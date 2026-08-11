برشلونة يخسر الشاب بردغجي لفترة طويلة بسبب «الرباط الصليبي»

خسر برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، الجناح السوري الأصل-السويدي الجنسية روني بردغجي لفترة طويلة نتيجة تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني الاثنين.
وأفاد برشلونة بأن ابن العشرين عاماً سيخضع لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتعرض بردغجي الذي تعاقد معه برشلونة الصيف الماضي قادماً من كوبنهاغن الدنماركي مقابل 2.5 مليون يورو، للإصابة خلال تمارين الاثنين، وقد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى سبعة أشهر بحسب الصحافة الكاتالونية.
وكان من المتوقع أن يرحل بردغجي الذي عانى من قلة المشاركة الموسم الماضي في ظل وجود الموهبة لامين جمال، عن النادي الكاتالوني لا سيما بعد انضمام الجناح الإنجليزي أنتوني غوردون والألماني كريم أديمي.
وسبق لهذا اللاعب الشاب الذي وُلِد في الكويت لأبوين سوريين من حلب قبل الانتقال إلى السويد حين كان في السادسة من عمره، أن تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في مايو (أيار) 2024 أبعدته عن الملاعب لمدة عام تقريبًا، قبل أن يعود في مارس (آذار) 2025.