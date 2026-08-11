السعودية بخمسة أندية في «دوري نخبة آسيا»… حضور غير مسبوق

سجلت كرة القدم السعودية رقماً تاريخياً في دوري أبطال آسيا للنخبة، بمشاركة خمسة أندية في النسخة المقبلة من البطولة، وذلك بعد حجز الاتحاد مقعده في مرحلة الدوري إثر انتصاره على الجزيرة الإماراتي، الثلاثاء، في مواجهة الملحق، ليكمل عقد الأندية السعودية المشاركة آسيوياً.
ويتصدر النصر، بطل الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، قائمة الفرق السعودية المشاركة، إلى جانب الهلال والأهلي، بطلَي النسختين السابقتين من البطولة، فيما يشارك القادسية للمرة الأولى في البطولة بصيغتها الجديدة، بينما أكمل الاتحاد عقد الخماسي السعودي، ليحقق الدوري السعودي حضوراً تاريخياً بخمسة أندية في نسخة واحدة.
وهنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاتحاديين بالتأهل إلى مرحلة الدوري، عقب الفوز على الجزيرة الإماراتي، وقال عبر حسابه في منصة «إكس»: «أبارك لإدارة ولاعبي وجماهير نادي الاتحاد التأهل إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027».وأشار المسحل إلى أن مشاركة خمسة أندية سعودية في البطولة تعكس التطور الذي تشهده كرة القدم السعودية، وقال: «تسجل الكرة السعودية أولوية تاريخية بمشاركة خمسة أندية في دوري أبطال آسيا للنخبة».
ومن المنتظر أن تُجرى قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء 18 أغسطس (آب) الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث يوجد الأهلي في المستوى الأول، والنصر في الثاني، والهلال في الثالث، فيما يحضر القادسية والاتحاد في المستوى الرابع.