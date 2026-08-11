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الرياضة رياضة عالمية

30 مليون يورو قد تنقل سبينس من توتنهام إلى إنتر ميلان

الظهير الإنجليزي جيد سبينس على رادار إنتر ميلان (د.ب.أ)
الظهير الإنجليزي جيد سبينس على رادار إنتر ميلان (د.ب.أ)
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30 مليون يورو قد تنقل سبينس من توتنهام إلى إنتر ميلان

الظهير الإنجليزي جيد سبينس على رادار إنتر ميلان (د.ب.أ)
الظهير الإنجليزي جيد سبينس على رادار إنتر ميلان (د.ب.أ)

دخل ناديا توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان في مفاوضات بشأن انتقال الظهير الإنجليزي جيد سبينس إلى بطل الدوري الإيطالي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون يورو، ما يعادل 25.6 مليون جنيه إسترليني.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات، طلب عدم الكشف عن هويته حفاظاً على علاقاته، إن سبينس يرغب في الانتقال إلى إنتر، الذي يبحث عن ظهير أيمن جديد بعد بيع الهولندي دينزل دومفريس إلى ريال مدريد.

ويتميز سبينس بقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، لكن المدير الفني لتوتنهام روبرتو دي زيربي يعتبر ديستني أودوغي وظهير منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم بيدرو بورو خياريه الأساسيين في المركزين.

كما أدى وصول أندي روبرتسون من ليفربول في وقت سابق من الصيف الحالي إلى زيادة المنافسة أمام أودوغي في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب الموهبة البرازيلية سوزا، البالغ من العمر 20 عاماً.

أما أرتشي غراي، فرغم تفضيله اللعب في خط الوسط، فإنه يستطيع توفير خيار بديل لبورو في الجبهة اليمنى.

وبالتالي، قد تصبح فرص سبينس في المشاركة محدودة خلال الموسم المقبل، خصوصاً أن توتنهام لن يشارك في أي بطولة أوروبية.

وكانت شبكة «The Athletic» قد كشفت في وقت سابق من الصيف الحالي عن اهتمام إيفرتون بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، لكن إنتر أصبح الآن النادي الذي يخوض مفاوضات مباشرة مع توتنهام.

انضم سبينس إلى النادي اللندني قادماً من ميدلسبره في صيف 2022، في صفقة وصلت قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني، لكن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام آنذاك، وصفه بأنه «صفقة للنادي»، في إشارة إلى أن التعاقد معه لم يكن بناءً على طلبه. ولم يحصل سبينس نتيجة لذلك على فرص حقيقية تحت قيادة كونتي.

وقضى الظهير الإنجليزي بعدها نحو 18 شهراً على سبيل الإعارة متنقلاً بين رين الفرنسي وليدز يونايتد وجنوا الإيطالي، قبل أن يحصل أخيراً على أول مشاركة له أساسياً مع توتنهام تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.

وتحول سبينس إلى عنصر مهم في الفريق الأول خلال موسم 2024-2025، بعدما منحه بوستيكوغلو فرصة المشاركة، وساهم مع توتنهام في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ورغم إقالة بوستيكوغلو من تدريب الفريق في الصيف التالي، فإن توتنهام كافأ سبينس بعقد جديد طويل الأمد في أغسطس (آب) 2025، قبل أن يخوض اللاعب مباراته الدولية الأولى مع منتخب إنجلترا في الشهر التالي.وحافظ سبينس على أهميته داخل الفريق خلال فترات تولي توماس فرانك وإيغور تودور وروبرتو دي زيربي المسؤولية الفنية. كما أدت المستويات التي قدمها خلال العامين الماضيين إلى اختياره ضمن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026، حيث قدم عدداً من المساهمات المهمة خلال مشوار فريق المدرب توماس توخيل إلى الدور نصف النهائي.

