إيمري: أستون فيلا يدخل «حقبة تاريخية» جديدة

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، أن فريقه يدخل «حقبة جديدة»، مع استعداده لمواجهة باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء.

وتأهل أستون فيلا إلى المباراة بعد تتويجه بالدوري الأوروبي في مايو (أيار) الماضي، فيما يصل باريس سان جيرمان إلى المواجهة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، لتجمع المباراة بين فريقين كانا من أبرز أندية القارة الأوروبية خلال الموسم الماضي.

ويرى إيمري أن المباراة تمثل فرصة جديدة لأستون فيلا للمنافسة على لقب كبير، بعدما حقق الفريق تقدماً لافتاً منذ توليه المسؤولية الفنية عام 2022.

وقال إيمري في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»: «أشعر بأن النادي يعيش حقبة جديدة، مع هذه الإمكانية للمنافسة على الألقاب».

ويعتقد المدرب الإسباني أن السوبر الأوروبي لا يتعلق فقط بخوض مباراة قوية في بداية الموسم، بل يمنح أستون فيلا فرصة لقياس قدراته أمام أحد أفضل فرق العالم، إلى جانب إمكانية إضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه.

وعندما سُئل إيمري عن أهمية المباراة، أجاب: «مهمة للغاية».

وأضاف: «نحن نحاول أن نكون ناجحين من خلال: أولاً، بناء فريق قادر على الفوز، ثم السعي لتحقيق النتائج الإيجابية بعد ذلك، وهي الفوز بالألقاب».

وأوضح: «خوض السوبر الأوروبي يمثل فرصة أخرى للوجود هنا، وفرصة للفوز بلقب، ومواجهة باريس سان جيرمان، أفضل فريق في العالم الآن، وفريقاً آخر يمكننا مقارنة أنفسنا به».

وسبق لأستون فيلا أن اختبر مواجهة باريس سان جيرمان في أوروبا، عندما التقى الفريقان في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قبل أن يحسم الفريق الفرنسي المواجهة بفارق هدف واحد، بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.

لكن تلك التجربة منحت إيمري ثقة في قدرة فريقه على منافسة أبطال أوروبا، بعدما قدم أستون فيلا أداءً قوياً في مباراة الإياب.

وقال إيمري: «في باريس خسرنا 1-3 وقدمنا مباراة جيدة، لكننا لم نكن الطرف المسيطر كما حدث في المباراة الثانية».

وأضاف: «في مباراة الإياب استغللنا قدراتنا الهجومية، وقدمنا بعض اللحظات الجيدة للغاية للعودة في المواجهة، وكنا الطرف المهيمن بشكل واضح أمام أفضل فريق».

وأكد إيمري أن تلك المواجهة كان لها تأثير إيجابي على ثقة لاعبيه، قائلاً: «مواجهة فريق مثل باريس سان جيرمان والشعور بأن بإمكاننا الوصول إلى المستوى الذي قدمه كان أمراً مهماً للغاية بالنسبة لثقتنا».

وأضاف: «سنحاول استخدام الرسالة نفسها داخل غرفة الملابس، وسنستعد للمباراة ونحن نؤمن بأن لدينا فرصاً إذا نافسنا بأفضل طريقة ممكنة».