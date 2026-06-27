«الآسيوي» يغرم النصر ورونالدو والغنام على خلفية أحداث النهائي الآسيويhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5289381-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A
«الآسيوي» يغرم النصر ورونالدو والغنام على خلفية أحداث النهائي الآسيوي
من نهائي «أبطال آسيا 2» بين النصر وأوساكا في الرياض (تصوير: عبد العزيز النومان)
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 25 يونيو (حزيران) 2026، حزمة من العقوبات المالية بحقّ نادي النصر ولاعبيه على خلفية المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا الثاني أمام غامبا أوساكا الياباني، التي أقيمت في 16 مايو (أيار) الماضي.
وبلغت إجمالي الغرامات 118,750 دولاراً، منها 108,750 دولاراً على النادي، إضافة إلى 5000 دولار على سلطان الغنام و5000 دولار على كريستيانو رونالدو، مع إلزام جميع الأطراف بالسداد خلال 30 يوماً من تاريخ تبليغ القرار.
وجاءت أكبر العقوبات بحقّ نادي النصر بغرامة 75 ألف دولار بعد تحميله المسؤولية عن سلوك جماهيره إثر إشعال ما لا يقل عن 30 لعبة نارية داخل الملعب.
كما عوقب النادي بغرامة 6,250 دولاراً لمخالفات تتعلق بالالتزامات التنظيمية للمباراة، و22,500 دولار لعدم مرور جميع اللاعبين عبر المنطقة الإعلامية المختلطة عقب اللقاء، و5000 دولار بسبب عدم مشاركة اللاعبين المطلوبين في المقابلات التلفزيونية السريعة، إضافة إلى 4000 دولار لعدم وصول ممثلي النادي إلى الملعب قبل 95 دقيقة من انطلاق المباراة وفق العدّ التنازلي الرسمي. وبذلك بلغ إجمالي غرامات النادي 108,750 دولاراً.
وفي قرارات منفصلة، فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 5000 دولار على سلطان الغنام لعدم حضوره المقابلة التلفزيونية رغم طلب الاتحاد الآسيوي، كما فرضت الغرامة ذاتها (5000 دولار) على كريستيانو رونالدو لعدم حضوره المقابلة التلفزيونية أيضاً المطلوبة بعد المباراة.
لماذا تتكرر قصة المنتخب السعودي نفسها في كل مونديال؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5289401-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%9F
لماذا تتكرر قصة المنتخب السعودي نفسها في كل مونديال؟
المنتخب السعودي (الشرق الأوسط)
في كرة القدم قد تأتي الخسارة مصادفةً مرة، لكن حين تتكرر بالطريقة ذاتها في كل كأس عالم، فإنها تتحول إلى مؤشر على أزمة أعمق من مباراة، وأكبر من مدرب، وأوسع من مجموعة لاعبين. وهذا ما يفرض نفسه اليوم بعد خروج المنتخب السعودي من مونديال 2026، للمرة السادسة توالياً من الدور الأول، رغم أن البطولة الحالية منحت المنتخبات فرصاً أكبر من أي وقت مضى للوصول إلى الأدوار الإقصائية.
لم يكن التعادل السلبي أمام الرأس الأخضر سبباً في الإقصاء بقدر ما كان الحلقة الأخيرة في مسلسل يتكرر منذ سنوات. فالمنتخب السعودي أنهى مشاركته بنقطتين فقط من ثلاث مباريات، بعد تعادلين أمام أوروغواي والرأس الأخضر، وخسارة ثقيلة أمام إسبانيا، ليغادر من المركز الأخير في مجموعته، رغم أن الفوز في الجولة الأخيرة كان كفيلاً بمنحه بطاقة العبور إلى دور الـ32.
واللافت أن السيناريو نفسه يعيد إنتاج نفسه في كل مونديال. ففي «قطر 2022» بدأ المنتخب بصورة استثنائية أمام الأرجنتين، ثم تراجع حضوره البدني والفني أمام بولندا، قبل أن يودع البطولة أمام المكسيك. وبعد أربع سنوات تكرر المشهد تقريباً؛ بداية مقبولة أمام أوروغواي، ثم انهيار أمام إسبانيا، قبل أن يعجز عن فرض شخصيته أمام الرأس الأخضر في المباراة التي كانت تحدد مصيره.
