إشبيلية يضم الاسكوتلندي روبي أور

قال نادي إشبيلية الإسباني الثلاثاء إنه تعاقد مع المهاجم الاسكوتلندي روبي أور بعقد ينتهي في 2031.

ولم يكشف النادي الإسباني على الفور عن قيمة الصفقة أو التفاصيل المالية لانتقال المهاجم (22 عاماً) القادم من «آي كي سيريوس» السويدي.

ومثل أور منتخب اسكوتلندا تحت 21 عاماً، وأحرز 15 هدفاً في 15 مشاركة هذا العام مع فريقه بالدوري السويدي، وكانت المسابقة قد بدأت في أبريل (نيسان)، حسبما أكد إشبيلية، وكان اللاعب قد أحرز 10 أهداف في آخر 6 مباريات له مع فريق سيريوس.

وأكد إشبيلية أن أور يتحدر من أكاديمية الشباب بنادي غلاسغو رينجرز، قبل الانتقال إلى بلجيكا حيث لعب ضمن صفوف فريق الشباب بنادي أندرلخت، ثم انتقل لاحقاً إلى سيريوس.

وأنهى إشبيلية الموسم الماضي محتلاً المركز الثالث عشر بالدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط، ويبدأ مشواره بالموسم الجديد عندما يواجه رايو فايكانو يوم السبت على ملعبه.