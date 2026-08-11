خلال أسبوع… نحو 30 ألف طلب للتطوع في «كأس آسيا 2027»

انطلقت، الأسبوع الماضي، في المنطقة الشرقية المرحلة الأولى من المقابلات الشخصية للمتقدمين إلى برنامج متطوعي كأس آسيا 2027 السعودية، بعد أن استقطب البرنامج أكثر من 30 ألف طلب. وتشهد محافظة الخبر إجراء أكثر من 3 آلاف مقابلة، على أن تتواصل المقابلات لاحقاً في الرياض وجدة، ضمن مراحل اختيار وتأهيل المتطوعين للمشاركة في مختلف مسارات العمل بالبطولة.

وتدخل المملكة محطة جديدة في طريقها لاستضافة كأس آسيا 2027 السعودية، مع تبقّي 150 يوماً على انطلاق النسخة الـ19 من البطولة القارية، التي تقام للمرة الأولى في المملكة خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط) 2027.

وتجمع البطولة 24 منتخباً آسيوياً تتنافس على مدى 30 يوماً في 51 مباراة تستضيفها الرياض وجدة والخُبر، في واحدة من أبرز البطولات الرياضية التي تحتضنها المملكة.

وتتواصل الأعمال التنظيمية والتشغيلية في المدن الثلاث، وتشمل استكمال جاهزية الملاعب والمرافق، وخطط النقل والضيافة والخدمات المقدَّمة للجماهير، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة للمنتخبات والجماهير القادمة من مختلف أنحاء القارة.

وتحظى النسخة المقبلة بحضور فني لافت، بمشاركة عدد من أبرز منتخبات القارة، من بينها منتخبات سجلت حضورها في نهائيات كأس العالم 2026، ما يعزز مستوى المنافسة المنتظرة على اللقب القاري.

وكانت القرعة النهائية للبطولة قد أُقيمت في مايو (أيار) الماضي بقصر سلوى في حي الطريف التاريخي بالدرعية، وأسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الكويت وعُمان وفلسطين، على أن يستهل «الأخضر» مشواره بمواجهة فلسطين في الرياض، سعياً نحو لقبه الآسيوي الرابع بعد تتويجه بالبطولة في أعوام 1984 و1988 و1996.