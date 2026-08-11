ليتش: القادسية من أقوى فرق الدوري… والشباب جاهز لبداية الموسم

أكد الألماني توماس ليتش، مدرب فريق الشباب، أن فترة الإعداد في النمسا سارت بصورة إيجابية، مشيراً إلى أن العمل خلالها تركز على تطبيق أفكاره وتطوير الجوانب الدفاعية والهجومية، قبل مواجهة القادسية في افتتاح مشوار الفريق بالدوري السعودي للمحترفين.

وقال ليتش في مؤتمره الصحافي الأول قبل المباراة: «سعيد بوجودي هنا في أول مؤتمر صحافي لي قبل أول مباراة في الدوري. استغللنا فترة الإعداد بصورة إيجابية، وسنواجه القادسية أحد أقوى الأندية في الدوري السعودي».

وأوضح المدرب الألماني أن فريقه خصص الأسبوع الأخير من الإعداد بصورة أكبر للمواجهة، مع دراسة طريقة لعب القادسية ونقاط قوته وضعفه، لكنه شدد على أن التركيز الأكبر بقي منصباً على فريقه، قائلاً: «80 في المائة من تركيزي كان على فريقي وطريقة اللعب التي سنلعب بها».

وكان ليتش قد أمضى ثلاثة أسابيع في معسكر النمسا، وهي الفترة التي استغلها، وفق حديثه رداً على سؤال صحيفة «الشرق الأوسط»، في العمل اليومي مع اللاعبين وتوصيل أفكاره إليهم، إلى جانب عقد اجتماعات فردية معهم، مشيراً إلى وجود استجابة منهم وتطبيق للأفكار التي عمل عليها منذ الأسابيع الثلاثة الأولى.

وبيّن أن الجهاز الفني بدأ العمل على الجوانب الدفاعية ومبادئ اللعب التي يريد تطبيقها خلال الموسم، قبل الانتقال إلى الجوانب الهجومية، مضيفاً: «أنا متفائل جداً بتطور الفريق، ومن خلال المباريات الودية بدأ الفريق يتطور من ناحية الأداء والنتائج».

وفيما يتعلق بمواجهة القادسية، أشار ليتش إلى أن المنافس يملك لاعبين مميزين، وأن الجهاز الفني اطلع على نقاط القوة والضعف لديه، كما تحدث عن وضوح نهجه التكتيكي، قائلاً إن القادسية يلعب بطريقة 3-5-2.

وحول الشكل المنتظر للشباب في المباراة، أكد ليتش أهمية التوازن، مستنداً إلى ما شاهده خلال المعسكر، بقوله: «من المهم في كرة القدم أن يكون لديك دفاع متوازن، وما شاهدناه في المعسكر أن الفريق استقبل هدفاً واحداً خلال أربع مباريات، وهذا شيء مطمئن».

وأضاف: «صحيح أن القادسية قوي ولن نبادر بالهجوم مرة واحدة»، مؤكداً أن «التوازن مهم في كل الجوانب، والأهم الثقة»، قبل أن يشدد على أن الشباب يمتلك قوة هجومية أيضاً.

وأكد المدرب الألماني أهمية تطوير اللاعبين صغار السن، وقال: «من وجهة نظري جميع الأندية السعودية، والمدرب ينظر للاعبين الأجانب والسعوديين وصغار السن، ليتطوروا».

وأوضح أن عدداً من اللاعبين صغار السن شاركوا معه في المعسكر، مشيراً إلى أهمية التواصل مع مدرب الفريق الأولمبي، وقال إنه شاهد عدداً من المواهب خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الاهتمام بهم مهم «لأنهم مستقبل الفريق».

وفي ملف الخيارات الهجومية، أشار ليتش إلى أن فترة الانتقالات لا تزال مفتوحة، وأنه لا يعرف ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم حسم الخيارات النهائية.

وتحدث تحديداً عن كارلوس جونيور، موضحاً أنه يستطيع اللعب جناحاً أو خلف المهاجم، كما لعب رأس حربة صريحاً مع الشباب، مؤكداً ثقته بقدراته، وقال: «شاهدنا كارلوس في مركز رأس الحربة خلال المباريات الودية، ولديه الإمكانات التي تسمح له باللعب في أكثر من مركز هجومي».

وشدد ليتش على أنه يتعامل حالياً مع المجموعة الموجودة، وقال: «أنا كمدرب لا أتحدث إلا عن اللاعبين الموجودين حالياً، وأنا واثق بالموجودين».

وأضاف أن الوضع قد يتغير خلال أسبوع، وربما يصبح لدى الفريق خمسة مهاجمين، «فلا نعلم ما سيحدث».

وأكد أن تركيزه في الوقت الحالي ينصب على المجموعة المتاحة أمامه، وأنه سيعمل على اختيار «أفضل 11 لاعباً والتشكيلة المناسبة للمباراة».

ويبدأ فريق الشباب مبارياته في الموسم الجديد أمام القادسية يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.