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الرياضة رياضة سعودية

ليتش: القادسية من أقوى فرق الدوري… والشباب جاهز لبداية الموسم

الألماني توماس ليتش مدرب فريق الشباب خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة القادسية (الشرق الأوسط)
الألماني توماس ليتش مدرب فريق الشباب خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة القادسية (الشرق الأوسط)
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ليتش: القادسية من أقوى فرق الدوري… والشباب جاهز لبداية الموسم

الألماني توماس ليتش مدرب فريق الشباب خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة القادسية (الشرق الأوسط)
الألماني توماس ليتش مدرب فريق الشباب خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة القادسية (الشرق الأوسط)

أكد الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب، أن فترة الإعداد في النمسا سارت بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن العمل خلالها تركز على تطبيق أفكاره وتطوير الجوانب الدفاعية والهجومية، قبل مواجهة القادسية في افتتاح مشوار الفريق بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال ليتش في مؤتمره الصحافي الأول قبل المباراة: «سعيد بوجودي هنا في أول مؤتمر صحافي لي قبل أول مباراة في الدوري. استغللنا فترة الإعداد بصورة إيجابية، وسنواجه القادسية أحد أقوى الأندية في الدوري السعودي».

وأوضح المدرب الألماني أن فريقه خصص الأسبوع الأخير من الإعداد بصورة أكبر للمواجهة، مع دراسة طريقة لعب القادسية ونقاط قوته وضعفه، لكنه شدد على أن التركيز الأكبر بقي منصباً على فريقه، قائلاً: «80 في المائة من تركيزي كان على فريقي وطريقة اللعب التي سنلعب بها».

وكان ليتش قد أمضى ثلاثة أسابيع في معسكر النمسا، وهي الفترة التي استغلها، وفق حديثه رداً على سؤال صحيفة «الشرق الأوسط»، في العمل اليومي مع اللاعبين وتوصيل أفكاره إليهم، إلى جانب عقد اجتماعات فردية معهم، مشيراً إلى وجود استجابة منهم وتطبيق للأفكار التي عمل عليها منذ الأسابيع الثلاثة الأولى.

وبيّن أن الجهاز الفني بدأ العمل على الجوانب الدفاعية ومبادئ اللعب التي يريد تطبيقها خلال الموسم، قبل الانتقال إلى الجوانب الهجومية، مضيفاً: «أنا متفائل جداً بتطور الفريق، ومن خلال المباريات الودية بدأ الفريق يتطور من ناحية الأداء والنتائج».

وفيما يتعلق بمواجهة القادسية، أشار ليتش إلى أن المنافس يملك لاعبين مميزين، وأن الجهاز الفني اطلع على نقاط القوة والضعف لديه، كما تحدث عن وضوح نهجه التكتيكي، قائلاً إن القادسية يلعب بطريقة 3-5-2.

وحول الشكل المنتظر للشباب في المباراة، أكد ليتش أهمية التوازن، مستنداً إلى ما شاهده خلال المعسكر، بقوله: «من المهم في كرة القدم أن يكون لديك دفاع متوازن، وما شاهدناه في المعسكر أن الفريق استقبل هدفاً واحداً خلال أربع مباريات، وهذا شيء مطمئن».

وأضاف: «صحيح أن القادسية قوي ولن نبادر بالهجوم مرة واحدة»، مؤكداً أن «التوازن مهم في كل الجوانب، والأهم الثقة»، قبل أن يشدد على أن الشباب يمتلك قوة هجومية أيضاً.

وأكد المدرب الألماني أهمية تطوير اللاعبين صغار السن، وقال: «من وجهة نظري جميع الأندية السعودية، والمدرب ينظر للاعبين الأجانب والسعوديين وصغار السن، ليتطوروا».

وأوضح أن عدداً من اللاعبين صغار السن شاركوا معه في المعسكر، مشيراً إلى أهمية التواصل مع مدرب الفريق الأولمبي، وقال إنه شاهد عدداً من المواهب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الاهتمام بهم مهم «لأنهم مستقبل الفريق».

وفي ملف الخيارات الهجومية، أشار ليتش إلى أن فترة الانتقالات لا تزال مفتوحة، وأنه لا يعرف ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم حسم الخيارات النهائية.

وتحدث تحديداً عن كارلوس جونيور، موضحاً أنه يستطيع اللعب جناحاً أو خلف المهاجم، كما لعب رأس حربة صريحاً مع الشباب، مؤكداً ثقته بقدراته، وقال: «شاهدنا كارلوس في مركز رأس الحربة خلال المباريات الودية، ولديه الإمكانات التي تسمح له باللعب في أكثر من مركز هجومي».

وشدد ليتش على أنه يتعامل حالياً مع المجموعة الموجودة، وقال: «أنا كمدرب لا أتحدث إلا عن اللاعبين الموجودين حالياً، وأنا واثق بالموجودين».

