الخمسة التي قضاها في صفوفه، ووصفه بأنه كان منزله، والتحدي الذي عاشه، والمكان الذي بنى فيه مع عائلته جزءاً مهماً من حياتهم، مؤكداً أنه يغادر محملاً بالكثير من الذكريات، وبفخر كبير بما عاشه مع النادي.

ورغم حمله شارة قيادة توتنهام، كاد روميرو يغيب عن المباراة الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مايو (أيار) الماضي، وهي المواجهة التي حسمت بقاء النادي في المسابقة، قبل أن يعود في نهاية المطاف من بلاده الأرجنتين في الوقت المناسب لحضور المباراة.

وانضم روميرو إلى توتنهام قادماً من أتالانتا الإيطالي في صيف 2021 على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول الصفقة إلى انتقال نهائي بعد عام مقابل 53 مليون يورو، وخاض بقميص النادي اللندني 123 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحرك توتنهام بالفعل خلال الصيف لتعزيز قلب دفاعه استعداداً لمرحلة ما بعد روميرو، فتعاقد مع الأرجنتيني ماركوس سينيسي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن بورنموث، كما ضم الهولندي يان بول فان هيكه من برايتون مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

ويبدو رحيل روميرو قبل انطلاق الموسم الجديد أفضل سيناريو ممكن بالنسبة إلى توتنهام، بعدما أصبح واضحاً منذ فترة طويلة أن النادي بحاجة إلى حسم مستقبل قائده، وتجاوز حالة عدم اليقين المحيطة به.

وكان استمرار الغموض بشأن مستقبل المدافع الأرجنتيني مرشحاً للتحول إلى مصدر تشتيت داخل الفريق في حال عودته إلى التدريبات الجماعية بعد حصوله على فترة راحة إضافية عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، خصوصاً أن أتلتيكو مدريد ظل يسعى إلى ضمه لأكثر من عام.

كما مثّل انتقال روميرو إلى أتلتيكو مدريد خياراً أفضل بالنسبة إلى توتنهام من احتمال انتقاله إلى غريمه المحلي آرسنال، الذي كان من بين الاحتمالات المطروحة لمستقبل المدافع الأرجنتيني.

وقد تثير قيمة الصفقة تساؤلات بالنظر إلى أن توتنهام يبيع قائده، الذي وقّع عقداً جديداً طويل الأمد العام الماضي، فضلاً عن امتلاكه سجلاً حافلاً بالألقاب مع منتخب الأرجنتين، إلا أن تاريخه مع الإصابات وسجله الانضباطي الضعيف أثرا في موقف النادي اللندني خلال المفاوضات.

ويغادر روميرو توتنهام بإرث معقد، إذ كان شريكاً أساسياً لفان دي فين في قلب الدفاع خلال رحلة التتويج بالدوري الأوروبي موسم 2024-2025، وهو اللقب الأول للنادي منذ 17 عاماً.

وقدم المدافع الأرجنتيني مستويات شبه خالية من الأخطاء خلال الأدوار الإقصائية للبطولة، كما لعب دوراً قيادياً في تحفيز زملائه بين شوطي المباراة النهائية أمام مانشستر يونايتد.

ولم يقتصر تأثير روميرو خلال الفترة الأخيرة على أدواره الدفاعية، إذ سجل عدداً من الأهداف المهمة خلال الأشهر الـ12 الماضية، من بينها هدف من ركلة خلفية في الوقت بدل الضائع منح توتنهام التعادل أمام نيوكاسل يونايتد.

غير أن الوجه الآخر لمسيرته ظهر في سجله الانضباطي، إذ تعرض لست حالات طرد منذ وصوله معاراً من أتالانتا في أغسطس (آب) 2021، وهو عدد يفوق ما تعرض له أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة ذاتها.

ودخل روميرو كذلك في أكثر من موقف مثير للجدل بعيداً عن الملعب، بعدما انتقد مسؤولين كباراً في توتنهام في مناسبات عدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أضاف مزيداً من التعقيد إلى علاقته بالنادي خلال الفترة الأخيرة.

وبعد تعاقد توتنهام مع فان هيكه من برايتون هذا الصيف، بات النادي مستعداً بالفعل لمرحلة جديدة في قلب دفاعه، لتُسدل صفقة انتقال روميرو إلى أتلتيكو مدريد الستار على مسيرة درامية استمرت خمسة أعوام في شمال لندن، شهدت لحظات تألق، وتتويج، إلى جانب الإصابات، وحالات الطرد، والجدل.

