قبل إدارته كأس السوبر الأوروبية... أرتان يحث الحكام على الطموح

حث الحكم الصومالي عمر أرتان الحكام الطموحين على «ألا يتوقفوا أبداً عن الحلم»، وذلك قبل أن يدخل التاريخ باعتباره أول حكم غير أوروبي يدير مباراة كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم الأربعاء في سالزبورغ.

وأثبت الحكم (34 عاماً) مكانته بين نخبة الحكام في أفريقيا، بعدما أصبح أول حكم صومالي يدير نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما حصل على جائزة أفضل حكم من الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف).

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إن إسناد إدارة المباراة لأرتان جاء بموجب اتفاقية تعاون تم توقيعها مع «الكاف» هذا العام بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين.

وقال باتريس موتسيبي رئيس «الكاف» في تصريحات نشرها «اليويفا» الاثنين: «هذا شرف عظيم لعمر أرتان وللحكام الأفارقة».

وكان أرتان قد اختير للتحكيم في كأس العالم لهذا العام، لكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية منعته من دخول الولايات المتحدة على الرغم من حيازته لتأشيرة سارية.

وقال أرتان: «كانت فترة صعبة للغاية. أبدى كثيرون تعاطفهم معي، لأن الأمر يكون قاسياً عندما يعمل شخص لسنوات طويلة من أجل مهمة معينة ثم لا يتمكن في النهاية من أدائها».

وكانت سياسات الهجرة الصارمة التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مصدر قلق خلال كأس العالم، بعدما فرضت واشنطن العام الماضي حظراً واسعاً على السفر شمل مواطني 12 دولة، من بينها الصومال.

وقال مسؤول في الإدارة الأميركية إن أرتان مُنع من الدخول بسبب صلاته «بأفراد مشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية».

وحصل أرتان على الشارة الدولية عام 2018، وفي عام 2024 أصبح أول حكم صومالي يدير مباراة في كأس الأمم الأفريقية.

وقال: «أعتقد أنه إذا استطعت النجاح، فيمكن لأي شخص أن ينجح. لا تتوقفوا أبداً عن الحلم».

ويلعب باريس سان جيرمان حامل لقب دوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا بطل الدوري الأوروبي يوم الأربعاء في سالزبورغ.