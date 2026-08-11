استمرار غياب ديوماندي عن ريال مدريد

أعلن ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء، عن قائمته لمباراة كأس تيريزا هيريرا، الأربعاء، ضد ديبورتيفو لا كورونيا، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً. وتضم التشكيلة 22 لاعباً، وهي مطابقة تقريباً لتلك التي اصطحبها مورينيو إلى بودابست لمواجهة فيرينكفاروش المجري.

وقالت صحيفة «ماركا» الإسبانية إن أبرز ما يلفت الانتباه هو غياب يان ديوماندي، أغلى صفقة في تاريخ النادي، والذي استُبعد أيضاً من التشكيلة في مباراة الفريق المجري.

وقد خاض اللاعب الإيفواري، الذي بدأ التدريبات، يوم الجمعة الماضي فقط (قبل يوم من المباراة الودية ضد الفريق المجري)، عدداً قليلاً من الحصص التدريبية، ولا يراه مورينيو جاهزاً بعد لخوض أول مباراة رسمية له.

وكما كان متوقعاً، يغيب أيضاً اللاعبون الذين انضموا إلى الفريق، الاثنين، بعد انتهاء عطلتهم في كأس العالم، حيث لن يسافر مبابي، وكوناتي، وتشواميني، وكوكوريلا إلى غاليسيا، وسيبقون في مقر التدريبات لمواصلة استعداداتهم للموسم الجديد.

وتضم القائمة خوان مارتينيز، وماريو ريفاس، ولاميني، وسيستيرو، ولاكوستا، وسيريا، ويانيز من الفريق الرديف، بينما يسافر حارسا مرمى فقط من مركز حراسة المرمى: لونين وميستري؛ ما يعني غياب خافي نافارو.