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في يومه الأول مع «المانشافت»... كلوب: أشعر بالحماس أكثر من أي وقت مضى

يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
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في يومه الأول مع «المانشافت»... كلوب: أشعر بالحماس أكثر من أي وقت مضى

يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)
يورغن كلوب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا (د.ب.أ)

أكد يورغن كلوب، المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا، أنه يشعر بحماس ورغبة في تحقيق الغايات أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد تسلمه مهام عمله رسمياً، السبت.

نشر كلوب والاتحاد الألماني لكرة القدم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصوله إلى المكان المخصص لسيارته في مقر الاتحاد بمدينة فرانكفورت، وبعدها تسلم بطاقة منصبه، وتفقد مقر الاتحاد.

قال كلوب عند تفقد الصالة المغطاة لكرة القدم في مقر الاتحاد: «إنه مكان رائع للغاية».

ومن المنتظر أن ينشر الاتحاد الألماني لكرة القدم مقابلة مع يورغن كلوب في وقت لاحق.

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إصابة لايمر في ودية بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
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إصابة لايمر في ودية بايرن ميونيخ أمام لايبزيغ

كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)
كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ يغادر الملعب مصاباً ضد لايبزيغ (إ.ب.أ)

تعرض النمساوي كونراد لايمر لاعب بايرن ميونيخ الألماني للإصابة في مباراة فريقه الودية ضد لايبزيغ والتي تأتي ضمن التحضيرات الأخيرة لانطلاق الموسم الجديد.

واضطر لايمر لمغادرة المباراة الودية بعد 10 دقائق فقط من بدايتها بداعي الإصابة ليشارك بديلاً له المدافع الفرنسي ساشا بوي.

وذكر موقع «بايرن إنسايد» أن اللاعب تعرض للإصابة في ودية السبت، في وقت يعتمد فيه الفريق على تشكيلة من العناصر الأساسية، بما في ذلك لايمر الذي مدد تعاقده مؤخراً مع النادي.

وأضاف الموقع أن اللاعب لم يكن قادراً على الاستمرار في الملعب لفترة طويلة وخرج مبكراً للغاية، بعد كرة مشتركة شعر على إثرها لايمر بإصابة في الفخذ والركبة.

وخرج اللاعب من الملعب ويبدو متأثراً بالإصابة، حيث كان قد حاول استكمال اللعب، لكن تبين أن الأمر يبدو مستحيلاً، وتلقى العلاج، وكان القرار باستبداله سريعاً.

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ساوثهامبتون يرفض عرض الـ«20 مليوناً» لضم هاروود بيليس

المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
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ساوثهامبتون يرفض عرض الـ«20 مليوناً» لضم هاروود بيليس

المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)
المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس (رويترز)

رفض ساوثهامبتون عرضاً من بنفيكا البرتغالي بقيمة 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني) للتعاقد مع المدافع الإنجليزي تايلور هاروود بيليس.

ولا يمانع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب) رحيل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، شريطة الحصول على المقابل المالي الذي يتوافق مع تقييمه، في الوقت الذي يُعد فيه ماركو سيلفا، المدير الفني الجديد لبنفيكا، من أشد المعجبين بالمدافع الإنجليزي.

ومن جانبه، يرحب هاروود بيليس بإمكانية الانتقال إلى بنفيكا، إذا تمكن الناديان من التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة. ويُعد قلب الدفاع أحد العناصر الأساسية في صفوف ساوثهامبتون منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2023، عندما وصل في البداية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وبعد نجاح ساوثهامبتون في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، تحول انتقال اللاعب إلى صفقة دائمة في العام التالي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني. وتدرج هاروود بيليس في أكاديمية مانشستر سيتي، قبل أن يخوض عدة تجارب على سبيل الإعارة لاكتساب المزيد من الخبرة، حيث لعب مع بيرنلي وبلاكبيرن روفرز وستوك سيتي وأندرلخت البلجيكي.

كما شارك في ثماني مباريات مع الفريق الأول لمانشستر سيتي، الذي كان يقوده في ذلك الوقت المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وحافظ المدافع الإنجليزي على مكانته بوصفه أحد أهم لاعبي ساوثهامبتون خلال الموسم الماضي، إذ خاض 48 مباراة في جميع المسابقات. وشارك في 41 مباراة من أصل 46 مباراة خاضها النادي في الموسم الاعتيادي من «تشامبيونشيب»، كما لعب مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من ملحق الصعود.

وعلى الصعيد الدولي، يمتلك هاروود بيليس حتى الآن مشاركة واحدة فقط مع المنتخب الإنجليزي الأول. وجاء ظهوره الدولي الوحيد تحت قيادة المدرب لي كارسلي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ونجح خلاله في تسجيل هدف في انتصار إنجلترا الكبير 5-0 على جمهورية آيرلندا.

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