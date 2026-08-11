«مباراة صعبة»... هكذا بدأ عبد الله التويجري، عضو مجلس إدارة نادي الفيحاء، حديثه عن مواجهة فريقه أمام نيوم في الجولة الأولى من منافسات الدوري السعودي للمحترفين. وقال التويجري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «بكل تأكيد تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق يملك إمكانات جيدة وعناصر مميزة، إضافة إلى أن المباراة تقام على أرضه وبين جماهيره، لكن لدينا ثقة في فريقنا، ونتطلع بإذن الله إلى تقديم مستوى جيد والعودة بنتيجة إيجابية تمنحنا بداية موفقة للموسم». وعن استعدادات الفيحاء، قال التويجري: «الفريق خاض معسكراً إعدادياً جيداً في هولندا، وكنت موجوداً مع الفريق خلال جزء من المعسكر، وشاهدت الروح العالية والجدية من الجميع، سواء اللاعبون أو الجهازان الفني والإداري. ونتمنى أن ينعكس العمل الذي تم خلال فترة الإعداد بصورة إيجابية مع بداية المنافسات الرسمية». وأشاد التويجري بالعمل الذي يقدمه مدرب الفريق البرازيلي فابيو كاريلي، وقال: «لدينا ثقة في المدرب والجهاز الفني، ولمسنا عملاً جيداً خلال فترة الإعداد. كاريلي يملك خبرة كبيرة ومعرفة جيدة بالدوري السعودي، ونحن متفائلون بما يقدمه من عمل مع الفريق». وعن صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، قال: «العمل مستمر فيما يتعلق باحتياجات الفريق وفق رؤية الجهاز الفني، والهدف هو اختيار العناصر التي تمثل إضافة حقيقية وتخدم الفريق خلال الموسم». وعن إمكانية عودة لاعب الفريق السابق صبري دهل، لاعب الهلال الحالي، بنظام الإعارة، قال التويجري: «صبري لاعب مميز ونعرف إمكاناته جيداً، وبالتأكيد أي لاعب يملك هذه الإمكانات يمثل إضافة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد ما يمكنني تأكيده بشأن عودته إلى الفيحاء، وفي النهاية مثل هذه الأمور تخضع لاحتياجات الفريق ورؤية الجهاز الفني». واختتم التويجري حديثه برسالة إلى جماهير الفيحاء، وقال: «جماهير الفيحاء دائماً كانت في الموعد، ووقفت مع الفريق ودعمته، ونحن نقدر لهم ذلك كثيراً. الموسم أمامنا طويل، ونحتاج إلى وقفة الجميع خلف الفريق، ونتطلع إلى استمرار دعم جماهيرنا للبرتقالي، ونأمل أن يكون الموسم عند تطلعاتهم».
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التويجري عضو إدارة الفيحاء: مباراة نيوم الافتتاحية في الدوري ستكون «صعبة» https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5305833-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9
التويجري عضو إدارة الفيحاء: مباراة نيوم الافتتاحية في الدوري ستكون «صعبة»
التويجري عضو إدارة الفيحاء: مباراة نيوم الافتتاحية في الدوري ستكون «صعبة»
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