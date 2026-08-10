كوكوريلا: لم أتردد لحظة في الانضمام لريال مدريد

أعرب مارك كوكوريلا عن سعادته الكبيرة ببدء مشواره مع ريال مدريد، مؤكداً أن الانضمام إلى النادي يمثل امتيازاً وشرفاً كبيرين، ومبدياً تطلعه للمشاركة في المباريات أمام جماهير الفريق في ملعب «سانتياغو برنابيو».

وأكمل كوكوريلا، الذي انضم إلى ريال مدريد حديثاً، أول حصة تدريبية له مع الفريق، قبل أن يتحدث إلى قناة النادي عن مشاعره بعد بداية تجربته الجديدة.

وقال المدافع الإسباني الدولي: «أنا سعيد جداً. لقد انتظرت طويلاً، وكان الأمر طويلاً، لكنني هنا الآن. اليوم تدربت مع زملائي، وتعرفت على الجميع، وأتمنى تدريجياً أن أتعرف عليهم بشكل أفضل وأن يكون عاماً رائعاً».

وأضاف: «إنه لشرف كبير. أعتقد أن عدداً قليلاً من الناس يمكنهم القول إنهم ارتدوا هذا القميص. لقد رأينا أساطير عظيمة، إنه نادٍ لديه تاريخ كبير، وهو الأكبر في أوروبا. أن أكون هنا اليوم هو امتياز وشرف، وفوق كل ذلك مكافأة لكل الجهود التي بذلتها طوال مسيرتي».

وتحدث كوكوريلا عن استقبال زملائه له، قائلاً: «كل شيء جيد جداً. كنت أتطلع للتعرف عليهم. تحدثت مع بعض الزملاء الذين كتبوا لي، وكانت هناك ترحيبات رائعة. كان يوماً صعباً وطويلاً، لكنني بدأت أكتسب المشاعر تدريجياً وأتدرب شيئاً فشيئاً، لأن الأشياء الجيدة قادمة قريباً».

وأكد كوكوريلا أن فرصة اللعب لريال مدريد كانت من النوع الذي يصعب رفضه، موضحاً: «كلاعب، وكطفل يبدأ لعب كرة القدم، فإن الحصول على فرصة للعب في نادٍ مثل هذا أمر يصعب رفضه. عندما جاءت الفرصة لم يكن لدي أي شك».

وتابع كوكوريلا: «أتطلع للعب أول مباراة لنا على ملعبنا والتعرف على الجماهير. لقد أتيت للعب في (برنابيو) كزائر، وكذلك في مباراة مع المنتخب، لكن أن أعيش ذلك كمضيف، وسماع النشيد، ورؤية الجماهير عند وصول الحافلة... لقد شاهدت ذلك في بعض الأفلام الوثائقية وهو شيء مذهل في المباريات الكبيرة. كل ذلك شيء جميل جداً ويبقى كذكريات للأبد».