«تريزيغيه» يحطّ في الرياض… سيبدأ فصلاً جديداً بعد رحلة أوروبية وعربية طويلة

أعلن نادي الرياض المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رسمياً التعاقد مع الجناح الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه، ليصبح أحدث الأسماء المنضمة إلى صفوف «فريق المدرسة الوسطى» قبيل انطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين، في صفقة تُوّجت بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة بين النادي واللاعب.وجاء الإعلان عبر حساب النادي الرسمي على منصة «إكس»، مرفقاً بصورة احتفالية للاعب بقميص الفريق الأحمر والأسود، تحت شعار حملة «صيفية الرياض»، فيما حرص النادي على تقديم لاعبه الجديد بعبارات ترحيبية حملت طابعاً حماسياً، في إشارة إلى الآمال المعقودة عليه لتعزيز خط الهجوم.
من القاهرة إلى الرياض
يطوي تريزيغيه، صاحب الحادية والثلاثين عاماً، بانتقاله هذا فصلاً جديداً في مسيرة احترافية امتدت لنحو عقد من الزمن خارج الملاعب المصرية، بدأها معاراً إلى أندرلخت البلجيكي عام 2015 قبل أن يشتري النادي عقده نهائياً، ليخوض بعدها تجارب لافتة مع أستون فيلا الإنجليزي وطرابزون سبور التركي، إضافة إلى فترة إعارة قصيرة إلى الريان القطري.
وكان اللاعب قد أنهى مؤخراً ارتباطه بالنادي الأهلي المصري بالتراضي بين الطرفين، بعد موسم واحد قدّم خلاله مستويات لافتة توّجها بلقب هداف بطولة دوري أبطال أفريقيا وهداف الأهلي لموسم 2026، إلى جانب رصيد بلغ 11 بطولة حصدها مع مختلف الأندية التي مثّلها خلال مسيرته.دور رئاسي في إتمام الصفقةقاد رئيس مجلس إدارة نادي الرياض، بندر المقيل، المفاوضات مع اللاعب بشكل شخصي، ونجح في إقناعه بمشروع النادي وطموحاته للمرحلة المقبلة، بعدما كانت الإدارة قد تقدمت بعرض رسمي للتعاقد معه منذ فترة، مفضّلة عدم الإعلان عنه حينها تفادياً لأي تأثير على تركيز اللاعب مع منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.وحصل تريزيغيه على موافقة رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتسجيله ضمن قائمة الفريق، بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والتعاقدية، ليوقّع عقداً يمتد لموسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.بداية فورية مع الفريقمن المقرر أن يلتحق اللاعب المصري بمعسكر الفريق فور انتهاء إجازته، تمهيداً للمشاركة في افتتاح الرياض لمبارياته في الموسم الجديد أمام فريق الاتفاق، في مستهل منافسات الدوري السعودي للمحترفين.من جانبه، أصدر النادي الأهلي المصري بياناً أشاد فيه بما قدمه تريزيغيه خلال فترة وجوده في صفوفه، مثمّناً التزامه وإسهاماته مع زملائه، ومتمنياً له التوفيق في محطته الجديدة.