عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:5 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

فلوريان فيرتز يستهدف تثبيت موقعه «صانع ألعاب» مع إيراولا

الألماني فلوريان فيرتز يسعى للتألق مع ليفربول بالموسم الجديد (أ.ف.ب)
الألماني فلوريان فيرتز يسعى للتألق مع ليفربول بالموسم الجديد (أ.ف.ب)
TT
TT

فلوريان فيرتز يستهدف تثبيت موقعه «صانع ألعاب» مع إيراولا

الألماني فلوريان فيرتز يسعى للتألق مع ليفربول بالموسم الجديد (أ.ف.ب)
الألماني فلوريان فيرتز يسعى للتألق مع ليفربول بالموسم الجديد (أ.ف.ب)

أكد الألماني فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، أنَّ مركز صانع الألعاب رقم 10 هو «أفضل مركز» بالنسبة إليه، كاشفاً عن إجراء محادثات مع المدير الفني الجديد أندوني إيراولا بشأن الدور الذي ينتظر أن يؤديه ضمن خطط الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب شبكة «The Athletic»، فقد شارك فيرتز أساسياً في المباراتين الوديَّتين اللتين خاضهما ليفربول حتى الآن خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. ولعب في مركزه المفضِّل «صانع ألعاب» خلف المهاجم.

ويأتي ذلك بعدما تنقَّل اللاعب الألماني بين عدد من المراكز المختلفة خلال الموسم الماضي، في الوقت الذي كان يتأقلم فيه مع طبيعة كرة القدم الإنجليزية، بينما كان المدير الفني السابق آرني سلوت يبحث عن حلول لتراجع نتائج ومستويات ليفربول.

وقال فيرتز للصحافيين عقب خسارة ليفربول الودية أمام موناكو بنتيجة 2 - 3 يوم الاثنين: «بالطبع تحدَّثنا عن هذا الأمر. أعتقد أنَّه من المهم أن تعرف المركز الذي ستلعب فيه».

وأضاف: «أعرف أنَّ بإمكاني على الأرجح اللعب في مراكز مختلفة، لكن مركز رقم 10 هو المُفضَّل بالنسبة إليّ، وربما يكون أفضل مركز لي، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور».

وسجَّل فيرتز هدفاً في كل واحدة من مباراتَي ليفربول خلال فترة الإعداد حتى الآن، كما بدأت ملامح التفاهم بينه وبين المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك تظهر بصورة أكبر.

وكان ليفربول قد أنفق أكثر من 225 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الثنائي في الصيف الماضي، لكن فيرتز وإيزاك عانيا خلال موسمهما الأول في ملعب «آنفيلد»، ولم يتمكَّنا من تقديم المستويات التي كانت منتظَرة منهما بصورة مستمرة.

ومع ذلك، تبدو المؤشرات أكثر إيجابية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال فيرتز عن علاقته داخل الملعب مع إيزاك: «أعتقد أننا اليوم، وكذلك في المباراة الماضية أمام ليدز، قدَّمنا بعض التفاهمات الجيدة. صنعنا بعض الفرص معاً».

وتابع: «إنه لاعب جيد جداً جداً، وأنا أستمتع باللعب معه. علينا أن نعمل أكثر على تطوير التفاهم بيننا، لكننا لا نزال في فترة الإعداد للموسم، وأعتقد أنَّ الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن».

وانتقل فيرتز إلى ليفربول قادماً من باير ليفركوزن في صفقة قد تصل قيمتها إلى 116 مليون جنيه إسترليني، وسط توقعات ضخمة بشأن ما يمكن أن يقدِّمه اللاعب الألماني في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن فيرتز لم يتمكَّن خلال موسمه الأول من الارتقاء إلى تلك التوقعات بشكل ثابت، وعانى، مثل بقية الفريق، خلال موسم صعب بالنسبة إلى النادي.

ومع استعداده الآن لخوض موسمه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرى فيرتز أنَّه تعلَّم كثيراً من تجربته الأولى، وأصبح أكثر استعداداً للتعامل مع متطلبات الكرة الإنجليزية.

وقال: «بالطبع كانت هناك بعض المباريات التي لم أكن راضياً فيها عن نفسي، لكن كانت هناك أيضاً مباريات كثيرة شعرت خلالها بحالة جيدة على أرض الملعب».

وأضاف: «الموسم الماضي كان صعباً على النادي بأكمله، لكن نأمل أن نمتلك الطاقة والعقلية المناسبتين هذا الموسم، حتى يتمكَّن كل لاعب من التألق بصورة أكبر».

ويرى فيرتز أنَّ قضاء موسم كامل في إنجلترا منحه فهماً أفضل لطبيعة المنافسة والاختلافات بينها وبين كرة القدم التي اعتاد عليها في ألمانيا.

وقال اللاعب الألماني: «لقد لعبت عاماً واحداً في إنجلترا الآن. قلت مرات كثيرة إن أسلوب كرة القدم هنا مختلف عمّا هو عليه في ألمانيا».

واختتم: «لقد اعتدت على المباريات وعلى المنافسين. الآن أصبحت أعرف كيف تسير الأمور هنا. أنا سعيد بالاستعداد لخوض موسمي المقبل».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي ليفربول بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

رياضة عالمية آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي، وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو (البرازيل))
رياضة عالمية المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
رياضة عالمية

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان (رويترز)
رياضة عالمية

لياو لاعب ميلان يرد على الشائعات بشأن مستقبله

أعرب رافائيل لياو عن استيائه من «التكهنات والأخبار غير الصحيحة» حول مستقبله مع ميلان، مؤكداً أنه لا أحد غير عائلته ومحاميه مخوّل بالتحدث باسمه.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية الفرنسي بنجامين بافارد لاعب انتر ميلان (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بافارد يقترب من البقاء مع إنتر ميلان

أصبح المدافع الفرنسي بنجامين بافارد خارج حسابات أولمبيك مرسيليا.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الرياضة رياضة عالمية

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
TT
TT

سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

مواضيع
الرياضة كرة القدم كرة القدم الأوربية بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
TT
TT

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضية برازيلية البرازيل
الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
TT
TT

الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإسباني برشلونة إسبانيا