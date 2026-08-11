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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تحديد 3 محكمين لغرفة الانتخابات إجراء قانوني تدعمه قواعد «كاس»

مركز التحكيم الرياضي السعودي يتأهب لتلقي التظلمات والطعون (الشرق الأوسط)
مركز التحكيم الرياضي السعودي يتأهب لتلقي التظلمات والطعون (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: تحديد 3 محكمين لغرفة الانتخابات إجراء قانوني تدعمه قواعد «كاس»

مركز التحكيم الرياضي السعودي يتأهب لتلقي التظلمات والطعون (الشرق الأوسط)
مركز التحكيم الرياضي السعودي يتأهب لتلقي التظلمات والطعون (الشرق الأوسط)

أكدت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» أن تحديد مركز التحكيم الرياضي السعودي ثلاثة محكمين للغرفة الخاصة بمنازعات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم يُعد إجراءً قانونياً وطبيعياً تفرضه طبيعة التحكيم فائق السرعة، ويتسق في مبدئه مع الآلية التي تعتمدها محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» في غرفها الخاصة، حيث يجري تحديد قائمة المحكمين مسبقاً، من دون أن يكون اختيار هيئة التحكيم متروكاً لأطراف النزاع.

وبحسب البرنامج الزمني للانتخابات، بدأ مركز التحكيم الرياضي السعودي استقبال الطعون والتظلمات على القوائم الأحد الماضي، على أن تنتهي مهلة تقديمها بعد غد الخميس، فيما تبدأ فترة الفصل فيها السبت المقبل وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس (آب) الحالي، على أن تعلن نتائج الفصل في الطعون الاثنين 24 أغسطس.

وينتظر المركز تقدم قوائم خالد الغامدي وحاتم خيمي وأحمد الوداعي بطعون ضد قرارات استبعادها من سباق الترشح، الذي تجاوز قائمته الأولية بدر الرزيزاء، فيما تعلن القوائم النهائية في 26 أغسطس، قبل إجراء الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في 30 أغسطس.

وبالعودة إلى المصادر، فإن الغرف الخاصة أو المؤقتة، مثل الغرف المعنية بالمنازعات الانتخابية ودورات الألعاب وغيرها من الأحداث المرتبطة ببرنامج زمني ضيق للغاية، تتطلب اتخاذ الإجراءات والفصل في القضايا خلال فترة محدودة، ما يستلزم اختيار محكمين يكونون على أهبة الاستعداد للتعامل معها، وقادرين على تفريغ أنفسهم لأعمال الغرفة طوال مدة عملها.

وأضافت أن وجود عدد محدود من المحكمين في مثل هذه الغرف أمر معتاد بالنظر إلى عامل الوقت، إذ يختلف التحكيم فائق السرعة عن التحكيم العادي أو المستعجل، خصوصاً في مرحلة تشكيل هيئة التحكيم، التي لا تحتمل انتظار إجراءات الاختيار المعتادة في ظل ارتباط المنازعات بمواعيد انتخابية محددة سلفاً.

المادة الثانية من قواعد «كاس» تنص على أن محكمي الغرفة الخاصة يكونون مدرجين في قائمة مخصصة (محكمة كاس)

وأشارت المصادر إلى أن القواعد الإجرائية للغرف الخاصة لدى «كاس» تقدم نموذجاً واضحاً لهذا النوع من الإجراءات؛ إذ تنص المادة الثانية، تحت عنوان «الغرفة الخاصة»، على أن المجلس الدولي للتحكيم الرياضي ينشئ، خلال الفترة المحددة، غرفة خاصة تابعة لمحكمة التحكيم الرياضي، تكون مهمتها الفصل عن طريق التحكيم في المنازعات المشمولة باختصاصها، بواسطة هيئات تحكيم تُشكّل وفقاً للقواعد المنظمة للغرفة.

وتنص المادة ذاتها على أن «الغرفة الخاصة تتكون من محكمين مدرجين في قائمة خاصة، ورئيس، ورئيس مشارك، ومكتب للمحكمة»، بما يؤسس لوجود قائمة مخصصة للمحكمين الذين يتولون المنازعات الداخلة في اختصاص تلك الغرفة.