لم تكن مسيرة سبينس مع توتنهام مستقرة في أي وقت. فقد انتقل إلى النادي قادماً من ميدلسبره بعد موسم رائع على سبيل الإعارة مع نوتنغهام فورست، ساهم خلاله في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن وصف كونتي له بأنه «صفقة للنادي» جعل مستقبله يبدو غامضاً منذ البداية، وظل لعدة أعوام وكأن انتقاله إلى توتنهام لن ينجح أبداً، خاصة بعدما تنقل على سبيل الإعارة بين إيطاليا وفرنسا ودوري الدرجة الثانية الإنجليزي. لكن الأمور تغيرت خلال موسم 2024-2025، عندما ضربت أزمة إصابات قوية صفوف توتنهام.

منح بوستيكوغلو سبينس الفرصة، ورد اللاعب بتقديم مستويات دفاعية ممتازة، إلى جانب تشكيله خطورة هجومية واضحة من خلال انطلاقاته وتقدمه المستمر على الأطراف.

وتحول سبينس نتيجة لذلك إلى أحد اللاعبين المحبوبين بشكل خاص لدى جماهير توتنهام. وحصل اللاعب على عقد جديد في بداية موسم 2025-2026، كما قدم مستوى مميزاً في مباراة توتنهام أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي، التي خسرها الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح. لكن مستوى سبينس تراجع في بعض فترات الموسم الماضي، كما أثار الجدل في واقعة حدثت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما بدا أنه تجاهل مدربه آنذاك توماس فرانك ومر بجانبه مباشرة دون التفاعل معه.

وكشف فرانك بعد الواقعة بأيام قليلة أن اللاعب تقدم باعتذار عما حدث.ورغم تقاسم سبينس دقائق المشاركة مع أودوغي وبورو خلال النصف الثاني من الموسم، اختاره توخيل ضمن قائمة إنجلترا المشاركة في كأس العالم.

وظهر اللاعب في عدد من اللحظات المهمة خلال البطولة، من بينها مشاركته في خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف النهائي، عندما انطلق خلف جوليانو سيميوني ونفذ تدخلاً انزلاقياً رائعاً لمنعه من مواصلة الهجمة.

وسيكون موقف جماهير توتنهام من رحيل سبينس منقسماً. فقدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي تمنحه قيمة كبيرة داخل الفريق، وفي الوقت نفسه يبدو مبلغ 30 مليون يورو منخفضاً نسبياً بالنسبة إلى لاعب شارك أساسياً في مباراة بنصف نهائي كأس العالم قبل شهر واحد فقط، ولا يزال يتبقى له عدة أعوام في عقده مع النادي. ومع ذلك، فإن قوة المنافسة في مركزي الظهير وغياب توتنهام عن البطولات الأوروبية قد يدفعان سبينس إلى البحث عن فرصة أكبر للمشاركة، فيما يرى إنتر فيه خياراً لتعويض رحيل دومفريس إلى ريال مدريد.

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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
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سلوت يفضل تدريب الأندية على قيادة منتخب هولندا

آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)
آرني سلوت المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي (د.ب.أ)

كشف آرني سلوت، المدرب السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، أنه انسحب من الترشيحات لتدريب منتخب هولندا الشاغر لأنه يرغب في البقاء في عالم كرة القدم للأندية.

وقاد الهولندي /47 عامًا/ فريق ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في أنفيلد، لكنه أُقيل في مايو (أيار) بعد احتلال الفريق المركز الخامس في موسمه الثاني.

ويبحث المنتخب الهولندي عن مدرب جديد بعد استقالة رونالد كومان عقب خسارته أمام المغرب في دور الـ32 من كأس العالم هذا الصيف.

وكان سلوت من بين أبرز المرشحين لتولي المنصب، لكنه نفى التقارير التي تفيد بانسحابه من المنافسة بعد مفاوضات مطولة حول راتبه ومدة عقده، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقال، وفقًا لمجلة «فوتبال إنترناشونال» الهولندية: «هذه التكهنات غير صحيحة. ببساطة، لم نصل إلى هذه المرحلة من المفاوضات».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، أفضل أن أكون في الملعب مع لاعبي فريقي يومياً، وهو أمر غير ممكن بنفس الطريقة مع المنتخب الوطني».

