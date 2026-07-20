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الرياضة رياضة سعودية

«الشرق الأوسط» تكشف عن آلية قرعة نخبة آسيا 2027

الأهلي في المستوى الأول... ولا صدام بين أندية البلد الواحد في مرحلة الدوري

الأهلي وضع في المستوى الأول قبل إجراء القرعة (تصوير: علي خمج)
الأهلي وضع في المستوى الأول قبل إجراء القرعة (تصوير: علي خمج)
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«الشرق الأوسط» تكشف عن آلية قرعة نخبة آسيا 2027

الأهلي وضع في المستوى الأول قبل إجراء القرعة (تصوير: علي خمج)
الأهلي وضع في المستوى الأول قبل إجراء القرعة (تصوير: علي خمج)

تحصلت «الشرق الأوسط» على آلية تصنيف الأندية وإجراء مراسم القرعة في «نخبة آسيا 2027» لمنطقة الغرب، إذ اعتمد الاتحاد الآسيوي تصنيف الأندية إلى أربعة مستويات، وفقاً للمعايير المنصوص عليها في لوائح البطولة، بما يضمن تطبيق آلية القرعة الرسمية وتوزيع الفرق بصورة متوازنة، وفقاً لمنصة «فوتي رانكنغ».

وضم المستوى الأول أندية الأهلي السعودي، والعين الإماراتي، والسد القطري، واستقلال الإيراني، فيما جاء في المستوى الثاني نيفتش الأوزبكي، والقوة الجوية العراقي، والنصر السعودي، وشباب الأهلي الإماراتي.

أما المستوى الثالث فضم الغرافة القطري، وتراكتور الإيراني، والهلال السعودي، والوصل الإماراتي، بينما تألف المستوى الرابع من الشمال القطري، والقادسية السعودي، إلى جانب الفريقين المتأهلين من الملحق.

ووفقاً للائحة البطولة، يخوض كل نادٍ 8 مباريات في مرحلة الدوري، بواقع أربع مباريات على أرضه و4 خارجها، بحيث يواجه فريقاً واحداً من كل مستوى ذهاباً أو إياباً، ليكون مجموع مبارياته ثماني مواجهات.

كما تنص اللوائح على عدم جواز مواجهة أي فريق لنادٍ آخر من الاتحاد الوطني (الدولة) ذاته خلال هذه المرحلة، وذلك ضمن آلية القرعة المعتمدة لضمان العدالة والتوازن في المنافسة.

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