حين يتكرر المشهد بهذه الصورة، يصبح من الصعب تحميل مباراة واحدة أو قرار فني واحد مسؤولية الإخفاق، لأن ما يحدث يبدو أقرب إلى نمط ثابت، لا إلى حادثة عابرة.
وأولى الإشارات التي يفرضها هذا التكرار تتعلق بالجاهزية البدنية. فالمنتخب السعودي غالباً ما يبدأ مبارياته بصورة مقبولة، لكنه يفقد تدريجياً القدرة على الضغط، وسرعة التحول، والمحافظة على الإيقاع، وهي عناصر لا تصنعها المعسكرات القصيرة، بل يبنيها موسم كامل من المنافسة المستمرة.
ولا يمكن فصل ذلك عن واقع اللاعب السعودي، الذي لا يخوض في كثير من الأحيان العدد الكافي من دقائق اللعب طوال الموسم، مقارنةً بلاعبي المنتخبات الكبرى. فاللاعب الذي لا يعيش نسق المنافسة أسبوعاً بعد آخر، ولا يواجه الضغوط نفسها بصورة منتظمة، يصعب أن يطلب منه مجاراة منتخبات تضم لاعبين يشاركون باستمرار في أعلى مستويات المنافسة الأوروبية والعالمية.
لكن الجانب البدني لا يروي القصة كاملة. فالمشكلة لم تكن في القدرة على الركض فقط، بل في القدرة على اللعب أيضاً. فالمنتخب عانى طوال البطولة من ضعف صناعة الفرص، وقلة الحلول الهجومية، وبطء التحولات، وصعوبة الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط، كما افتقد اللاعب القادر على صناعة الفارق الفردي عندما تتعقد المباريات.
ولم يكن غريباً أن يُنهي الأخضر البطولة بين أقل المنتخبات صناعة للفرص، وأن يعجز عن تسجيل ما يكفي من الأهداف، رغم أن المباراة الأخيرة كانت تتطلب هدفاً واحداً فقط لفتح أبواب التأهل.
ومن هنا يصبح السؤال أكثر عمقاً: إذا كان تغيير المدربين لم يغيّر النتيجة، واستبدال اللاعبين لم يغيّر الصورة، فمن أين تبدأ المشكلة فعلاً؟
الإجابة لا تبدو في المنتخب الأول، وإنما في المنظومة التي تنتج هذا المنتخب.
فالمنتخب ليس مشروعاً قائماً بذاته، بل هو النتيجة النهائية لكل ما يحدث في الأكاديميات، وبرامج التطوير، ومسابقات الفئات السنية، وآليات الابتعاث، وطريقة إعداد اللاعب منذ طفولته حتى وصوله إلى المنتخب الأول. وإذا كانت المُخرجات لا تزال متشابهة بعد سنوات من العمل، فإن المراجعة يجب أن تبدأ من هناك، لا من مقعد المدرب.
وربما أخطأت الكرة السعودية طوال السنوات الماضية حين تعاملت مع المنتخب الأول بوصفه المشروع، بينما الحقيقة أن المنتخب ليس مشروعاً، بل هو نتيجة مشروع. فإذا كان اللاعب يصل إلى المنتخب وهو يفتقر إلى الدقائق، والاحتكاك، والجاهزية، وجودة التكوين، فمن الطبيعي أن يعجز أي مدرب عن تحويله خلال معسكر يمتد لأسابيع إلى لاعب قادر على مجاراة نخبة العالم.
ومن هذا المنطلق، يبرز تساؤل مشروع حول فلسفة برامج الابتعاث الكروي ما دام اللاعب لا يلعب في دوري بلاده. فالابتعاث الخارجي لا يمثل نجاحاً في حد ذاته، وإنما يقاس بنوعية البيئة التي يتدرب ويتطور فيها اللاعب. وخلال السنوات الماضية، اتجه بعض البرامج إلى إلحاق مواهب سعودية بأندية تنشط في الدرجتين الثالثة والرابعة في إيطاليا، رغم أن المدرسة الإيطالية تعتمد تاريخياً على الانضباط التكتيكي والواجبات الدفاعية أكثر من تطوير اللاعب الهجومي الشاب.
