«يويفا» يستجيب لاعتراض «سان جيرمان» ويمنحه غرفة تبديل ملابس إضافية

حصل «باريس سان جيرمان» الفرنسي على غرفة تبدل ملابس إضافية قبل مواجهة «أستون فيلا» الإنجليزي، الأربعاء، في كأس السوبر الأوروبي، وذلك بعد اعتراض النادي على صِغر مساحة غرفة خلع الملابس المخصصة له في ملعب ريد بول أرينا بمدينة سالزبورغ النمساوية.

وأبدى مسؤولو «باريس سان جيرمان» عدم رضاهم عن الترتيبات، خلال اجتماع مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الاثنين، مطالبين بمساحة مماثلة لتلك المخصصة لـ«أستون فيلا»، خاصة أن الفريق الفرنسي هو حامل لقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على «توتنهام» بركلات الترجيح، العام الماضي.

ويستخدم «أستون فيلا» غرفة ملابس «ريد بول سالزبورغ» الأساسية، بينما كانت غرفة الملابس المخصصة لـ«باريس سان جيرمان» هي غرفة الفريق الضيف، قبل أن يخصص يويفا» للنادي الفرنسي غرفة إضافية كانت مخصصة عادةً لمسؤولي المباراة، ما وفَّر له مساحة أكبر ومماثلة لغرفة ملابس منافِسه، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، الثلاثاء.

ويخوض «باريس سان جيرمان» المباراة بقائمة تضم 20 لاعباً؛ من بينهم الجناح برادلي باركولا، ولاعب الوسط فيتينيا، والظهير الأيسر لوكاس ديني، الذي انضم إلى الفريق قادماً من «أستون فيلا»، الأحد الماضي.

يأتي اللقاء بعدما تُوّج «باريس سان جيرمان» بلقب دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، على أثر فوزه على «آرسنال» في مايو (أيار) الماضي، بينما يخوض «أستون فيلا» أول مباراة له في كأس السوبر الأوروبي منذ عام 1982، بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي على حساب «فرايبورغ» في إسطنبول، ليضع حداً لانتظار النادي 30 عاماً للتتويج بلقب.