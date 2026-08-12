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الرياضة رياضة سعودية

الهلال والأهلي يقودان الإنفاق السعودي في سوق الانتقالات العالمية

أندية روشن ثامنة عالمياً في المصروفات... وثلاث صفقات تقتحم قائمة المائة الأغلى في كرة القدم

نيمار انتقل للهلال بـ90 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية (رويترز)
نيمار انتقل للهلال بـ90 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية (رويترز)
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الهلال والأهلي يقودان الإنفاق السعودي في سوق الانتقالات العالمية

نيمار انتقل للهلال بـ90 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية (رويترز)
نيمار انتقل للهلال بـ90 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ الكرة السعودية (رويترز)

تواصل أندية الدوري السعودي حضورها في سوق الانتقالات العالمية، وسط تفاوت واضح في حجم الإنفاق بين الأندية، إذ بلغ إجمالي ما أنفقته أندية المسابقة على شراء اللاعبين خلال موسم 2026-2027 نحو 222.08 مليون يورو، لتحتل البطولة السعودية المركز الثامن بين أكثر دوريات العالم إنفاقاً، وفق بيانات «ترانسفير ماركت»، في وقت استحوذ الهلال والأهلي وحدهما على نحو ثلثي المصروفات، بينما سجل انتقال الهولندي كريسنسيو سامرفيل إلى الهلال نفسه كثالث أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الإنفاق العالمي خلال الموسم الحالي بـ2.39 مليار يورو، بفارق هائل عن الدوري الإيطالي، صاحب المركز الثاني بـ816.50 مليون يورو، فيما جاء الدوري الألماني ثالثاً بـ561.50 مليون، ثم الإسباني بـ549.45 مليون، والفرنسي بـ382.65 مليون، ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي بـ255.72 مليون، والتركي بـ246.74 مليون، قبل الدوري السعودي الذي حل ثامناً بـ222.08 مليون يورو.

سامرفيل انتقل للهلال مقابل 64.5 مليون يورو (نادي الهلال)

ولا تعكس المصروفات وحدها حركة الأموال في السوق؛ إذ حصلت الأندية السعودية على 46.98 مليون يورو من بيع اللاعبين، ليصل صافي الإنفاق إلى 175.10 مليون يورو بالسالب، في مؤشر على استمرار توجه المسابقة نحو الشراء بصورة تفوق عمليات البيع بفارق كبير.

وتختلف الصورة في عدد من الأسواق الأوروبية المنافسة، فالدوري الألماني، رغم إنفاقه 561.50 مليون يورو، حصلت أنديته على 659.50 مليون من المبيعات، محققة فائضاً قدره 98 مليوناً. كما حقق الدوري الفرنسي إيرادات بيع بلغت 679.45 مليون يورو مقابل إنفاق 382.65 مليون، بفائض وصل إلى 296.80 مليون، فيما أنفقت الأندية الإنجليزية 2.39 مليار مقابل عائدات بيع بلغت 1.41 مليار، بصافي إنفاق يقترب من 975.25 مليون يورو.

ديون لوبي انتقل للاتحاد بـ13 مليون يورو (نادي الاتحاد)

وعلى مستوى الأندية السعودية، يتصدر الهلال قائمة الإنفاق خلال الموسم الحالي بـ77.47 مليون يورو، مقابل إيرادات بيع بلغت 20.84 مليون، ليصل صافي إنفاقه إلى نحو 56.63 مليون يورو. ويأتي الأهلي ثانياً بمصروفات بلغت 71.26 مليون يورو، بفارق 6.21 مليون فقط عن الهلال.

ويبتعد الاتحاد والنصر عن ثنائي الصدارة، إذ أنفق الاتحاد 29 مليون يورو، مقابل 22 مليوناً للنصر، بينما بلغت مصروفات القادسية 8.60 مليون يورو، والدرعية 7.60 مليون.

وبجمع إنفاق الأندية الستة، يصل الرقم إلى 215.93 مليون يورو، أي نحو 97.2 في المائة من إجمالي إنفاق الدوري السعودي البالغ 222.08 مليون. ولم تنفق بقية أندية المسابقة مجتمعة، وفق الأرقام المسجلة حتى الآن، سوى نحو 6.15 مليون يورو.

ويتزايد تركّز الإنفاق عند النظر إلى الهلال والأهلي وحدهما، بعدما بلغت مصروفاتهما مجتمعة 148.73 مليون يورو، بما يمثل نحو 67 في المائة من كامل إنفاق المسابقة، وهو ما يعكس حجم الفارق في النشاط الشرائي بين الأندية خلال السوق الحالية.

إدوارد سبيرتسيان انتقل بقيمة 21.9 مليون يورو (النادي الأهلي)cut out

وتصدرت صفقة الهولندي كريسنسيو سامرفيل إلى الهلال قائمة صفقات الدوري السعودي هذا الموسم بقيمة 64.5 مليون يورو، متقدمة على انتقال البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو إلى الأهلي مقابل 39.35 مليون، وسامو كوستا إلى النصر بـ22 مليوناً، وإدوارد سبيرتسيان إلى الأهلي بـ21.9 مليون، ويان كارلو سيميتش إلى الاتحاد بـ15 مليوناً، وديون لوبي إلى الاتحاد بـ13 مليون يورو.