وأضاف أن الوضع قد يتغير خلال أسبوع، وربما يصبح لدى الفريق خمسة مهاجمين، «فلا نعلم ما سيحدث».

وأكد أن تركيزه في الوقت الحالي ينصب على المجموعة المتاحة أمامه، وأنه سيعمل على اختيار «أفضل 11 لاعباً والتشكيلة المناسبة للمباراة».

ويبدأ فريق الشباب مبارياته في الموسم الجديد أمام القادسية يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
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الدرعية يستعير عبدالله الزيد من الهلال

الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)
الدرعية يتعاقد مع عبدالله الزيد قادماً من الهلال (حساب النادي)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع عبدالله الزيد، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

وشارك الزيد في تدريبات الدرعية اليوم، بعد انضمامه إلى الفريق، استعداداً للموسم الجديد.

ويأتي انضمام الزيد إلى الدرعية ضمن تحركات النادي لتعزيز صفوفه، في ظهوره الأول ضمن منافسات دوري المحترفين.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
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الفهمي: رحيل محرز وكيسيه قرار فني... والأهلي سينافس على كل البطولات

ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)
ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي (حساب النادي)

أكد ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، أن إدارة النادي تعمل على استكمال احتياجات الفريق الأول لكرة القدم، مشدداً على أن جميع اللاعبين الذين غادروا خلال الفترة الماضية سيتم تعويضهم، وأن النادي ماضٍ في تدعيم صفوفه وسد جميع الخانات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

وتحدث الفهمي خلال ظهوره في برنامج «دورينا غير» عن عدد من الملفات الأهلاوية، في مقدمتها رحيل المدرب الألماني ماتياس يايسله، ومستقبل عدد من اللاعبين، إلى جانب التحضيرات للموسم الجديد، مؤكداً أن العمل داخل النادي تضاعف خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال الفهمي إن إدارة الأهلي «لا تتنفس إلا من خلال الجمهور»، موجهاً رسالة طمأنة إلى جماهير النادي، ومؤكداً أن الفريق سيكون أمام موسم مختلف، وأضاف: «اطمئنوا، الأهلي سوف يكون صاحب تاريخ كبير هذا الموسم».وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من الانتماء تجاه النادي، مبيناً أنهم يرددون أهازيج الأهلي داخل غرفة الملابس، ويتحدثون بفخر عن البطولات التي حققوها مع الفريق، حتى في ظل امتلاك بعضهم سجلاً حافلاً بالإنجازات العالمية.وأكد الفهمي أن الأهلي سيعمل على تعويض كل لاعب غادر صفوفه، وقال: «كل لاعب رحل سوف يتم تعويضه، وماضون في سد كل الخانات»، رافضاً الكشف عن أسماء محددة في المفاوضات الجارية، ومنها ما يتعلق بإمكانية عودة فرانك كيسيه، مكتفياً بالتأكيد على وجود مفاوضات مع عدد من اللاعبين.وفيما يخص حراسة المرمى، أوضح الفهمي أن السنغالي إدوار ميندي سيواصل مشواره مع الأهلي، فيما أشار إلى أن وضع إنزو ميلوت سيُحسم قريباً.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى دور المدير الرياضي بيدرو في ملف التعاقدات، مؤكداً أن جميع الصفقات التي أُبرمت خلال الفترة الماضية عُرضت على يايسله وحظيت بموافقته، نافياً أن يكون لبيدرو أي صلاحية للتأثير على المدرب في اختيار اللاعبين.وقال الفهمي إن رحيل الجزائري رياض محرز والإيفواري فرانك كيسيه جاء «بقرار فني بحت وليس مادي»، موضحاً أن القرار كان من يايسله، وأن بيدرو لم يكن له رأي في رحيلهما.وعن رحيل يايسله، أكد الفهمي أن إدارة النادي قدمت للمدرب جميع المتطلبات التي طلبها من أجل مواصلة عمله، لكنه اختار في النهاية تقديم استقالته.

وأضاف: «بعد عودة الفريق إلى جدة، كان يايسله يسأل عن أوضاع الملعب والتدريبات، ثم تفاجأنا بتقديمه للاستقالة، ولا نريد التحدث عن الماضي».

وأوضح أن النادي تحرك سريعاً بعد رحيل المدرب، واختار جهازاً فنياً يتوافق مع النهج الفني الذي كان يسير عليه الفريق، مشيراً إلى أن خيارات التعاقد لا تزال مفتوحة لاستكمال احتياجات الفريق.وشدد الفهمي على أن الأهلي يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، وقال: «أي بطولة سيلعب فيها الفريق فهو مؤهل لحصادها»، مؤكداً أن الإدارة تعمل على استقرار المجموعة، وأن كل لاعب يحتاج إليه النادي سيستمر مع الفريق.

