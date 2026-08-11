فلوريان فيرتز يستهدف تثبيت موقعه «صانع ألعاب» مع إيراولا

أكد الألماني فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، أنَّ مركز صانع الألعاب رقم 10 هو «أفضل مركز» بالنسبة إليه، كاشفاً عن إجراء محادثات مع المدير الفني الجديد أندوني إيراولا بشأن الدور الذي ينتظر أن يؤديه ضمن خطط الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب شبكة «The Athletic»، فقد شارك فيرتز أساسياً في المباراتين الوديَّتين اللتين خاضهما ليفربول حتى الآن خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. ولعب في مركزه المفضِّل «صانع ألعاب» خلف المهاجم.

ويأتي ذلك بعدما تنقَّل اللاعب الألماني بين عدد من المراكز المختلفة خلال الموسم الماضي، في الوقت الذي كان يتأقلم فيه مع طبيعة كرة القدم الإنجليزية، بينما كان المدير الفني السابق آرني سلوت يبحث عن حلول لتراجع نتائج ومستويات ليفربول.

وقال فيرتز للصحافيين عقب خسارة ليفربول الودية أمام موناكو بنتيجة 2 - 3 يوم الاثنين: «بالطبع تحدَّثنا عن هذا الأمر. أعتقد أنَّه من المهم أن تعرف المركز الذي ستلعب فيه».

وأضاف: «أعرف أنَّ بإمكاني على الأرجح اللعب في مراكز مختلفة، لكن مركز رقم 10 هو المُفضَّل بالنسبة إليّ، وربما يكون أفضل مركز لي، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور».

وسجَّل فيرتز هدفاً في كل واحدة من مباراتَي ليفربول خلال فترة الإعداد حتى الآن، كما بدأت ملامح التفاهم بينه وبين المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك تظهر بصورة أكبر.

وكان ليفربول قد أنفق أكثر من 225 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الثنائي في الصيف الماضي، لكن فيرتز وإيزاك عانيا خلال موسمهما الأول في ملعب «آنفيلد»، ولم يتمكَّنا من تقديم المستويات التي كانت منتظَرة منهما بصورة مستمرة.

ومع ذلك، تبدو المؤشرات أكثر إيجابية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال فيرتز عن علاقته داخل الملعب مع إيزاك: «أعتقد أننا اليوم، وكذلك في المباراة الماضية أمام ليدز، قدَّمنا بعض التفاهمات الجيدة. صنعنا بعض الفرص معاً».

وتابع: «إنه لاعب جيد جداً جداً، وأنا أستمتع باللعب معه. علينا أن نعمل أكثر على تطوير التفاهم بيننا، لكننا لا نزال في فترة الإعداد للموسم، وأعتقد أنَّ الأمور تسير بشكل جيد حتى الآن».

وانتقل فيرتز إلى ليفربول قادماً من باير ليفركوزن في صفقة قد تصل قيمتها إلى 116 مليون جنيه إسترليني، وسط توقعات ضخمة بشأن ما يمكن أن يقدِّمه اللاعب الألماني في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن فيرتز لم يتمكَّن خلال موسمه الأول من الارتقاء إلى تلك التوقعات بشكل ثابت، وعانى، مثل بقية الفريق، خلال موسم صعب بالنسبة إلى النادي.

ومع استعداده الآن لخوض موسمه الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، يرى فيرتز أنَّه تعلَّم كثيراً من تجربته الأولى، وأصبح أكثر استعداداً للتعامل مع متطلبات الكرة الإنجليزية.

وقال: «بالطبع كانت هناك بعض المباريات التي لم أكن راضياً فيها عن نفسي، لكن كانت هناك أيضاً مباريات كثيرة شعرت خلالها بحالة جيدة على أرض الملعب».

وأضاف: «الموسم الماضي كان صعباً على النادي بأكمله، لكن نأمل أن نمتلك الطاقة والعقلية المناسبتين هذا الموسم، حتى يتمكَّن كل لاعب من التألق بصورة أكبر».

ويرى فيرتز أنَّ قضاء موسم كامل في إنجلترا منحه فهماً أفضل لطبيعة المنافسة والاختلافات بينها وبين كرة القدم التي اعتاد عليها في ألمانيا.

وقال اللاعب الألماني: «لقد لعبت عاماً واحداً في إنجلترا الآن. قلت مرات كثيرة إن أسلوب كرة القدم هنا مختلف عمّا هو عليه في ألمانيا».

واختتم: «لقد اعتدت على المباريات وعلى المنافسين. الآن أصبحت أعرف كيف تسير الأمور هنا. أنا سعيد بالاستعداد لخوض موسمي المقبل».