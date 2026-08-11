احتجاز صحافي تركي تحدث عن اقتراب موسيالا من غلاطة سراي

احتجزت السلطات التركية لفترة وجيزة صحافياً رياضياً؛ بسبب منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي زعم فيه اقتراب انتقال نجم بايرن ميونيخ جمال موسيالا إلى غلاطة سراي، وفقاً لما أوردته وسائل إعلام محلية الثلاثاء، بينها شبكة «إن تي في» الخاصة.

وخضع الصحافي للتحقيق بتهمة نشر معلومات مضللة بشكل علني، قبل أن يتم الإفراج عنه مساء الاثنين، بحسب التقارير.

ونشر الصحافي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ موسيالا بات قريباً من الانتقال إلى غلاطة سراي إلا أنَّ احتجازه أثار جدلاً، خصوصاً أنَّ وسائل إعلام تركية أخرى كانت قد تناولت أيضاً إمكانية انتقال اللاعب إلى النادي التركي، من بينها التلفزيون الرسمي «تي آر تي»، وصحيفة «صباح» المقربة من الحكومة.

ونفى غلاطة سراي، في نهاية الشهر الماضي، شائعات التعاقد مع موسيالا، واتَّهم جهات لم يسمها بتعمد نشر معلومات مضللة، داعياً جماهيره إلى الاعتماد فقط على الإعلانات الرسمية الصادرة عن النادي.

وجاء احتجاز الصحافي بموجب قانون مكافحة التضليل الإعلامي المثير للجدل في تركيا، والذي أُقرَّ عام 2022 وفرض عقوبات جنائية على نشر معلومات تعدّها السلطات كاذبةً بشكل علني، إذا رأت أنَّها قد تثير الخوف أو القلق أو الاضطراب بين المواطنين.

وتعرَّض القانون لانتقادات متكرِّرة من منظمات حقوقية، حذَّرت من إمكانية استخدامه للحدِّ من حرية التعبير وحرية الصحافة، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بالمعلومات المنشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.