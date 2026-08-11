فورست يعزز دفاعه بالتعاقد مع ديوماندي من سبورتنغ

قال نوتنغهام فورست المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، إنه تعاقد مع مدافع ساحل العاج عثمان ديوماندي قادماً من سبورتنغ لشبونة بموجب عقد مدته 4 سنوات، مع خيار التمديد لسنة إضافية.

ولم يكشف فورست عن التفاصيل المالية للصفقة، في حين ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن قيمتها تبلغ نحو 34.3 مليون جنيه إسترليني (46.30 مليون دولار).

وانضم ديوماندي (22 عاماً)، الذي تخرج في أكاديمية ميتيلاند الدنماركي، إلى سبورتنغ في عام 2023، وسرعان ما أثبت نفسه، وحجز مقعداً في التشكيلة الأساسية.

وخاض 132 مباراة في جميع المسابقات مع لشبونة، وأسهم في فوز فريقه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز لموسمين متتاليين في 2023 - 2024 و2024-2025، بالإضافة إلى كأس البرتغال بموسم 2024 - 2025.

وعلى الصعيد الدولي، شارك مع منتخب ساحل العاج في كأس العالم التي أقيمت، هذا العام، قبل أن يودع الفريق البطولة بالخسارة من النرويج في دور 32.

وقال جورج سيريانوس رئيس قطاع كرة القدم بنوتنغهام، في بيان: «عثمان مدافع قوي ولديه شخصية قيادية، جاء إلى الفريق بعقلية الفوز. إنه يشاركنا الطموح نفسه نحو النجاح، ونحن متحمسون لرؤية التأثير الذي يمكن أن يحدثه وهو يرتدي قميص النادي».

وعيَّن فورست، الذي احتل المركز 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الماضي، النمساوي أوليفر غلاسنر مدرباً للفريق في يوليو (تموز) الماضي، في إطار سعيه لإعادة بناء الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ويستهل الفريق مشواره في الدوري الإنجليزي باستضافة ليدز يونايتد يوم 22 أغسطس (آب) الحالي.