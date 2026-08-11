مصادر: «الفيصلي» و«الفتح» في سباق للفوز بخدمات محنشي «القادسية»

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن ناديَي «الفيصلي» و«الفتح» يتنافسان على كسب خدمات لاعب وسط «القادسية» إبراهيم محنشي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة الناديين بتعزيز صفوفهما استعداداً للموسم الجديد.
وتسعى إدارة «الفيصلي» و«الفتح» إلى حسم صفقة محنشي، الذي برز مع «القادسية»، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من «الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم»، الخميس المقبل.
يُذكر أن نادي «القادسية» تعاقد رسمياً مع اللاعب إبراهيم محنشي، لمدة 4 مواسم، قادماً من نادي «الاتفاق» في عام 2023. وبدأ محنشي «26 عاماً» مسيرته في صفوف «الاتفاق»، وتدرّج من الفئات السنية وصولاً إلى الفريق الأول، قبل أن ينتقل إلى «القادسية»، في موسم 2024. ومع «القادسية»، لعب محنشي 56 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها بتسجيل 4 أهداف. وسيدرس نادي «القادسية» موضوع محنشي مع الجهاز الفني للفريق ومع اللاعب نفسه؛ لتحديد وجهته المقبلة أو الاستمرار مع الفريق.