المادة الثالثة من قواعد «كاس» تمنح مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم الرياضي صلاحية إعداد القائمة الخاصة بمحكمي الغرفة مسبقاً (محكمة كاس)

وتحدد المادة الثالثة، المعنونة بـ«القائمة الخاصة للمحكمين»، الجهة المسؤولة عن إعداد هذه القائمة، إذ تنص على أن «المجلس الدولي للتحكيم الرياضي، من خلال مجلس إدارته، يتولى إعداد القائمة الخاصة للمحكمين المشار إليها في المادة الثانية»، على أن تضم القائمة محكمين مدرجين أصلاً في القائمة العامة لمحكمي «كاس».

كما تنص المادة الثالثة على نشر القائمة الخاصة للمحكمين قبل افتتاح الحدث الرياضي، مع منح مجلس إدارة المجلس الدولي للتحكيم الرياضي صلاحية تعديلها لاحقاً، وهو ما يعكس مبدأ تجهيز المحكمين وتحديدهم قبل بدء الفترة التي ستعمل خلالها الغرفة الخاصة.

المادة 11 من قواعد «كاس» تمنح رئيس الغرفة الخاصة صلاحية تشكيل هيئة التحكيم من القائمة المعدة مسبقاً (محكمة كاس)

وتأتي المادة 11، المعنونة بـ«تشكيل هيئة التحكيم»، لتحدد بصورة مباشرة آلية اختيار المحكمين عند وصول القضية، إذ تنص على أنه «عند تسلم الطلب، يقوم رئيس الغرفة الخاصة بتشكيل هيئة مكونة من ثلاثة محكمين مدرجين في القائمة الخاصة المنصوص عليها في المادة الثانية من القواعد، ويعيّن رئيس الهيئة».

وتمنح المادة نفسها رئيس الغرفة الخاصة، إذا رأى أن ظروف القضية تجعل ذلك مناسباً، صلاحية تعيين محكم فرد بدلاً من تشكيل هيئة ثلاثية. كما تجيز له، عند تقديم طلب مرتبط بقضية تحكيم منظورة بالفعل أمام الغرفة، إحالة النزاع الثاني إلى الهيئة التي عُينت للفصل في النزاع الأول، بعد مراعاة ظروف القضيتين والعلاقة بينهما ومدى التقدم المحرز في القضية الأولى.

وبحسب المصادر القانونية، فإن المادة 11 تعد الأكثر وضوحاً في بيان الفارق بين الغرف الخاصة وبعض مسارات التحكيم التقليدية؛ إذ لا تترك تشكيل الهيئة للأطراف، وإنما يتولى رئيس الغرفة اختيار ثلاثة محكمين من القائمة المعدة مسبقاً وتعيين رئيس الهيئة، وهو ما يوفر الوقت اللازم لبدء نظر المنازعة فور وصولها.

ولفتت المصادر إلى أن قواعد غرفة الانتخابات الصادرة عن مركز التحكيم الرياضي السعودي ذهبت إلى منح أطراف النزاع مساحة للمشاركة في تشكيل هيئة التحكيم، إذ أتاحت لهم اختيار المحكمين من قائمة المحكمين المعتمدين للغرفة، بخلاف الآلية المطبقة في الغرفة الخاصة لدى «كاس»، التي يتولى رئيسها تشكيل الهيئة من القائمة الخاصة. واعتبرت المصادر أن هذه الآلية تحسب للمركز من ناحية إشراك الأطراف في تشكيل الهيئة، إذ جمعت بين إعداد قائمة محددة مسبقاً لضمان جاهزية المحكمين وسرعة الفصل، وبين منح أطراف النزاع دوراً في اختيار المحكمين من داخل تلك القائمة.

وتدعم المادة 12 من القواعد الإجرائية هذا المبدأ من زاوية الجاهزية، إذ تشترط أن يكون المحكمون موجودين خلال فترة الحدث الرياضي ومتاحين للغرفة الخاصة في أي وقت، إلى جانب اشتراط التأهيل القانوني والكفاءة المعترف بها في المجال الرياضي والاستقلال عن أطراف النزاع.

وتكشف المادة 18 عن حجم عامل الوقت الذي تقوم عليه هذه الغرف، إذ تلزم هيئة التحكيم بإصدار قرارها خلال 24 ساعة من تقديم الطلب، مع منح رئيس الغرفة الخاصة صلاحية تمديد هذه المهلة في الحالات الاستثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك.