ولا يتعلق الأمر بانتقاد الكرة الإيطالية، أو التقليل من تاريخها، وإنما بالسؤال عن فلسفة الاختيار. فإذا كانت الكرة السعودية تبحث عن لاعب يمتلك الجرأة، وسرعة اتخاذ القرار، والقدرة على اللعب تحت الضغط، والمبادرة الهجومية، فهل اختيرت البيئة التي تساعد على صناعة هذا اللاعب، أم أن مجرد وجوده في أوروبا أصبح هدفاً بحد ذاته؟
فالنجاح لا يقاس بعدد اللاعبين الذين يغادرون إلى الخارج، وإنما بعدد اللاعبين الذين يعودون أكثر جودة، وأكثر جاهزية، وأكثر قدرة على فرض أنفسهم في المنتخب الأول. وإذا كانت المخرجات لم تتغير بالصورة المأمولة، فإن مراجعة فلسفة بناء اللاعب تبدو اليوم أكثر إلحاحاً من البحث عن مدرب جديد أو قائمة جديدة.
هذه القراءة لا تختلف كثيراً عمَّا طرحه عدد من الخبراء الفنيين، الذين رأوا أن خروج الأخضر من المونديال لم يكن نتيجة مباراة واحدة، بل حصيلة تراكمات ممتدة لسنوات في طريقة إعداد اللاعب وإدارة المنتخب.
وتتوافق آراء الخبراء الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» مع هذه القراءة، وإن اختلفت زوايا تناولهم للمشكلة. فالقاسم المشترك بينهم أن الخروج من المونديال لم يكن وليد مباراة الرأس الأخضر، ولا نتيجة قرار فني منفرد، بل امتداد لمسار يحتاج إلى مراجعة شاملة.
ويرى فيصل البدين، مساعد مدرب المنتخب السعودي الذي قاد الأخضر إلى مونديال 2018، أن الأخطاء تتكرر دون الاستفادة من دروس الماضي. ويستشهد بما حدث بعد التأهل إلى مونديال روسيا عندما تغير الجهاز الفني أكثر من مرة قبل البطولة، ثم تكرر المشهد مجدداً قبل مونديال 2026 بتعيين جورجيوس دونيس قبل فترة قصيرة من النهائيات، وهو ما وضعه أمام مهمة شبه مستحيلة، إذ اضطر إلى التعرف على اللاعبين وتجربة أفكار تكتيكية جديدة خلال أكبر بطولة في العالم، بدلاً من الوصول إليها بفريق مستقر يعرف هويته.
ورغم ذلك، لا يرى البدين أن الحل يكمن في إقالة المدرب، بل في منح الجهاز الفني الاستقرار الكافي حتى كأس آسيا المقبلة، محذراً من تكرار الحلقة نفسها التي عاشها المنتخب في السنوات الماضية، حيث يتغير المدرب بينما تبقى المشكلات الأساسية دون علاج.
ولا يبتعد صالح المحمدي كثيراً عن هذا الطرح، إذ يعتقد أن أسباب الخروج تراكمية، تبدأ من مرحلة الإعداد، وغياب هوية فنية واضحة، وتغيير طريقة اللعب من مباراة إلى أخرى، وعدم الاستقرار على التشكيل الأساسي، فضلاً عن التراجع البدني والذهني، وسوء قراءة المنافسين في أثناء المباريات، لينعكس كل ذلك على الأداء الهجومي الذي افتقر إلى التحولات السريعة، والزيادة العددية داخل منطقة الجزاء، واللمسة الأخيرة.