وقال: «أكن احتراماً كبيراً للمنتخب الوطني والاتحاد الهولندي لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أكون إيجابياً بشأن احترافية المفاوضات التي جرت ذلك الأسبوع. في الوقت الراهن، أعتقد أن كرة القدم على مستوى الأندية لا تزال تقدم لي الكثير».

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الرياضة رياضة عالمية

كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
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كورينثيانز البرازيلي يتخلى عن ديباي لأسباب مالية

الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)
الهولندي ممفيس ديباي خارج كورينثيانز (رويترز)

قرر نادي كورينثيانز البرازيلي، عدم تجديد عقد اللاعب الهولندي ممفيس ديباي. وقد اتُخذ هذا القرار حصراً مراعاةً للوضع المالي للنادي، الأمر الذي يتطلب إدارةً دقيقةً ومسؤولةً للموارد المتاحة.

وقال النادي عبر حسابه على «إكس»: «نتقدم بجزيل الشكر للاعب ممفيس ديباي وفريقه بأكمله، الذين سعوا منذ بداية المفاوضات إلى التوصل لأفضل اتفاق ممكن».

وأضاف في بيانه: «وإلى اللاعب تحديداً، يُعرب النادي عن امتنانه العميق لتفانيه والإنجازات التي حققها طوال مسيرته معنا، والتي تشمل 79 مباراة، و20 هدفاً، والأهم من ذلك، الفوز بثلاثة ألقاب مهمة: كأس باوليستا وكأس البرازيل عام 2025، وكأس السوبر الملكي عام 2026. ستبقى هذه الإنجازات بلا شك جزءاً لا يتجزأ من تاريخ كورينثيانز».

وتابع: «نتفهم أن الإجراءات امتدت لما بعد الموعد النهائي المعتاد، ولكن هذا يعود بالدرجة الأولى إلى كوننا نتعامل مع لاعب متميز».

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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
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الأرجنتيني ألفاريز يعود إلى أتلتيكو... وتكهنات حول مستقبله

المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)
المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز (د.ب.أ)

عاد المهاجم الارجنتيني خوليان ألفاريز صباح الثلاثاء، إلى ملعب سيرو ديل إسبينو التدريبي للانضمام مجددًا إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء إجازته عقب كأس العالم، ورافقه وكيل أعماله، سيرجيو دياز، الذي كان يجلس إلى جواره في السيارة، في عودة أثارت حماسًا كبيرًا في النادي.

ومع ذلك، لم يتدرب الأرجنتيني بعد مع بقية اللاعبين الدوليين ، إذ تدرب خوليان بشكل فردي مع لويس بينيدو، مدرب اللياقة البدنية لأتلتيكو، في جلسة تدريبية موزعة بين الملعب وصالة الألعاب الرياضية. وأكمل جزءًا من التدريب على أرض الملعب وجزءًا آخر في الصالة، كجزء من عودته التدريجية إلى التدريبات.

وخلال وصوله وإقامته في سيرو ديل إسبينو، بدا المهاجم جادًا. تأتي عودته بعد أن اجتاز بالفعل الفحوصات البدنية واختبارات الإجهاد اللازمة في مركز الطب الرياضي عالي الأداء التابع لمستشفى فيثاس مدريد أرتورو سوريا الجامعي.

وكانت عودة خوليان محل ترقب بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد صيفٍ كان فيه مستقبله موضع تساؤل. وقد أشعلت تصريحاته خلال كأس العالم، والتي لم يستبعد فيها إمكانية تحقيق أحد أكبر أحلامه، شائعات حول رحيله المحتمل، فيما كان برشلونة يراقب وضعه عن كثب. والآن، عاد الأرجنتيني إلى مدريد.

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