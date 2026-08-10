تركي آل الشيخ: لا وقت لإعداد ديربي كاونتي… لن نمضي في صفقة الاستثمار

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عدم المضي في صفقة الاستثمار في نادي ديربي كاونتي الإنجليزي في الوقت الحالي، موضحاً أن طول الإجراءات التنظيمية، بالتزامن مع انطلاق الموسم، لم يعد يتيح الوقت الكافي لإعداد الفريق والنادي بالصورة المطلوبة.
وقال آل الشيخ: «أود أن أشكر الجميع في نادي ديربي كاونتي، وكل من شارك في هذه العملية، على عملهم الكبير خلال الأشهر القليلة الماضية. كنا ندرك أن إجراءات هيئة تنظيم كرة القدم المستقلة تستغرق وقتاً، ونحترم تماماً أهمية ذلك، لكن مع انطلاق الموسم بالفعل، لم يعد أمامنا الوقت الكافي لإعداد الفريق أو النادي للموسم المقبل».
I would like to thank everyone at Derby County Football Club, and everyone involved in this process for all their hard work over the past few months. We understood that the IFR process takes time and fully respects the importance of that, but unfortunately with the season already... pic.twitter.com/lPyD91r1IX
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 10, 2026
وأضاف: «بعد دراسة متأنية، لا نرى أنه من الصواب المضي قدماً في الوقت الحالي من دون وجود الاستعدادات اللازمة، لكننا سنبقى على تواصل مع النادي لمعرفة ما يمكن أن يكون ممكناً في المستقبل».
واختتم آل الشيخ حديثه متمنياً لفريق ديربي كاونتي والنادي التوفيق والنجاح خلال الموسم الحالي.