ولا تقتصر أهمية صفقة سامرفيل على تصدرها السوق السعودية الحالية، إذ أصبحت ثالث أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، خلف البرازيلي نيمار والكولومبي جون دوران، كما وضعت لاعب الهلال الجديد ضمن أغلى 100 انتقال عرفتها كرة القدم.

ويحتفظ نيمار بالرقم القياسي للصفقات السعودية، بعدما انتقل إلى الهلال مقابل 90 مليون يورو في موسم 2023-2024، وهي قيمة وضعت الصفقة في المركز الـ31 تاريخياً على مستوى انتقالات كرة القدم العالمية.

جون دوران ثاني أغلى صفقة في روشن (رويترز)

ويأتي جون دوران ثانياً بين صفقات الأندية السعودية بقيمة بلغت 77 مليون يورو، محتلاً المركز الـ55 عالمياً في قائمة أغلى الصفقات التاريخية، قبل أن ينضم سامرفيل إلى القائمة هذا الصيف مقابل 64.5 مليون يورو، ليحتل المركز الـ98 عالمياً.

وبذلك أصبح سامرفيل ثالث لاعب في تاريخ الأندية السعودية تدخل صفقته قائمة أغلى 100 انتقال في تاريخ كرة القدم، بعد نيمار ودوران، في انعكاس آخر لحجم المبالغ التي باتت تدفعها الأندية السعودية لاستقطاب اللاعبين.

وخارج المائة الأوائل مباشرة، يأتي الإيطالي ماتيو ريتيغي، الذي بلغت قيمة انتقاله إلى القادسية 61.75 مليون يورو، في المركز 115 عالمياً، فيما تحتل صفقة الفرنسي موسى ديابي إلى الاتحاد، البالغة 60 مليون يورو، المركز 121 في القائمة التاريخية.

ترونيكاو كلف انتقاله 39.35 مليون يورو (النادي الأهلي)

وبالقيمة نفسها، يأتي البرتغالي أوتافيو، الذي انتقل إلى النصر مقابل 60 مليون يورو، في المركز 126 عالمياً، فيما يحل البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، في المركز 127 بعد صفقة بلغت قيمتها أيضاً 60 مليون يورو.

ولا تتوقف قراءة القوة المالية للأندية عند الأموال المدفوعة في الانتقالات، إذ تكشف القيمة السوقية الحالية لقوائم اللاعبين عن صورة مختلفة. ويتصدر الهلال الأندية السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 221.73 مليون يورو، محتلاً المركز 62 عالمياً بين أعلى الأندية قيمة سوقية، بفارق ضئيل للغاية عن الأهلي الذي يأتي في المركز 63 عالمياً بقيمة 219.95 مليون يورو.

ويظهر فارق أكبر بعد ثنائي الصدارة، إذ تبلغ قيمة قائمة الاتحاد 151.50 مليون يورو، ليحتل المركز 87 عالمياً، ثم القادسية بـ143.30 مليون في المركز 90، والنصر بـ137.23 مليون يورو في المركز 93.

وعالمياً، يتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية بـ1.47 مليار يورو، يليه ريال مدريد بـ1.46 مليار، ثم آرسنال بـ1.41 مليار، وباريس سان جيرمان بـ1.39 مليار، وتشيلسي بـ1.35 مليار، وبرشلونة بـ1.28 مليار يورو.

ريتيغي مصنف ضمن أغلى صفقات تاريخ الدوري السعودي (نادي القادسية)

وتكشف المقارنة بين الإنفاق والقيمة السوقية عن فارق جوهري بين المؤشرين؛ فالـ77.47 مليون يورو المسجلة للهلال تمثل الأموال التي دفعها النادي على صفقات الموسم الحالي، بينما تعبر قيمة الـ221.73 مليون عن التقييم السوقي التقديري لجميع اللاعبين الموجودين في قائمته، ولا تعني المبلغ الذي دفعه النادي لبناء الفريق.

وفي المقابل، تكشف قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم أن السوق العالمية تواصل تسجيل أرقام ضخمة، إذ لا يزال انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في الصدارة، أمام كيليان مبابي بـ180 مليوناً، وعثمان ديمبيلي بـ148 مليوناً، فيما دخلت صفقات حديثة بقوة في المراكز المتقدمة.

كوستا لاعب النصر الجديد انتقل بقيمة 22 مليون يورو (نادي النصر)

ومع استمرار فترة الانتقالات، تبقى أرقام الإنفاق قابلة للارتفاع، لكن المشهد الحالي يقدم مؤشرين واضحين: الدوري السعودي لا يزال ضمن أكثر ثمانية دوريات إنفاقاً في العالم، فيما باتت ثلاث من صفقاته، بقيادة نيمار ودوران وسامرفيل، موجودة ضمن أغلى 100 انتقال في تاريخ كرة القدم، بالتوازي مع استحواذ الهلال والأهلي على الجزء الأكبر من القوة الشرائية للسوق السعودية الحالية.