وشددت المصادر على أن الاستناد إلى نموذج «كاس» لا يعني أن آلية الغرفة السعودية مطابقة حرفياً للغرف الخاصة في المحكمة الدولية، وإنما يؤكد أن مبدأ إعداد قائمة محددة مسبقاً للمحكمين معمول به دولياً في الغرف الخاصة التي تتطلب سرعة استثنائية في الفصل، فيما تمنح قواعد غرفة الانتخابات السعودية الأطراف دوراً في الاختيار من القائمة المعتمدة.

ويمنح النظام الأساسي لمركز التحكيم الرياضي السعودي مجلس الإدارة صلاحية إنشاء مثل هذه الغرف؛ إذ ينص ضمن اختصاصاته على «إنشاء غرف خاصة أو مؤقتة، ووضع القواعد والأحكام المنظمة لعملها»، كما يمنحه صلاحية «الموافقة على طلبات القيد في قوائم المحكمين والوسطاء والخبراء وتصنيفهم».

وأكدت المصادر أن طبيعة غرفة المنازعات الانتخابية تجعل الجاهزية والتفرغ عنصرين أساسيين في اختيار المحكمين، إذ لا يكفي توفر التأهيل القانوني وحده، وإنما يتطلب الأمر قدرة المحكم على مباشرة الملفات فور ورودها والعمل ضمن المدد القصيرة التي يفرضها البرنامج الانتخابي.

وخلصت المصادر إلى أن تقييم آلية الغرفة الخاصة يجب ألا يتم وفق قواعد التحكيم العادي أو المستعجل، لأن الغرفة أنشئت أساساً للتعامل مع منازعات فائقة السرعة؛ وبالتالي فإن تحديد قائمة محدودة من المحكمين وتجهيزهم مسبقاً طوال فترة عملها يرتبط بطبيعة المهمة وضيق الوقت، فيما تقدم قواعد «كاس» نموذجاً دولياً واضحاً لمبدأ القوائم الخاصة، مع اختلاف الآلية السعودية في منح الأطراف حق المشاركة في اختيار هيئة التحكيم من القائمة المعتمدة.

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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع عبدالله الزيد، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشارك الزيد في تدريبات الدرعية اليوم، بعد انضمامه إلى الفريق، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام الزيد إلى الدرعية ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول ضمن منافسات دوري المحترفين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)

أكد ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة النادي تعمل على استكمال احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، مشدداً على أن جميع اللاعبين الذين غادروا خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم، وأن النادي ماضٍ في تدعيم صفوفه وسد جميع الخانات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتحدث الفهمي خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير» عن عدد من الملفات الأهلاوية، في مقدمتها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل عدد من اللاعبين، إلى جانب التحضيرات للموسم الجديد، مؤكداً أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الفهمي إن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، موجهاً رسالة طمأنة إلى جماهير النادي، ومؤكداً أن الفريق سيكون أمام موسم مختلف، وأضاف: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من الانتماء تجاه النادي، مبيناً أنهم يرددون أهازيج الأهلي داخل غرفة الملابس، ويتحدثون بفخر عن البطولات التي حققوها مع الفريق، حتى في ظل امتلاك بعضهم سجلاً حافلاً بالإنجازات العالمية.وأكد الفهمي أن الأهلي سيعمل على تعويض كل لاعب غادر صفوفه، وقال: «كل لاعب رحل سوف يتم تعويضه، وماضون في سد كل الخانات»، رافضاً الكشف عن أسماء محددة في المفاوضات الجارية، ومنها ما يتعلق بإمكانية عودة فرانك كيسيه، مكتفياً بالتأكيد على وجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين.وفيما يخص حراسة المرمى، أوضح الفهمي أن السنغالي إدوار ميندي سيواصل مشواره مع الأهلي، فيما أشار إلى أن وضع إنزو ميلوت سيُحسم قريباً.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى دور المدير الرياضي بيدرو في ملف التعاقدات، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أُبرمت خلال الفترة الماضية عُرضت على يايسله وحظيت بموافقته، نافياً أن يكون لبيدرو أي صلاحية للتأثير على المدرب في اختيار اللاعبين.وقال الفهمي إن رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه جاء «بقرار فني بحت وليس مادي»، موضحاً أن القرار كان من يايسله، وأن بيدرو لم يكن له رأي في رحيلهما.وعن رحيل يايسله، أكد الفهمي أن إدارة النادي قدمت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها من أجل مواصلة عمله، لكنه اختار في النهاية تقديم استقالته.

