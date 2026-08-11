30 مليون يورو قد تنقل سبينس من توتنهام إلى إنتر ميلان

دخل ناديا توتنهام هوتسبير وإنتر ميلان في مفاوضات بشأن انتقال الظهير الإنجليزي جيد سبينس إلى بطل الدوري الإيطالي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 30 مليون يورو، ما يعادل 25.6 مليون جنيه إسترليني.

وقال مصدر مقرب من المفاوضات، طلب عدم الكشف عن هويته حفاظاً على علاقاته، إن سبينس يرغب في الانتقال إلى إنتر، الذي يبحث عن ظهير أيمن جديد بعد بيع الهولندي دينزل دومفريس إلى ريال مدريد.

ويتميز سبينس بقدرته على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، لكن المدير الفني لتوتنهام روبرتو دي زيربي يعتبر ديستني أودوغي وظهير منتخب إسبانيا المتوج بكأس العالم بيدرو بورو خياريه الأساسيين في المركزين.

كما أدى وصول أندي روبرتسون من ليفربول في وقت سابق من الصيف الحالي إلى زيادة المنافسة أمام أودوغي في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب الموهبة البرازيلية سوزا، البالغ من العمر 20 عاماً.

أما أرتشي غراي، فرغم تفضيله اللعب في خط الوسط، فإنه يستطيع توفير خيار بديل لبورو في الجبهة اليمنى.

وبالتالي، قد تصبح فرص سبينس في المشاركة محدودة خلال الموسم المقبل، خصوصاً أن توتنهام لن يشارك في أي بطولة أوروبية.

وكانت شبكة «The Athletic» قد كشفت في وقت سابق من الصيف الحالي عن اهتمام إيفرتون بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، لكن إنتر أصبح الآن النادي الذي يخوض مفاوضات مباشرة مع توتنهام.

انضم سبينس إلى النادي اللندني قادماً من ميدلسبره في صيف 2022، في صفقة وصلت قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني، لكن المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتوتنهام آنذاك، وصفه بأنه «صفقة للنادي»، في إشارة إلى أن التعاقد معه لم يكن بناءً على طلبه. ولم يحصل سبينس نتيجة لذلك على فرص حقيقية تحت قيادة كونتي.

وقضى الظهير الإنجليزي بعدها نحو 18 شهراً على سبيل الإعارة متنقلاً بين رين الفرنسي وليدز يونايتد وجنوا الإيطالي، قبل أن يحصل أخيراً على أول مشاركة له أساسياً مع توتنهام تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوغلو.

وتحول سبينس إلى عنصر مهم في الفريق الأول خلال موسم 2024-2025، بعدما منحه بوستيكوغلو فرصة المشاركة، وساهم مع توتنهام في التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

ورغم إقالة بوستيكوغلو من تدريب الفريق في الصيف التالي، فإن توتنهام كافأ سبينس بعقد جديد طويل الأمد في أغسطس (آب) 2025، قبل أن يخوض اللاعب مباراته الدولية الأولى مع منتخب إنجلترا في الشهر التالي.وحافظ سبينس على أهميته داخل الفريق خلال فترات تولي توماس فرانك وإيغور تودور وروبرتو دي زيربي المسؤولية الفنية. كما أدت المستويات التي قدمها خلال العامين الماضيين إلى اختياره ضمن قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في كأس العالم 2026، حيث قدم عدداً من المساهمات المهمة خلال مشوار فريق المدرب توماس توخيل إلى الدور نصف النهائي.

لم تكن مسيرة سبينس مع توتنهام مستقرة في أي وقت. فقد انتقل إلى النادي قادماً من ميدلسبره بعد موسم رائع على سبيل الإعارة مع نوتنغهام فورست، ساهم خلاله في صعود الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن وصف كونتي له بأنه «صفقة للنادي» جعل مستقبله يبدو غامضاً منذ البداية، وظل لعدة أعوام وكأن انتقاله إلى توتنهام لن ينجح أبداً، خاصة بعدما تنقل على سبيل الإعارة بين إيطاليا وفرنسا ودوري الدرجة الثانية الإنجليزي. لكن الأمور تغيرت خلال موسم 2024-2025، عندما ضربت أزمة إصابات قوية صفوف توتنهام.

منح بوستيكوغلو سبينس الفرصة، ورد اللاعب بتقديم مستويات دفاعية ممتازة، إلى جانب تشكيله خطورة هجومية واضحة من خلال انطلاقاته وتقدمه المستمر على الأطراف.

وتحول سبينس نتيجة لذلك إلى أحد اللاعبين المحبوبين بشكل خاص لدى جماهير توتنهام. وحصل اللاعب على عقد جديد في بداية موسم 2025-2026، كما قدم مستوى مميزاً في مباراة توتنهام أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي، التي خسرها الفريق الإنجليزي بركلات الترجيح. لكن مستوى سبينس تراجع في بعض فترات الموسم الماضي، كما أثار الجدل في واقعة حدثت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما بدا أنه تجاهل مدربه آنذاك توماس فرانك ومر بجانبه مباشرة دون التفاعل معه.

وكشف فرانك بعد الواقعة بأيام قليلة أن اللاعب تقدم باعتذار عما حدث.ورغم تقاسم سبينس دقائق المشاركة مع أودوغي وبورو خلال النصف الثاني من الموسم، اختاره توخيل ضمن قائمة إنجلترا المشاركة في كأس العالم.

وظهر اللاعب في عدد من اللحظات المهمة خلال البطولة، من بينها مشاركته في خسارة إنجلترا أمام الأرجنتين في نصف النهائي، عندما انطلق خلف جوليانو سيميوني ونفذ تدخلاً انزلاقياً رائعاً لمنعه من مواصلة الهجمة.

وسيكون موقف جماهير توتنهام من رحيل سبينس منقسماً. فقدرته على اللعب في أكثر من مركز دفاعي تمنحه قيمة كبيرة داخل الفريق، وفي الوقت نفسه يبدو مبلغ 30 مليون يورو منخفضاً نسبياً بالنسبة إلى لاعب شارك أساسياً في مباراة بنصف نهائي كأس العالم قبل شهر واحد فقط، ولا يزال يتبقى له عدة أعوام في عقده مع النادي. ومع ذلك، فإن قوة المنافسة في مركزي الظهير وغياب توتنهام عن البطولات الأوروبية قد يدفعان سبينس إلى البحث عن فرصة أكبر للمشاركة، فيما يرى إنتر فيه خياراً لتعويض رحيل دومفريس إلى ريال مدريد.