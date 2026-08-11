عوار: الاتحاد حقق هدفه بالتأهل الآسيوي

أكد الجزائري حسام عوار، لاعب الاتحاد، أن فريقه حقق هدفه المنشود بالتأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
وفاز الاتحاد على مضيّفه الجزيرة الإماراتي بنتيجة 4 - 1 ليتأهل عن الدور التمهيدي، بينما كان عوار قد سجل هدفاً بين رباعية الفريق السعودي.
وقال عوار عقب المباراة: «بالتأكيد أنا سعيد للغاية، لأن هدفنا كان هو أن نلعب دوري أبطال آسيا للنخبة، والحمد لله نحن تأهلنا، لم يكن التأهل سهلاً، أمام منافس صعب».
وأضاف: «الأجواء كانت صعبةً، ولم تسهل علينا الأمور، لكن كان علينا التأقلم، فهذه هي كرة القدم، ونحن سعداء لأننا في المكان الذي يجب علينا أن نكون فيه».
وعن المدرب الجديد وطموحات الاتحاد في الموسم الجديد، قال عوار: «لم نكن سعداء بالطبع بما حققناه الموسم الماضي، لكن علينا أن ننسى ونركز على ما هو قدم، نعم لدينا مدرب جديد وانطلاقة جديدة للفريق، ويجب علينا أن نتحد ونحقق ما هو أفضل».
ويتولى تدريب الاتحاد حالياً الألماني ينز فيسينغ خلفاً للبرتغالي سيرجيو كونسيساو.
وتابع عوار في تصريحات تلفزيونية: «الأمر كان ينطوي على قدر من الصعوبة بالنسبة لي، لأنني بدأت التحضير للموسم منذ 10 أيام فقط، ولعبت لفترة قليلة، لكن الفريق كان جيداً بشكل عام في فترة الإعداد، وحان الوقت لبداية جديدة في الدوري، ونأمل في دعم الجماهير لنا لأننا نحتاج إليهم».