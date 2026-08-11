لياو لاعب ميلان يرد على الشائعات بشأن مستقبله

أعرب رافائيل لياو عن استيائه من «التكهنات والأخبار غير الصحيحة» حول مستقبله مع ميلان، مؤكداً أنه لا أحد غير عائلته ومحاميه مخوّل بالتحدث باسمه.

وكان اللاعب الدولي البرتغالي قد صرّح بشكل متكرر في نهاية الموسم الماضي بأنه يشعر بأن مسيرته مع ميلان قد وصلت إلى نهايتها الطبيعية، وأنه يبحث عن تحدٍ جديد خارج الدوري الإيطالي.

مع ذلك، لم تُثمر العروض المقدمة من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني، لذا اقتصرت العروض على الدوري التركي الممتاز عبر أندية غلاطة سراي وفنربخشة وبشكتاش.

وبسبب عدم القدرة على تلبية سعر الصفقة المطلوب البالغ 50 مليون يورو بالإضافة إلى مكافأة قدرها 10 ملايين يورو، يبدو أن لياو مستمر في ميلان.

وعبّر اللاعب عن إحباطه الثلاثاء عبر منصة «انستغرام»، حيث نشر نصًا مصحوبًا بصورة له أثناء التدريب مع ميلان.

وقال حسبما نقلت صحيفة «فوتبول إيطاليا»: «كل ما يشغلني هو الملعب: أركز على تقديم أفضل ما لديّ في كل مباراة وكل حصة تدريبية».

وأضاف: «ولتجنب أي تكهنات أو أخبار غير صحيحة، أؤكد أنني منذ فترة طويلة أوكلت جميع اهتماماتي لعائلتي ومحاميّ فقط».

وتابع: «لا أحد غيري مخوّل بالتحدث باسمي. كل تركيزي منصب على الأهداف القادمة».