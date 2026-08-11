الاتفاق يقترب من ضم ريان ميسي على سبيل الإعارة

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الاتفاق أنهى اتفاقه مع اللاعب ريان ميسي لاعب فريق ستراسبورغ الفرنسي، على أن ينتقل إلى صفوف الفريق عبر صفقة إعارة لمدة موسم واحد، مع أفضلية الشراء.
وكشفت المصادر ذاتها أن وكيل اللاعب وإدارة النادي يسابقان الزمن حالياً لإنهاء كافة الإجراءات، بهدف وصول ميسي قبل يوم الجمعة المقبل، حتى يتسنى له المشاركة في تدريبات «النواخذة» في أسرع وقت ممكن.
وأوضحت المصادر أن الموافقة على تسجيل عقد اللاعب من لجنة الرقابة المالية باتت وشيكة، ومن المتوقع صدورها خلال يوم واحد، وهو ما يمهد الطريق أمام حسم الصفقة رسمياً في الساعات المقبلة.