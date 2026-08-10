القادسية يعزز صفوف سيداته بـ«شادن وفدوى ومريم»

أنهت إدارة شركة نادي القادسية إجراءات التعاقد مع ثلاث لاعبات لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات كرة القدم، استعداداً للموسم الرياضي الجديد.
وتعود اللاعبة شادن عبد الله إلى صفوف القادسية لتدعيم الخط الدفاعي، بعد تمثيلها الفريق موسم 2024-2025، ونادي العلا موسم 2025-2026، حيث حققت وصافة كأس الاتحاد السعودي للسيدات مع نادي القادسية، والمركز الثالث في البطولة ذاتها مع نادي العلا، ويمتد عقدها حتى عام 2028.
وفي الخط الهجومي، تعاقد القادسية مع اللاعبة الدولية فدوى خالد قادمة من نادي الأهلي، الذي مثلته من 2022-2023 وحتى 2025-2026، وحققت معه كأس الاتحاد السعودي للسيدات مرتين، ووصافة الدوري السعودي الممتاز للسيدات ثلاث مرات، إلى جانب وصافة السوبر السعودي للسيدات موسم 2025-2026، ويمتد عقدها حتى عام 2029.
كما تعاقد النادي مع اللاعبة الدولية مريم التميمي لتعزيز خط الوسط، بعد تجارب مع أندية شعلة الشرقية والاتحاد والعلا، حيث حققت مع الأخير المركز الثالث في كأس الاتحاد السعودي للسيدات موسم 2025-2026، ويمتد عقدها حتى عام 2028.
وتأتي هذه التعاقدات في إطار حرص شركة نادي القادسية على تعزيز صفوف الفريق الأول لسيدات كرة القدم بالعناصر السعودية المميزة، ودعم مختلف الخطوط بلاعبات يمتلكن الخبرة والإمكانات الفنية، بما يسهم في مواصلة تطور الفريق وتحقيق أهدافه خلال الموسم الرياضي الجديد.