وفيما يتعلق بالمدافع علي مجرشي، طالب الفهمي باحترام خصوصية اللاعب، موضحاً أنه يمر بظروف خاصة، وقال: «نتمنى من الجميع البعد عن الحديث عما يمر به اللاعب لخصوصية اللاعب»كما وجه رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكداً أن الفريق يعيش حالة من التماسك، وأن اللاعبين يتطلعون إلى العودة للعب أمام جماهيرهم، وقال: «العمل المقدم من بيدرو مضاعف، وأوجه رسالة للجماهير بأن الفريق متماسك، واللاعبون مشتاقون لجمهور النادي ويرددون الأهازيج داخل النادي شوقاً للجماهير».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
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أبها يعيد تشكيل قائمته قبل العودة إلى الدوري السعودي

أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)
أبها يعيد بناء صفوفه بصفقات جديدة ورحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين (نادي أبها)

واصل فريق أبها استعداداته للموسم الرياضي الجديد، بعد صيف شهد تغييرات واسعة في قائمته، شملت إبرام عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، إلى جانب رحيل مجموعة كبيرة من اللاعبين، في خطوة تهدف من خلالها إدارة النادي إلى بناء فريق قادر على الظهور بصورة مختلفة مع عودته إلى منافسات الدوري السعودي.

وخاض أبها خلال برنامجه الإعدادي في سلوفينيا عددًا من المباريات الودية للوقوف على جاهزية اللاعبين والوقوف على خيارات الجهاز الفني، كان مواجهة الشارقة الإماراتي أولى المباريات الودية التي انتهت بفوز الأخير 2-1، وسجل هدف أبها الوحيد المدافع السنغالي عبدو ديالو.وتعادل الفريق دون أهداف أمام ريزا سبور التركي، فيما خاض مواجهة ودية مغلقة أمام العلا، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد.وشهدت تحركات أبها في سوق الانتقالات الصيفية استقطاب أسماء جديدة في مختلف المراكز، إذ تعاقد النادي مع المدافع السنغالي عبدو ديالو، والفرنسيين دونوفان ليون، ولورنس روزييه، وأليمامي غوري، إلى جانب صانع الألعاب الفرنسي نبيل فقير.كما عزز الفريق صفوفه بعدد من اللاعبين السعوديين، بالتعاقد مع محمد الدوسري، وصفوان الجهني، وماجد دوران، وفيصل الصبياني، ومحمد الزيد، إضافة إلى الحارس مصطفى ملائكة.

أبها يتعاقد مع لاعب الوسط محمد الزيد قادماً من الهلال (نادي أبها)

واتجه النادي كذلك إلى خيار الإعارة في تدعيم قائمته، باستعارة عبد الكريم دارسي، وكشيم القحطاني، في الوقت الذي حافظ فيه على بعض عناصره من خلال تجديد عقود ناصر الدعجاني ومحمد حمسل وجوريان غاري.

ويبرز التعاقد مع نبيل فقير وعبدود ديالو ودونوفان ليون ضمن أبرز تحركات أبها، في ظل الرغبة في رفع جودة الفريق وإضافة عناصر تمتلك خبرة على المستويين المحلي والدولي.وفي الجهة المقابلة، شهدت قائمة أبها خروج عدد كبير من اللاعبين، إذ ضمت قائمة المغادرين عبد الله الجدعاني، ومعتز أكجة، ومحمد العوفي، وفهد الجيزاني، وسويلم المنهالي، ومناف أبويابس، ووليد عسيري، وسليمان بيلو، وحمود الشمري.كما غادر الفريق كل من ألفونسو تايرا، ولويز مورالها، وجاي ديمبلي، وحامد هوساوي، وحسن السليس، وداؤود الطارف، في تغييرات تعكس حجم إعادة البناء التي تشهدها القائمة.وتضع هذه التحولات الجهاز الفني أمام مهمة تحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة واللاعبين المستمرين، خصوصًا أن الفريق يدخل الموسم بقائمة مختلفة إلى حد كبير عن الموسم الماضي.

وتسعى إدارة النادي إلى أن تكون التحركات الصيفية نقطة انطلاق لمشروع جديد، خصوصًا بعد عودة أبها إلى دوري روشن، حيث ستكون المنافسة أكثر صعوبة وتتطلب قائمة تملك العمق والجودة والخبرة الكافية للتعامل مع متطلبات الموسم.

النادي يعيد تشكيل صفوفه استعداداً لعودته إلى الدوري السعودي (نادي أبها)

ومع اقتراب صافرة البداية، تبدو مهمة أبها مزدوجة: استكمال بناء الفريق من جهة، والوصول إلى أعلى درجات الانسجام والجاهزية في وقت قصير من جهة أخرى، على أمل أن تمنح الصفقات الجديدة الفريق إضافة فنية حقيقية تساعده على تحقيق أهدافه في الموسم المقبل.ويستهل أبها مشواره في الدوري السعودي بمواجهة الحزم يوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، في اختبار مبكر للفريق بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت على قائمته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

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