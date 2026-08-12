الهلال والأهلي يقودان الإنفاق السعودي في سوق الانتقالات العالمية

تواصل أندية الدوري السعودي حضورها في سوق الانتقالات العالمية، وسط تفاوت واضح في حجم الإنفاق بين الأندية، إذ بلغ إجمالي ما أنفقته أندية المسابقة على شراء اللاعبين خلال موسم 2026-2027 نحو 222.08 مليون يورو، لتحتل البطولة السعودية المركز الثامن بين أكثر دوريات العالم إنفاقاً، وفق بيانات «ترانسفير ماركت»، في وقت استحوذ الهلال والأهلي وحدهما على نحو ثلثي المصروفات، بينما سجل انتقال الهولندي كريسنسيو سامرفيل إلى الهلال نفسه كثالث أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

وتصدر الدوري الإنجليزي قائمة الإنفاق العالمي خلال الموسم الحالي بـ2.39 مليار يورو، بفارق هائل عن الدوري الإيطالي، صاحب المركز الثاني بـ816.50 مليون يورو، فيما جاء الدوري الألماني ثالثاً بـ561.50 مليون، ثم الإسباني بـ549.45 مليون، والفرنسي بـ382.65 مليون، ودوري الدرجة الأولى الإنجليزي بـ255.72 مليون، والتركي بـ246.74 مليون، قبل الدوري السعودي الذي حل ثامناً بـ222.08 مليون يورو.

سامرفيل انتقل للهلال مقابل 64.5 مليون يورو (نادي الهلال)

ولا تعكس المصروفات وحدها حركة الأموال في السوق؛ إذ حصلت الأندية السعودية على 46.98 مليون يورو من بيع اللاعبين، ليصل صافي الإنفاق إلى 175.10 مليون يورو بالسالب، في مؤشر على استمرار توجه المسابقة نحو الشراء بصورة تفوق عمليات البيع بفارق كبير.

وتختلف الصورة في عدد من الأسواق الأوروبية المنافسة، فالدوري الألماني، رغم إنفاقه 561.50 مليون يورو، حصلت أنديته على 659.50 مليون من المبيعات، محققة فائضاً قدره 98 مليوناً. كما حقق الدوري الفرنسي إيرادات بيع بلغت 679.45 مليون يورو مقابل إنفاق 382.65 مليون، بفائض وصل إلى 296.80 مليون، فيما أنفقت الأندية الإنجليزية 2.39 مليار مقابل عائدات بيع بلغت 1.41 مليار، بصافي إنفاق يقترب من 975.25 مليون يورو.

ديون لوبي انتقل للاتحاد بـ13 مليون يورو (نادي الاتحاد)

وعلى مستوى الأندية السعودية، يتصدر الهلال قائمة الإنفاق خلال الموسم الحالي بـ77.47 مليون يورو، مقابل إيرادات بيع بلغت 20.84 مليون، ليصل صافي إنفاقه إلى نحو 56.63 مليون يورو. ويأتي الأهلي ثانياً بمصروفات بلغت 71.26 مليون يورو، بفارق 6.21 مليون فقط عن الهلال.

ويبتعد الاتحاد والنصر عن ثنائي الصدارة، إذ أنفق الاتحاد 29 مليون يورو، مقابل 22 مليوناً للنصر، بينما بلغت مصروفات القادسية 8.60 مليون يورو، والدرعية 7.60 مليون.

وبجمع إنفاق الأندية الستة، يصل الرقم إلى 215.93 مليون يورو، أي نحو 97.2 في المائة من إجمالي إنفاق الدوري السعودي البالغ 222.08 مليون. ولم تنفق بقية أندية المسابقة مجتمعة، وفق الأرقام المسجلة حتى الآن، سوى نحو 6.15 مليون يورو.

ويتزايد تركّز الإنفاق عند النظر إلى الهلال والأهلي وحدهما، بعدما بلغت مصروفاتهما مجتمعة 148.73 مليون يورو، بما يمثل نحو 67 في المائة من كامل إنفاق المسابقة، وهو ما يعكس حجم الفارق في النشاط الشرائي بين الأندية خلال السوق الحالية.

إدوارد سبيرتسيان انتقل بقيمة 21.9 مليون يورو (النادي الأهلي)cut out

وتصدرت صفقة الهولندي كريسنسيو سامرفيل إلى الهلال قائمة صفقات الدوري السعودي هذا الموسم بقيمة 64.5 مليون يورو، متقدمة على انتقال البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو إلى الأهلي مقابل 39.35 مليون، وسامو كوستا إلى النصر بـ22 مليوناً، وإدوارد سبيرتسيان إلى الأهلي بـ21.9 مليون، ويان كارلو سيميتش إلى الاتحاد بـ15 مليوناً، وديون لوبي إلى الاتحاد بـ13 مليون يورو.

