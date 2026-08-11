كاريلي: مواجهة «نيوم» صعبة... وجدد «الفيحاء» ليسوا في كامل جاهزيتهم

أكد البرازيلي فابيو كاريلي، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة «الفيحاء» و«نيوم» في الجولة الأولى من منافسات «دوري روشن السعودي للمحترفين»، أن تحضيرات فريقه تسير بشكل جيد، مشيراً إلى تطلعه لتحقيق بداية إيجابية أمام «نيوم»، في ظل أهمية المباراة الأولى في منح الفريق الثقة مع انطلاق الموسم.
وشدد كاريلي على صعوبة المواجهة، خصوصاً أنها تقام خارج أرض الفريق، موضحاً أن المباريات الافتتاحية دائماً ما تحمل صعوبة خاصة، في ظل عدم وضوح صورة الفريق بشكل كامل في بداية الموسم.
وأضاف أن اللاعبين المنضمّين حديثاً يمتلكون إمكانات عالية وحماساً كبيراً، مُعرباً عن سعادته بما يقدمونه في التدريبات، ومؤكداً أنهم سيكونون إضافة مهمة للفريق.
وعن إمكانية مشاركة المحترفيْن الجديدين، المُدافع البرتغالي باولو أوليفيرا والمهاجم البرازيلي لازارو فينسيوس، أوضح أنهما قد لا يكونان في كامل جاهزيتهما البدنية بسبب توقيعهما مؤخراً مع الفريق، مشيراً إلى أن العمل سيتواصل لرفع جاهزيتهما، خلال الفترة المقبلة.
يُذكر أن الفريق سيغادر إلى تبوك، بعد غدٍ الخميس، على أن يكون التدريب الرئيسي على ملعب النادي بالمجمعة.