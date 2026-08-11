4 أندية سعودية في سباق للفوز بعقد أحمد باحسين

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن أحمد باحسين، لاعب فريق التعاون، بات على رادار عدد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، وسط اهتمام متزايد لضمه في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويتوزع اهتمام الأندية بباحسين الذي انتهى عقده مع النادي هذا الصيف، بين أندية الاتفاق والفتح وأبها ونادٍ عاصمي، في وقت لا يزال فيه مستقبل اللاعب معلقاً بانتظار وضوح الصورة خلال الأيام المقبلة.
وكشفت المصادر نفسها أن باحسين يمثل أحد الخيارات المطروحة أمام إدارة الاتفاق، للتعاقد معه في حال رحيل مختار علي عن صفوف الفريق.
وأوضحت المصادر أن الأندية المهتمة لم تتقدم بعرض رسمي حتى اللحظة، إذ اكتفت جميعها بالاستفسار عن اللاعب، بينما لا يزال يفضل باحسين الانتظار قليلاً لاختيار العرض الأنسب من بين الخيارات المطروحة أمامه.