وأضاف: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

وأوضح أن النادي تحرك سريعاً بعد رحيل المدرب، واختار جهازاً فنياً يتوافق مع النهج الفني الذي كان يسير عليه الفريق، مشيراً إلى أن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لاستكمال احتياجات الفريق.وشدد الفهمي على أن الأهلي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، وقال: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مؤكداً أن الإدارة تعمل على استقرار المجموعة، وأن كل لاعب يحتاج إليه النادي سيستمر مع الفريق.

وفيما يتعلق بالمدافع علي مجرشي، طالب الفهمي باحترام خصوصية اللاعب، موضحاً أنه يمر بظروف خاصة، وقال: «نتمنى من الجميع البعد عن الحديث عما يمر به اللاعب لخصوصية اللاعب»كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق يعيش حالة من التماسك، وأن اللاعبين يتطلعون إلى العودة للعب أمام جماهيرهم، وقال: «العمل المقدم من بيدرو مضاعف، وأوجه رسالة للجماهير بأن الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)

واصل فريق أبها استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بعد صيف شهد تغييرات واسعة في قائمته، شملت إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلى جانب رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين، في خطوة تهدف من خلالها إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة مع عودته إلى منافسات الدوري السعودي.

وخاض أبها خلال برنامجه الإعدادي في سلوفينيا عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين والوقوف على خيارات الجهاز الفني، كان مواجهة الشارقة الإماراتي أولى المباريات الودية التي انتهت بفوز الأخير 2-1، وسجل هدف أبها الوحيد المدافع السنغالي عبدو ديالو.وتعادل الفريق دون أهداف أمام ريزا سبور التركي، فيما خاض مواجهة ودية مغلقة أمام العلا، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد.وشهدت تحركات أبها في سوق الانتقالات الصيفية استقطاب أسماء جديدة في مختلف المراكز، إذ تعاقد النادي مع المدافع السنغالي عبدو ديالو، والفرنسيين دونوفان ليون، ولورنس روزييه، وأليمامي غوري، إلى جانب صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.كما عزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين السعوديين، بالتعاقد مع محمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ومحمد الزيد، إضافة إلى الحارس مصطفى ملائكة.

أبها يتعاقد مع لاعب الوسط محمد الزيد قادماً من الهلال (نادي أبها)

واتجه النادي كذلك إلى خيار الإعارة في تدعيم قائمته، باستعارة عبد الكريم دارسي، وكشيم القحطاني، في الوقت الذي حافظ فيه على بعض عناصره من خلال تجديد عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل وجوريان غاري.

ويبرز التعاقد مع نبيل فقير وعبدود ديالو ودونوفان ليون ضمن أبرز تحركات أبها، في ظل الرغبة في رفع جودة الفريق وإضافة عناصر تمتلك خبرة على المستويين المحلي والدولي.وفي الجهة المقابلة، شهدت قائمة أبها خروج عدد كبير من اللاعبين، إذ ضمت قائمة المغادرين عبد الله الجدعاني، ومعتز أكجة، ومحمد العوفي، وفهد الجيزاني، وسويلم المنهالي، ومناف أبويابس، ووليد عسيري، وسليمان بيلو، وحمود الشمري.كما غادر الفريق كل من ألفونسو تايرا، ولويز مورالها، وجاي ديمبلي، وحامد هوساوي، وحسن السليس، وداؤود الطارف، في تغييرات تعكس حجم إعادة البناء التي تشهدها القائمة.وتضع هذه التحولات الجهاز الفني أمام مهمة تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، خصوصًا أن الفريق يدخل الموسم بقائمة مختلفة إلى حد كبير عن الموسم الماضي.

وتسعى إدارة النادي إلى أن تكون التحركات الصيفية نقطة انطلاق لمشروع جديد، خصوصًا بعد عودة أبها إلى دوري روشن، حيث ستكون المنافسة أكثر صعوبة وتتطلب قائمة تملك العمق والجودة والخبرة الكافية للتعامل مع متطلبات الموسم.

النادي يعيد تشكيل صفوفه استعداداً لعودته إلى الدوري السعودي (نادي أبها)

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو مهمة أبها مزدوجة: استكمال بناء الفريق من جهة، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام والجاهزية في وقت قصير من جهة أخرى، على أمل أن تمنح الصفقات الجديدة الفريق إضافة فنية حقيقية تساعده على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.ويستهل أبها مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، في اختبار مبكر للفريق بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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