أما بندر الجعيثن، فيركز على التحفظ الدفاعي الذي طغى على أداء المنتخب، معتبراً أن دونيس منح الجانب الدفاعي أولوية مبالغاً فيها على حساب بناء شخصية هجومية للفريق، وهو ما أفقد اللاعبين الجرأة والثقة في المباريات التي كانت تتطلب المبادرة. كما يرى أن عدداً من اللاعبين لم يقدموا مستوياتهم المنتظرة، وأن المنتخب بحاجة إلى تجديد تدريجي يفتح الباب أمام أسماء أكثر شغفاً وقدرة على المنافسة.
ويتفق حسين العلي مع الرأي القائل إن الوقت حان للبدء في صناعة جيل جديد، لا بهدف المنافسة في البطولات القريبة فقط، وإنما استعداداً لمونديالي 2030 و2034، مشيراً إلى أن المملكة تملك الوقت والإمكانات، لكن النجاح يتطلب مشروعاً طويل الأمد يركز على تطوير اللاعب السعودي ورفع مستوى احتكاكه الخارجي، لا الاكتفاء بالحلول السريعة.
أما زياد العفر، فيربط المشكلة بواقع الدوري المحلي، معتبراً أن زيادة عدد اللاعبين الأجانب قلصت دقائق مشاركة اللاعب السعودي وأبطأت تطوره، مطالباً بمراجعة شاملة لبرامج إعداد المواهب، والتوسع في الابتعاث الخارجي وفق فلسفة واضحة، مع إعادة النظر في الحوافز التي تشجع اللاعب على خوض تجربة الاحتراف خارجياً.
وحتى المدرب جورجيوس دونيس لم يبتعد كثيراً عن هذا التشخيص، إذ اعترف بعد مواجهة الرأس الأخضر بأن فريقه لم يستطع السيطرة على إيقاع اللعب، وعانى في صناعة الفرص، مؤكداً أن المنتخب افتقد الجودة الهجومية اللازمة لحسم مواجهة مباشرة على بطاقة التأهل، وهي اعترافات تعكس واقعاً ظهر بوضوح خلال البطولة.
وعلى مستوى الأفراد، لم ينجح عدد من اللاعبين في تقديم ما كانت تنتظره الجماهير منهم. وكان سالم الدوسري، قائد المنتخب، أبرز هذه الحالات، بعدما دخل البطولة وهو يحمل فرصة كتابة صفحة جديدة في تاريخه المونديالي، لكنه خرج من المنافسات بأداء متواضع، خصوصاً في المباراة الحاسمة أمام الرأس الأخضر، التي لم يتمكن خلالها من صناعة الفارق قبل استبداله في الشوط الثاني.
كما تلقى المنتخب ضربة جديدة بخروج المدافع حسان تمبكتي مصاباً خلال اللقاء، في وقت ينتظر فيه الجهاز الطبي تحديد طبيعة الإصابة ومدى جاهزيته للعودة مع ناديه، بينما عكست تصريحات اللاعبين حجم الإحباط الذي يعيشه المنتخب بعد ضياع فرصة كانت في متناول اليد.
ورفض نواف بوشل وصف المشاركة بالفشل، لكنه أقر بأن الخروج مؤلم، مؤكداً أن اللاعبين سيعملون على التعويض في الاستحقاقات المقبلة. أما محمد أبو الشامات، فاعترف بأن الجيل الحالي لم يحقق الهدف الذي جاء من أجله، مطالباً الجماهير بمنح اللاعبين الشباب الوقت الكافي للتطور، معتبراً أن ارتفاع سقف طموحات الشارع الرياضي السعودي يتطلب عملاً أكبر من الجميع.
غير أن هذه التصريحات، على أهميتها، لا تغيِّر حقيقة أن كرة القدم السعودية تقف اليوم أمام مفترق طرق. فمونديال 2034 يقترب، والمملكة لن تستضيف البطولة من أجل المشاركة فقط، بل من أجل المنافسة بصورة تليق بحجم المشروع الرياضي الذي تشهده البلاد.
