رابطة لاعبي إنجلترا تُقاضي «الدوري» بسبب قواعد سقف الرواتب

بدأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي؛ اعتراضاً على التغييرات الجديدة المتعلقة بقواعد تكاليف الفرق والإنفاق على رواتب اللاعبين في دوري الدرجة الأولى.

وكانت رابطة الدوري قد أعلنت، في مايو (أيار) الماضي، استبدال قواعد جديدة لتكاليف الفرق بإطار الربحية والاستدامة، ابتداءً من موسم 2026-2027، ما سيُخفض الحد الأقصى لنسبة الإيرادات التي يمكن لأندية الدرجة الأولى إنفاقها على أجور اللاعبين من 60 في المائة إلى 50 في المائة.

كما ستنخفض النسبة المسموح بها للأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية، في موسمها الأول بالدرجة الثالثة، من 75 في المائة إلى 65 في المائة. وتشمل القواعد الجديدة أيضاً رواتب المدربين، كما تضع قيوداً على استخدام الأموال التي يضخها مُلاك الأندية لتمويل أجور اللاعبين، بحيث يُحتسب 50 في المائة فقط من قيمة تلك المساهمات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن رابطة الدوري الإنجليزي قولها إنها تشعر بـ«القلق وخيبة الأمل» إزاء الطعن القانوني، مؤكدة أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والاستدامة في الأندية.

في المقابل، ترى رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين أن الأندية لم يكن بإمكانها إقرار هذه التغييرات دون الحصول على الموافقة الكاملة من اللجنة المختصة بالتفاوض والتشاور في كرة القدم الإنجليزية.

وأكدت رابطة اللاعبين أن عملية التصويت على القواعد الجديدة لم تلتزم بآلية التشاور والاتفاق المطلوبة، مشيرة إلى أن محاولة سابقة لفرض سقف للرواتب في الدرجتين الثالثة والرابعة أُلغيت عام 2021، بعدما قضت لجنة تحكيم مستقلة بعدم قانونيتها وعدم قابليتها للتنفيذ.