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الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
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الرقابة المالية ترفض تسجيل غريب والنجار مع النصر… وتعثر انتقال العقيدي ومران إلى الفتح

الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)
الرقابة المالية ترفض طلب النصر تسجيل عقد عبدالرحمن غريب (حساب اللاعب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين رفضت الطلب الذي تقدمت به إدارة نادي النصر لتسجيل عقد اللاعب عبدالرحمن غريب، رغم إعادة رفع العقد مجدداً عقب إتمام التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا.

وكانت إدارة النصر قد توصلت قبل نحو شهرين إلى اتفاق نهائي مع غريب لتجديد عقده، إلا أن استمرار القيود المالية المفروضة على النادي حال دون تسجيل العقد رسمياً حتى الآن، في ظل التشديد الرقابي على التزامات النادي المالية وعدم السماح له بإتمام عمليات التسجيل.

وبحسب المصادر، فإن الوضع ذاته ينطبق على الحارس راغد النجار، الذي اتفقت معه إدارة النصر على التوقيع، إلا أن تسجيل عقده لا يزال متوقفاً بسبب القيود الحالية، فيما تعمل الإدارة النصراوية على تقديم ضمانات وخطط مالية للجهات المعنية بهدف معالجة الإشكالات ورفع القيود المفروضة على النادي.

وفي ملف آخر، توقفت خلال الفترة الأخيرة مفاوضات النصر والفتح بشأن صفقة انتقال الحارس نواف العقيدي والمهاجم محمد مران إلى الفتح، مقابل انتقال الظهير الأيمن سعيد باعطيه والحارس عبدالهادي علوان إلى النصر ، فيما تسعى ادارة النصر للابقاء على حارسه نواف العقيدي لثلاث سنوات قادمة.

وأوضحت المصادر أن تأخر الحصول على الموافقات اللازمة من لجنة الرقابة المالية، والذي أعاق إتمام الصفقة خلال الفترة الماضية، فتح الباب أمام دخول نادي القادسية في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الأيمن سعيد باعطيه، في ظل رغبة النادي في تدعيم صفوفه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة النصر في الوقت ذاته إلى معالجة القيود المالية المفروضة عليها، بما يتيح لها إتمام الصفقات والاتفاقات التي أبرمتها مسبقاً، وفي مقدمتها تجديد عقد غريب والتعاقد مع النجار.

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سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
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سوليناس: لا أؤمن بعُقدة الهلال... وسنخوض المواجهة بكل ثقة

الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)
الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي خلال المؤتمر الصحفي (نادي الفيصلي)

أكد الإيطالي جيوفاني سوليناس، مدرب الفيصلي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الهلال في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه استعد جيداً للمباراة، وأنه سيدخلها بثقة بحثاً عن تقديم مستوى إيجابي.

وقال سوليناس خلال المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: «الهلال فريق صعب، ويُعد من أفضل الأندية الآسيوية، كما يملك لاعبين على مستوى عالٍ من الجودة، لكننا استعددنا للمباراة بصورة جيدة، واللاعبون قدموا عملاً مميزاً خلال التدريبات، وسنخوض اللقاء بكل ثقة».

وأشاد المدرب الإيطالي بعمل إدارة الفيصلي خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «نشكر الإدارة على جهودها في تأمين احتياجات الفريق خلال فترة قياسية، وما قامت به يُعد عملاً نموذجياً يُحسب لها».

وتابع: «نأمل أن نقدم مباراة جميلة تليق بسمعة الدوري السعودي، الذي أصبح يحتل مكانة متقدمة بين دوريات العالم».

وعن عدم نجاح الفيصلي تاريخياً في تحقيق الفوز على الهلال، شدد سوليناس على أنه لا ينظر إلى نتائج المواجهات السابقة، قائلاً: «لدينا معلومات كافية عن الهلال واستعددنا للمباراة جيداً. هناك اختلاف في الأهداف؛ الهلال ينافس على لقب الدوري، بينما نسعى نحن إلى التقدم نحو مناطق الوسط».

واختتم: «الهلال فريق صعب، لكنني لا أؤمن بعُقدة التاريخ، والنتيجة تبقى في علم الغيب. أعد جماهير الفيصلي بأن نقدم المستوى المأمول».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
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نيوم يضم فيصل الغامدي معاراً من الاتحاد لموسم واحد

نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)
نيوم يضم فيصل الغامدي من الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد (حساب اللاعب على «إنستغرام»)

أعلن نادي نيوم رسمياً التوقيع مع لاعب الوسط السعودي فيصل الغامدي قادماً من نادي الاتحاد، وذلك بنظام الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وتأتي الصفقة في إطار تدعيم صفوف نيوم بعناصر محلية، حيث يُعد الغامدي من أبرز لاعبي خط الوسط السعوديين، وسبق له تمثيل أندية الاتفاق والاتحاد، إلى جانب خوض تجربة احترافية مع جينك البلجيكي.

ومن المنتظر أن يشكل الغامدي إضافة جديدة لخط وسط نيوم، لما يمتلكه من إمكانات فنية وخبرة على المستويين المحلي والدولي.

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