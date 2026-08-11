ديوماندي: عندما يتصل بك ريال مدريد لا يمكنك أن تقول لا

أعرب العاجي يان ديوماندي عن سعادته وفخره بالانضمام إلى ريال مدريد، مؤكداً أن الانتقال إلى النادي الإسباني كان حلماً يراوده منذ طفولته، وأن هدفه هو مساعدة الفريق على الفوز بكل الألقاب الممكنة.

وقال ديوماندي في تصريحات للموقع الرسمي لريال مدريد: «أنا فخور وسعيد لأن هذا كان حلمي. عندما كنت طفلاً، كنت أريد اللعب لأكبر الأندية في العالم. أنا ممتن لوجودي هنا وسعيد وفخور، وأريد أن تكون عائلتي فخورة بي».

وأضاف المهاجم الشاب: «هذا هو أكبر نادٍ في العالم والجميع يريد المجيء إلى هنا. أريد أن أكون جزءاً من نجاحات الفريق».

ووجه ديوماندي الشكر إلى المدرب جوزيه مورينيو والنادي على الثقة به، موضحاً: «أود أن أشكر المدرب لأننا أجرينا محادثة من قبل، وأنا هنا بفضله وبفضل النادي بالطبع. أنا سعيد بهذه الصفقة وأشكر النادي والمدرب على الثقة بي».

وأشار إلى أن وجود لاعبين كبار في غرفة ملابس ريال مدريد يمثل فرصة مهمة للتعلم، موضحاً: «من الرائع دائماً أن يكون لديك لاعبون كبار في غرفة الملابس. تتعلم منهم. كنت أشاهدهم على التلفاز واليوم نشارك غرفة الملابس نفسها، إنه أمر لا يصدق».

وأكد ديوماندي أن اللعب لريال مدريد يتطلب جهداً أكبر: «الأمر مختلف هنا، فالأمور أصعب. هذا طبيعي لأنه أكبر نادٍ. تحتاج إلى العمل بجد أكثر من الأندية الأخرى لتكون الأفضل في العالم، وهذا ما أحاول القيام به».

وعن سبب اختياره ريال مدريد، قال ديوماندي: «لأنه أفضل نادٍ في العالم. عندما يتصل بك ريال مدريد، لا يمكنك أن تقول لا. الأمر بهذه البساطة».

وختم بالقول: «أريد تحقيق العديد من النجاحات مع النادي ومساعدة الفريق على الفوز بكل شيء. أنا سعيد جداً لوجودي هنا وآمل أن أحقق نجاحاً كبيراً مع الفريق».