كوستا يشارك للمرة الأولى في تدريبات النصر… وأنج: سامو إضافة نوعية

شارك البرتغالي سامو كوستا للمرة الأولى في تدريبات فريق النصر، بعد إعلان النادي رسمياً التعاقد معه قادماً من ريال مايوركا الإسباني، بعقد يمتد لـ4 أعوام.
والتقى كوستا بزملائه اللاعبين خلال الحصة التدريبية، فيما رحّب به الأسترالي أنج بوستيكوغلو، المدير الفني للنصر، مؤكداً أن اللاعب سيكون إضافة للفريق خلال المرحلة المقبلة.
وكان البرتغالي سامو كوستا قد ظهر بنظارات مزودة بكاميرا نقلت جميع تفاصيل وصوله للرياض حتى لحظة إعلان التوقيع وارتداء القميص رقم 11، وسيكون أول ظهور له داخل الملعب بقميص النصر في لقاء الفتح، على أن يواصل برنامجه التدريبي خلال الأيام المقبلة تمهيداً للوصول إلى الجاهزية المطلوبة.
وكان النصر أعلن رسمياً، عبر حسابه في منصة «إكس»، توقيع عقده مع كوستا لمدة 4 أعوام، متمنياً للاعب البرتغالي التوفيق مع الفريق خلال مسيرته المقبلة.