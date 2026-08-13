قواعد جديدة في «الدوري الإسباني» للحد من إضاعة الوقت

يشهد الموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم قواعد تحكيمية جديدة، جرى تطبيق بعضها في بطولة كأس العالم الأخيرة في أميركا والمكسيك وكندا.

ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن اللجنة الفنية للحكام برابطة الدوري الإسباني ركزت على عنصر أساسي في تلك القواعد وهو ضمان استمرار اللعب. ولتحقيق ذلك سيركز الحكام على القواعد الجديدة، وستجري معاقبة الفرق التي تحاول التعطيل.

وتنص القواعد الجديدة على أنه إذا تأخر استبدال اللاعب لأكثر من عشر ثوان، فإن زميله سيدخل الملعب عند أول توقف بعد دقيقة واحدة من استئناف اللعب، أما في حال تظاهر لاعبين بالإصابة فسيجري إجبارهم على مغادرة الملعب، ويمكنهم الدخول بعد دقيقة واحدة من التوقف دون التأثير على سير اللعب.

كما تُركز القواعد الجديدة على حالات تظاهر حراس المرمى بالإصابة لإيقاف اللعب. ووفقاً للقواعد، ففي حال اعتقد الحَكَم أن إضاعة الوقت متعمَّدة وغير ضرورية، سيكون على المدرب اختيار أحد اللاعبين لمغادرة الملعب خلال عشر ثوان. وفي حال عدم حدوث ذلك سيكون على قائد الفريق المغادرة.

وتنص القواعد على أنه إذا كان هناك تعمد لإضاعة الوقت، فيمكن للحَكَم تطبيق العد التنازلي لمدة عشر ثوان لتطبيق القواعد.

كما أوضحت «ماركا» أن الحَكَم لن يقوم بطرد اللاعبين الذين يغطون أفواههم أثناء الحديث مع الخصم، حيث إن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب» يسمح لكل بطولة دوري بتطبيق هذه العقوبة اختيارياً أو عدم تطبيقها.