رغم هدفيه في أتلتيكو... مستقبل مرموش مع سيتي في خطر!

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن مستقبل المهاجم المصري الدولي عمر مرموش مع الفريق يبقى في يد اللاعب نفسه، في ظل معاناته للحصول على مكان أساسي منذ انضمامه إلى النادي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مطلع عام 2025.

وشارك مرموش أساسياً في 22 مباراة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى سيتي، إلى جانب 15 مشاركة أخرى من على مقاعد البدلاء. وسجل المهاجم البالغ من العمر 27 عاماً عشرة أهداف في الدوري، لكنه ظل في أغلب الأحيان احتياطياً للنرويجي إيرلينغ هالاند، ومن غير المتوقع أن يتغير هذا الوضع بشكل كبير تحت قيادة ماريسكا.

وسجل مرموش هدفين في فوز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 3-1 وديّاً في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، الأحد، قبل أن يشبه ماريسكا وضع اللاعب المصري بحالة حارس المرمى جيمس ترافورد، الذي رحل عن سيتي وانتقل إلى ليدز يونايتد الأسبوع الماضي بحثاً عن فرصة أكبر للمشاركة.

وقال ماريسكا، رداً على سؤال بشأن مستقبل مرموش: «الإجابة يجب أن تكون مشابهة للإجابة التي أعطيها بشأن جيمس ترافورد».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن ماريسكا قوله: «اللاعبون يتدربون كل يوم ويريدون اللعب، لذلك عندما لا يشاركون فإنهم لا يكونون سعداء. عمر لم يلعب كثيراً في العام الماضي، ولذلك فمن المحتمل أن تكون لديه رغبة في خوض المزيد من الدقائق».

وأوضح: «هذا لا يعني أنه لن يلعب المزيد من الدقائق هنا، لكنه أيضاً قرار يعود إليه، وعليه أن يقرر».

ويخوض مانشستر سيتي فترة الإعداد للموسم الجديد في آسيا، في غياب هالاند ورودري وريان شرقي، إلى جانب الثلاثي الإنجليزي إليوت أندرسون ومارك غيهي ونيكو أوريلي، بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس العالم.

وأبدى ماريسكا رضاه عن سير فترة الإعداد، قائلاً: «أنا سعيد للغاية، خاصة أن اللاعبين منذ أن بدأنا كانوا منفتحين على الأفكار الجديدة».

وأضاف: «إنهم يريدون أن يفهموا ويريدون أن يتعلموا لماذا نقوم بهذه الأشياء. أعلم أنه عندما تنضم إلى ناد جديد فإنك تحاول تقديم أنماط جديدة أو أفكار مختلفة، والأهم هو أننا نتحسن».

وختم المدرب الإيطالي: «الطريق أمامنا طويل للغاية من أجل تطوير الأمور، لكنني أرى أننا نحاول تطبيق ما نقوم به في التدريبات، ونحن نتحسن في ذلك».