ولذلك، فإن السؤال الذي يجب أن يشغل الاتحاد السعودي اليوم ليس اسم المدرب المقبل، ولا أسماء اللاعبين الذين سيخرجون من القائمة أو يدخلون إليها، وإنما سؤال أكثر عمقاً: كيف نصنع لاعباً سعودياً يستطيع المنافسة مع أفضل لاعبي العالم؟
فالمنتخبات الكبيرة لا تُبنى قبل البطولة بشهر، ولا تتغير بتغيير المدربين، بل تُصنع عبر منظومة متكاملة تبدأ من الأكاديمية، وتمر بالمنافسات المحلية، والاحتراف الخارجي، وعدد دقائق اللعب، وجودة التدريب، والبيئة التي يتطور فيها اللاعب.
لقد أثبتت كأس العالم 2026 مرة أخرى أن تغيير المدربين أسهل كثيراً من تغيير المنظومات، وأن استبعاد لاعب واستدعاء آخر لن يصنع منتخباً مختلفاً إذا خرج الاثنان من البيئة نفسها. وإذا أرادت الكرة السعودية أن ترى منتخباً مختلفاً في مونديال 2034، فإن البداية الحقيقية لا تكون من قائمة المنتخب، بل من إعادة بناء المنظومة التي تصنع اللاعب السعودي منذ خطوته الأولى في الملاعب.
4 آلاف مشجع يشعلون النسخة الأولى من «هجولة الرياض»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5289370-4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
الآلاف احتشدوا في مدرج مطار بنبان لمشاهدة الفعالية (الشرق الأوسط)
الرياض :«الشرق الأوسط»
TT
الرياض :«الشرق الأوسط»
TT
4 آلاف مشجع يشعلون النسخة الأولى من «هجولة الرياض»
الآلاف احتشدوا في مدرج مطار بنبان لمشاهدة الفعالية (الشرق الأوسط)
حققت فعالية «هجولة»، التي أُقيمت، الجمعة، في الرياض بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، نجاحاً لافتاً في نسختها الأولى، بعد أن استقطبت أكثر من 4000 زائر في مدرج مطار بنبان، ونفدت جميع التذاكر المخصصة لها خلال 24 ساعة، بمشاركة 6 سائقين محترفين أكملوا مشاركتهم بنجاح، في تجربة جمعت عشاق السيارات وصناع المحتوى ومجتمعات السيارات ضمن بيئة آمنة واحترافية.
وعاشت الجماهير أجواءً حماسية طوال الفعالية، مع أداء قوي أظهر خلاله السائقون مهارات عالية في التحكم بالمركبات والدقة في تنفيذ الحركات، وسط تفاعل كبير من الحضور. كما حظيت الفعالية باهتمام واسع وحضور إعلامي كثيف، وحققت انتشاراً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، مسجلة ملايين المشاهدات.
وكان الإعلان عن الفعالية قد حقق أرقاماً فاقت التوقعات خلال 24 ساعة من إطلاقه، في مؤشر واضح على حجم الإقبال والاهتمام الجماهيري بهذه التجربة في نسختها الأولى.
وعلى مستوى التنظيم والسلامة، شارك 15 مارشالاً في تنظيم الحركة داخل موقع الفعالية والمناطق المحيطة بها، ودعم إجراءات السلامة الميدانية، إلى جانب وجود فرق الإسعاف والتجهيزات اللازمة للتعامل مع أي حالة طارئة، لتخرج الفعالية بصورة آمنة ودون تسجيل أي حوادث.
كما كان للتنسيق المتكامل مع إمارة منطقة الرياض، والجهات الأمنية بمختلف قطاعاتها، والجهات ذات العلاقة، دور مهم في تسهيل الحركة المرورية حول موقع الفعالية، وتنظيم وصول الجماهير ومغادرتهم، وتقديم تجربة سلسة وآمنة للحضور والمشاركين.
وقدمت فعالية «هجولة» في نسختها الأولى تجربة جديدة لعشاق السيارات في المملكة، جمعت بين الحماس والمتعة والمسؤولية، ومنحت السائقين مساحة مخصصة لإبراز مهاراتهم أمام الجمهور بأسلوب يعكس شغفهم بعالم السيارات.
لاعبو «الأخضر» يتحسرون بعد الخروج المونديالي (أ.ف.ب)
سلطت الصحف العالمية الضوء على أداء المنتخب السعودي في مباراته المونديالية أمام الرأس الأخضر، معتبرة أنه لم ينجح في استغلال الفرصة الأخيرة للتأهل، قبل أن تنتقل للإشادة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الأفريقي المغمور ببلوغه الأدوار الإقصائية في أول مشاركة له بكأس العالم.
وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن المنتخب السعودي قدم أداءً باهتاً وافتقر إلى الحيوية، مؤكدة أن الرأس الأخضر كان الطرف الأفضل، بل استحق الفوز في المباراة.
وأضافت الصحيفة أن السعودية لم تختبر الحارس المخضرم فوزينيا إلا في مناسبات قليلة، وكان أخطر فرصها عبر رأسية محمد كنو التي تصدى لها الحارس بسهولة، ثم محاولة عبد الله الحمدان في الدقائق الأخيرة، في حين بدا الرأس الأخضر الأقرب للتسجيل طوال اللقاء.
وأشارت إلى أن الرأس الأخضر تعامل مع المباراة بنضج كبير، وأهدر أكثر من فرصة محققة، أبرزها عبر نونو دا كوستا الذي تألق محمد العويس في التصدي لمحاولته، في حين واصل كيفين بينا تقديم مستوى مميز في وسط الملعب.
أما وكالة «رويترز»، فأكدت أن المنتخب السعودي عانى طوال المباراة من ضعف الفاعلية الهجومية، ونقلت عن المدرب جورجيوس دونيس اعترافه بأن فريقه واجه مشاكل في صناعة الفرص.
وقال دونيس: «واجهنا مشاكل في صناعة الهجمات. عندما لا تستطيع التحكم بإيقاع المباراة ولا تخلق فرصاً هجومية، يصبح الفوز أمراً صعباً».
وأضافت الوكالة أن السعودية ودّعت البطولة بهدوء بعدما سجلت هدفاً واحداً فقط في ثلاث مباريات، ولم تبدُ قادرة على تهديد منافسيها هجومياً خلال مواجهة الرأس الأخضر.
ومن جهتها، رأت صحيفة «هيوستن كرونيكل» الأميركية أن السعودية اعتمدت منذ البداية على التراجع والبحث عن الهجمات المرتدة، لكنها واجهت صعوبة كبيرة في التقدم بالكرة وصناعة الفرص، في حين فرض الرأس الأخضر أسلوبه وسيطر على الكرة والمجريات منذ الدقائق الأولى.
وأضافت الصحيفة أن المنتخب السعودي لم ينجح في فرض شخصيته على المباراة، في حين استحق منافسه التأهل بعد أداء هجومي أفضل وسيطرة واضحة على معظم فترات اللقاء.
أما إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، فأكدت أن مدرب السعودية دونيس حاول تنشيط الخط الأمامي في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف التأهل، لكن فريقه لم يتمكن من فك التكتل الدفاعي، أو صناعة الفرصة التي كانت كفيلة بمنحه بطاقة العبور.
وأضافت أن المنتخب السعودي عانى أيضاً بعد إصابة حسن تمبكتي، قبل أن تنتهي المباراة بخروج «الأخضر» وتأهل الرأس الأخضر إلى دور الـ32.
وفي المقابل، احتفت الصحف العالمية بإنجاز الرأس الأخضر؛ إذ وصفت «الغارديان» تأهل المنتخب الأفريقي بأنه إحدى أجمل قصص كأس العالم، بعدما ضمن العبور لمواجهة الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.
كما أشادت بالحارس فوزينيا (40 عاماً)، معتبرة أن المواجهة المرتقبة بينه وبين ميسي ستكون من اللحظات التاريخية في البطولة، خاصة أن الحارس الذي كان يلعب في دوري جزيرة ساو فيسنتي حتى سن التاسعة والعشرين، أصبح أحد أبرز نجوم المونديال.
بدورها، وصفت «رويترز» تأهل الرأس الأخضر بأنه إنجاز تاريخي، بعدما أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ الأدوار الإقصائية في كأس العالم، في حين قال لاعب المباراة ديروي دوارتي: «أشعر وكأنني في حلم. منذ طفولتي وأنا أحلم باللعب في كأس العالم».