ولا تقتصر أهمية صفقة سامرفيل على تصدرها السوق السعودية الحالية، إذ أصبحت ثالث أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي، خلف البرازيلي نيمار والكولومبي جون دوران، كما وضعت لاعب الهلال الجديد ضمن أغلى 100 انتقال عرفتها كرة القدم.

ويحتفظ نيمار بالرقم القياسي للصفقات السعودية، بعدما انتقل إلى الهلال مقابل 90 مليون يورو في موسم 2023-2024، وهي قيمة وضعت الصفقة في المركز الـ31 تاريخياً على مستوى انتقالات كرة القدم العالمية.

جون دوران ثاني أغلى صفقة في روشن (رويترز)

ويأتي جون دوران ثانياً بين صفقات الأندية السعودية بقيمة بلغت 77 مليون يورو، محتلاً المركز الـ55 عالمياً في قائمة أغلى الصفقات التاريخية، قبل أن ينضم سامرفيل إلى القائمة هذا الصيف مقابل 64.5 مليون يورو، ليحتل المركز الـ98 عالمياً.

وبذلك أصبح سامرفيل ثالث لاعب في تاريخ الأندية السعودية تدخل صفقته قائمة أغلى 100 انتقال في تاريخ كرة القدم، بعد نيمار ودوران، في انعكاس آخر لحجم المبالغ التي باتت تدفعها الأندية السعودية لاستقطاب اللاعبين.

وخارج المائة الأوائل مباشرة، يأتي الإيطالي ماتيو ريتيغي، الذي بلغت قيمة انتقاله إلى القادسية 61.75 مليون يورو، في المركز 115 عالمياً، فيما تحتل صفقة الفرنسي موسى ديابي إلى الاتحاد، البالغة 60 مليون يورو، المركز 121 في القائمة التاريخية.

ترونيكاو كلف انتقاله 39.35 مليون يورو (النادي الأهلي)

وبالقيمة نفسها، يأتي البرتغالي أوتافيو، الذي انتقل إلى النصر مقابل 60 مليون يورو، في المركز 126 عالمياً، فيما يحل البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال، في المركز 127 بعد صفقة بلغت قيمتها أيضاً 60 مليون يورو.

ولا تتوقف قراءة القوة المالية للأندية عند الأموال المدفوعة في الانتقالات، إذ تكشف القيمة السوقية الحالية لقوائم اللاعبين عن صورة مختلفة. ويتصدر الهلال الأندية السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 221.73 مليون يورو، محتلاً المركز 62 عالمياً بين أعلى الأندية قيمة سوقية، بفارق ضئيل للغاية عن الأهلي الذي يأتي في المركز 63 عالمياً بقيمة 219.95 مليون يورو.

ويظهر فارق أكبر بعد ثنائي الصدارة، إذ تبلغ قيمة قائمة الاتحاد 151.50 مليون يورو، ليحتل المركز 87 عالمياً، ثم القادسية بـ143.30 مليون في المركز 90، والنصر بـ137.23 مليون يورو في المركز 93.

وعالمياً، يتصدر مانشستر سيتي قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية بـ1.47 مليار يورو، يليه ريال مدريد بـ1.46 مليار، ثم آرسنال بـ1.41 مليار، وباريس سان جيرمان بـ1.39 مليار، وتشيلسي بـ1.35 مليار، وبرشلونة بـ1.28 مليار يورو.

ريتيغي مصنف ضمن أغلى صفقات تاريخ الدوري السعودي (نادي القادسية)

وتكشف المقارنة بين الإنفاق والقيمة السوقية عن فارق جوهري بين المؤشرين؛ فالـ77.47 مليون يورو المسجلة للهلال تمثل الأموال التي دفعها النادي على صفقات الموسم الحالي، بينما تعبر قيمة الـ221.73 مليون عن التقييم السوقي التقديري لجميع اللاعبين الموجودين في قائمته، ولا تعني المبلغ الذي دفعه النادي لبناء الفريق.

وفي المقابل، تكشف قائمة أغلى الصفقات في تاريخ كرة القدم أن السوق العالمية تواصل تسجيل أرقام ضخمة، إذ لا يزال انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في الصدارة، أمام كيليان مبابي بـ180 مليوناً، وعثمان ديمبيلي بـ148 مليوناً، فيما دخلت صفقات حديثة بقوة في المراكز المتقدمة.

كوستا لاعب النصر الجديد انتقل بقيمة 22 مليون يورو (نادي النصر)

ومع استمرار فترة الانتقالات، تبقى أرقام الإنفاق قابلة للارتفاع، لكن المشهد الحالي يقدم مؤشرين واضحين: الدوري السعودي لا يزال ضمن أكثر ثمانية دوريات إنفاقاً في العالم، فيما باتت ثلاث من صفقاته، بقيادة نيمار ودوران وسامرفيل، موجودة ضمن أغلى 100 انتقال في تاريخ كرة القدم، بالتوازي مع استحواذ الهلال والأهلي على الجزء الأكبر من القوة الشرائية للسوق السعودية الحالية.